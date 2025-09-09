Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porsche 911 Turbo S
Porsche 911 Turbo S
© porsche.com by Porsche is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Новый Porsche 911 Turbo S получил двигатель, который ломает все привычные рамки

Porsche: 911 Turbo S нового поколения стал самым быстрым серийным авто марки

Porsche снова удивил поклонников, представив обновлённый спорткар 911 Turbo S с индексом 992.2. На этот раз инженеры сосредоточились не на радикальных изменениях внешности, а на том, что действительно волнует ценителей скорости — мощности.

Дизайн с акцентом на детали

Силуэт спорткара остался узнаваемым, но внимательный взгляд заметит обновления. Фирменная оптика в стиле "четырёх точек" стала изящнее, а передний бампер теперь украшен вертикальными воздухозаборниками, которые не только визуально расширяют передок, но и способствуют улучшенному охлаждению.

Сзади автомобиль обзавёлся новым диффузором, добавившим агрессии в облик и подчеркивающим спортивный характер модели.

Технический прорыв

Главная гордость новой версии — двигатель. Теперь это 3,6-литровый мотор с электрическим турбокомпрессором, развивающий внушительные 701 л. с. Это на 61 "лошадь" больше, чем у предыдущего поколения 992.1.

Porsche отмечает, что обновлённый Turbo S стал самым быстрым серийным автомобилем в истории компании. Он разгоняется до 96 км/ч всего за 2,4 секунды, а до 200 км/ч — за 8,4 секунды. При этом максимальная скорость составляет 320 км/ч — на 8 км/ч меньше, чем у предшественника, но разгонные характеристики явно важнее цифры в паспорте.

Цена и старт продаж

Американские поклонники смогут приобрести новинку весной 2026 года. Стоимость купе стартует с 270 300 долларов (около 22 млн рублей), кабриолет — с 284 300 долларов (23,2 млн рублей).

Эксперты уверены, что обновлённый Porsche 911 Turbo S попадёт и на российский рынок через параллельный импорт. Правда, ждать стоит значительно более высокой цены, чем в США.

