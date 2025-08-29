Porsche 911 Turbo готовит прорыв: гибрид сделает легенду ещё быстрее

Что может быть громче в мире автоспорта, чем новая глава легендарной истории Porsche 911? Уже 7 сентября компания официально представит обновлённые Turbo и Turbo S, и на этот раз речь идёт не только о росте мощности, но и о внедрении гибридных технологий.

"В Вайсахе рождаются легенды… И совсем скоро появится новая", — заявили в Porsche, опубликовав тизер.

Вайсах — это сердце инженерной мысли бренда в Германии, где рождаются самые культовые модели марки.

Путь обновлений: от Carrera к Turbo

История каждого поколения 911 развивается постепенно. Текущая серия 992 стартовала в 2018 году с версии Carrera S и 4S. Вслед за ними появились кабриолеты, базовые Carrera, затем Targa и Turbo, после — более "заряженные" GTS и GT3, а кульминацией стал внедорожный Dakar. Такой поэтапный подход позволяет марке удерживать внимание публики несколько лет подряд.

Весной 2024-го начался новый цикл — линейка 992.2. Первым дебютировал рестайлинговый Carrera, затем GTS. Спустя год подтянулись полноприводные версии. Теперь очередь дошла до долгожданного Turbo и Turbo S.

Чем был и чем станет Turbo

Актуальная модель Turbo (индекс 992.1) оснащена 3,7-литровой оппозитной "шестёркой", которая выдаёт 572 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. У Turbo S эти показатели ещё внушительнее — 641 л. с. и 800 Н·м. Но Porsche готовит серьёзный рывок: новый Turbo обещает превысить планку в 700 л. с., что делает его не только мощнее, но и дороже всех предшественников.

На прототипах, замеченных на Нюрбургринге, внимание привлекли жёлтые наклейки — маркировка автомобилей с гибридной установкой. Это даёт основания предполагать, что Turbo получит систему, аналогичную свежему 911 GTS, где электрическая составляющая добавляет мощности и отклика.

Гибрид как шаг в будущее

Особое внимание приковано к версии Turbo S. Именно она может стать самой быстрой и технологичной за всю историю модели. Сочетание классического оппозитного мотора и электропривода даст новый уровень динамики. Для сравнения: даже несмотря на то что сегодня почти весь модельный ряд 911 оснащается турбированными двигателями, именно Turbo и Turbo S остаются эталоном скорости, разгоняясь быстрее, чем GT3.