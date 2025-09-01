Новый Turbo S открывает "зелёную эру" 911-й линейки — премьера уже на днях

сегодня в 11:17

Рынок буксует, а пикапы спасают: где искать выгодные варианты

В России назвали самые дешёвые новые пикапы: от 1,7 млн рублей за УАЗ до 2,63 млн за Sollers. Но общий спрос на новые авто продолжает падать.

сегодня в 11:17

11 диагнозов против руля: что скрывает обновлённый список ограничений

В России обновили список болезней, запрещающих садиться за руль. С 2027-го ГАИ сможет временно лишать прав после визита к врачу.

сегодня в 10:58

Нарушения на переходах растут лавиной: Подмосковье в зоне смертельного риска

Московская область стала лидером по числу нарушителей ПДД среди пешеходов в 2024 году. Почему регион обогнал даже Москву и Питер?

сегодня в 10:46

Бампер, ребёнок, велосипедист: главные ловушки для водителей

Эксперт рассказал о самых частых автоподставах: «падающий» бампер, ребёнок на дороге и велосипедист. В регионах фиксируют сотни фиктивных ДТП.

сегодня в 9:37

Почему каждый водитель должен проверять уровень антифриза — избегаем дорогих ремонтов

Правильная проверка уровня антифриза поможет избежать перегрева двигателя и продлить срок службы автомобиля. Как сделать это правильно — читайте в нашем материале.

сегодня в 9:21

Переход без правил — билет в реанимацию: тревожная статистика из Подмосковья

В Подмосковье зафиксировано рекордное число нарушений ПДД среди пешеходов. Почему жители региона чаще идут на риск, и что предлагают эксперты?

сегодня в 8:49

Подпись под актом ремонта может стоить целого авто: ошибка, которую совершают тысячи

Ремонт по ОСАГО не всегда заканчивается радостью от восстановленного авто. Что делать, если результат оставляет желать лучшего? Читайте советы эксперта.

сегодня в 8:21

Рывки, запах гари и перегрев: что эти симптомы говорят о вашем АКПП

Как правильно проверять уровень масла в АКПП, и какие симптомы подскажут, что жидкость в коробке не в порядке? Разберемся, почему это важно для долговечности автомобиля.

