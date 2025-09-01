Новый Turbo S открывает "зелёную эру" 911-й линейки — премьера уже на днях
Китайское подразделение Porsche объявило в Weibo о мировой премьере нового Porsche 911 Turbo S, который станет самым мощным серийным 911-м.
Когда ждать дебют
Презентация состоится 7 сентября в 21:00 и будет транслироваться онлайн. В компании отмечают:
"Самый мощный серийный 911 теперь в новой эре. Новый Porsche 911 Turbo S дебютирует во всем мире. Приглашаем вас на прямую трансляцию".
Дизайн и особенности
Будущий флагман 911-й линейки сохранит узнаваемый силуэт, но получит:
-
выраженные колёсные арки,
-
обновлённый передний бампер с характерным профилем.
Техническая часть
По предварительной информации, новинка будет оснащена гибридной установкой мощностью свыше 700 л. с. Она будет основана на 3,7-литровом оппозитном шестицилиндровом турбомоторе, который хорошо знаком поклонникам марки.
