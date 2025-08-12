Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:13

Новая легенда без крыши: Porsche готовит Speedster, который не простит компромиссов

Porsche готовит 911 Speedster 992.2 с индивидуальными дросселями и кабриолетной компоновкой

На первый взгляд, этот тестируемый прототип может напоминать Porsche 911 GT3 Cabriolet, но это — всего лишь обманка. Под внешними деталями, такими как центральные блоки колес, выштампованные крылья и открытые элементы охлаждения, скрывается сердце нового 911 Speedster. Судя по всему, модель 992.2 Speedster появится в конце жизненного цикла этого поколения 911, с ожидаемым дебютом в 2026 году и выпуском модели 2027 года.

Дизайн и особенности

Кузов нового Speedster в значительной степени заимствован от 911 GT3 ST, однако с одним важным исключением — крыша отсутствует. Учитывая особенности предыдущего поколения, мы ожидаем, что новый Speedster будет спроектирован так, чтобы максимально использовать свою кабриолетную компоновку, предоставляя водителю возможность наслаждаться каждым моментом вождения, а не стремиться к высшей производительности.

Что внутри?

На предыдущей модели отказались от стандартной системы впуска двигателя 4.0-литрового шестицилиндрового мотора с race-направлением, заменив его на индивидуальные дроссельные заслонки. С такой настройкой Speedster развивал 503 лошадиных силы и 469 Нм крутящего момента. Ожидается, что новая версия будет еще более мощной. Однако пока неясно, сохранит ли Porsche одну из отличительных особенностей прошлой модели: шестиступенчатую механическую коробку передач.

