Porsche 911 SC 1980
Porsche 911 SC 1980
© commons.wikimedia.org by Stahlkocher is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:17

Новый Turbo S открывает "зелёную эру" 911-й линейки — премьера уже на днях

Porsche 911 Turbo S нового поколения дебютирует 7 сентября с гибридной установкой свыше 700 л.с.

Китайское подразделение Porsche объявило в Weibo о мировой премьере нового Porsche 911 Turbo S, который станет самым мощным серийным 911-м.

Когда ждать дебют

Презентация состоится 7 сентября в 21:00 и будет транслироваться онлайн. В компании отмечают:

"Самый мощный серийный 911 теперь в новой эре. Новый Porsche 911 Turbo S дебютирует во всем мире. Приглашаем вас на прямую трансляцию".

Дизайн и особенности

Будущий флагман 911-й линейки сохранит узнаваемый силуэт, но получит:

  • выраженные колёсные арки,

  • обновлённый передний бампер с характерным профилем.

Техническая часть

По предварительной информации, новинка будет оснащена гибридной установкой мощностью свыше 700 л. с. Она будет основана на 3,7-литровом оппозитном шестицилиндровом турбомоторе, который хорошо знаком поклонникам марки.

