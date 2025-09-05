Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Новый Porsche 911 Turbo 2025
Новый Porsche 911 Turbo 2025
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:02

Porsche готовит сюрприз: новый 911 Turbo обещает перевернуть представление о скорости

Porsche представит обновлённый 911 Turbo поколения 992.2 на онлайн-презентации

Porsche готовит одну из самых ожидаемых премьер в мире спортивных автомобилей. На предстоящей онлайн-презентации компания представит обновлённый флагман семейства 911, который станет вершиной линейки и задаст новые стандарты мощности. Организаторы сделали ставку на эффектное шоу: ведущим трансляции станет актёр и гонщик Патрик Демпси, давно связанный с Porsche и многократно участвовавший в "24 часа Ле-Мана". Его будут сопровождать инженеры марки и популярный блогер Джейсон Фенске из канала Engineering Explained.

Секретность вокруг новинки

Официально производитель пока не называет модель, но все признаки указывают на то, что речь идёт о 911 Turbo поколения 992.2. Это один из немногих вариантов культового купе, который ещё не обновлялся в нынешнем семействе. Под чехлом на тизерных фото можно заметить характерные очертания: силуэт отличается от Carrera, но выглядит менее агрессивным, чем у GT3. Именно Turbo традиционно занимает статус вершины линейки 911 — сочетая в себе высочайшую динамику, комфорт и универсальность.

Наследие и место Turbo в линейке

Для Porsche версия Turbo всегда была не просто модификацией, а символом прогресса марки. В отличие от радикальных GT3 или GT2 RS, которые ориентированы на трек, Turbo сочетает рекордные показатели скорости с практичностью на каждый день. Такой баланс делает его выбором для тех, кто хочет максимум возможностей без компромиссов.

В предыдущем поколении модель уже демонстрировала впечатляющие параметры: мощность версии Turbo S достигала 650 л. с., а разгон до "сотни" занимал менее 3 секунд. Однако конкуренция в сегменте растёт, и новая модификация должна превзойти эти цифры.

Гибридная технология от GTS

Наибольший интерес вызывает силовая установка. Эксперты ожидают, что Turbo унаследует гибридные технологии от недавно представленного 911 GTS. Там инженеры применили оригинальное решение: электрический мотор встроили в трансмиссию, где он играет роль стартер-генератора и помогает раскручивать турбину. Это позволило добиться мгновенного отклика и прибавки мощности более чем на 50 л. с. В итоге суммарная отдача GTS достигла 532 л. с. — почти вровень с нынешним 911 Turbo (572 л. с.).

Если та же схема будет применена на новом Turbo, базовая версия может выйти на уровень около 620 л. с., а Turbo S приблизится к 700-сильной отметке. При этом не исключено, что инженеры модернизируют и сам бензиновый двигатель, что откроет дорогу к ещё более впечатляющим цифрам.

