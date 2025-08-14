Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Porsche 911 Coupe 1993
Porsche 911 Coupe 1993
© commons.wikimedia.org by John Robert McPherson is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:53

Там, где тонут джипы, этот спорткар мчал вперёд: как 911 Dakar выжил в ралли Sertões

Porsche 911 Dakar проехал 7 440 км по трассам ралли Sertões 2025

Кто бы мог подумать, что культовый Porsche 911 окажется на одном из самых сложных внедорожных ралли планеты? Но в 2025 году это произошло — и не просто в стандартной версии, а в специальной модификации Dakar, созданной, чтобы бросить вызов трассам, куда обычный спорткар и близко не подъедет.

За рулём оказалась семейная команда Пиотто Вогт: Фреди, Суселе и их сын Жоао Педро — опытные участники раллийных марафонов. Для них Sertões стал возможностью проверить пределы возможностей лимитированного Porsche 911 Dakar, выпущенного тиражом всего 2 500 экземпляров. Модель отсылает к историческим победам марки в офф-роуд-гонках — Париж-Дакар 1984 года и триумфу 959 в 1986-м.

Особая окраска "Roughroads" воспроизводит легендарные цвета прошлого, но на месте старых логотипов спонсоров теперь красуется надпись "caminhos difíceis" — "трудные пути".

Инженерия под диктовку бездорожья

В отличие от обычной Carrera, Dakar получил увеличенный дорожный просвет на 50 мм, а при необходимости кузов поднимается ещё на 30 мм. Специальные внедорожные шины, усиленные элементы конструкции, защита днища и уникальные режимы вождения для песка и гравия превращают его из асфальтового спортсмена в уверенного покорителя сложных трасс.

Путешествие длиной в 7 440 километров

Общая дистанция экспедиции, включая подготовительные переезды, саму гонку и обратную дорогу, составила 7 440 км. Всё это время на крыше автомобиля размещалась палатка, а внутри — одежда, продукты, запас воды и всё необходимое для ночёвок в пустынных районах, где заправки и магазины встречаются редко.

Производительность, которая удивляет

Даже с полной загрузкой и установленной на крыше палаткой 911 Dakar на обратном пути держал среднюю скорость 100 км/ч. При этом производитель рекомендует не превышать 130 км/ч с таким багажом сверху.

Особенно впечатляет расход топлива — 8,5 км/л. Для 480-сильного спорткара, прошедшего через пески, гравий и асфальт, это показатель, достойный уважения.

