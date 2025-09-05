Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porsche
Porsche
© flickr.com by dave_7 from Lethbridge, Canada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:07

Электрический Cayenne готовит сюрприз: рекордная мощность и зарядка без кабелей

Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки

Электрический Cayenne уже давно был предметом слухов, и теперь Porsche подтверждает: премьера состоится до конца 2025 года, а продажи стартуют в 2026-м. Для компании это важный шаг — впервые в истории легендарного кроссовера появится полностью электрическая версия.

До 1000 сил и 700 километров хода

Инженеры Porsche готовят несколько модификаций. Самая мощная получит обозначение Turbo и будет выдавать до 1000 лошадиных сил. При этом запас хода превысит 700 километров — показатель, который ставит Cayenne EV в один ряд с самыми дальнобойными электрокарами на рынке. Батарея ёмкостью более 100 кВт·ч станет базой для всех версий и обеспечит сочетание мощности и автономности.

Новое лицо Cayenne

Вместе с техническим перевооружением модель получит и обновлённый дизайн. Линии кузова станут изящнее, силуэт — более обтекаемым, а интерьер порадует расширенными мультимедийными возможностями. Компания подчёркивает, что спортивный характер останется ключевой частью ДНК Cayenne, несмотря на переход на электротягу.

Беспроводная зарядка: шаг в будущее

Главная особенность новинки — система индуктивной подзарядки. На пол гаража устанавливается платформа длиной 1,17 метра, шириной 78 сантиметров и толщиной всего 6 сантиметров. Весит устройство около 50 килограммов и подключается к обычной электросети. Достаточно заехать на площадку, чтобы процесс зарядки начался автоматически — мощность достигает 11 кВт.

"Система автоматически отключается, если между машиной и платформой окажется человек или животное", — подчеркнули в Porsche.

Эта технология впервые используется в серийных моделях компании. Она не заменит полностью классические "настенные" зарядные станции, но станет удобной альтернативой. Владельцу больше не придётся подключать кабель — Cayenne сможет пополнять батарею просто во время стоянки.

Безопасность на первом месте

Инженеры уделили особое внимание защите. Зарядка прекращается не только при попадании человека или животного в зону действия, но и при контакте платформы с металлическими предметами. Таким образом исключаются риски перегрева или короткого замыкания.

