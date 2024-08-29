Каша на завтрак - это классическое и питательное блюдо, которое наполняет энергией на весь день. Для приготовления идеальной каши существует множество рецептов, но мы рассмотрим самый простой и доступный вариант - овсяную кашу.
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2 стакана воды или молока
- Соль по вкусу
- Сахар по желанию
- Фрукты, орехи или мед для подачи
Приготовление:
- В кастрюле доведите до кипения воду или молоко, добавьте щепотку соли.
- Постепенно всыпьте овсяные хлопья, уменьшая огонь до среднего.
- Варите кашу, постоянно помешивая, около 5-10 минут, пока она не достигнет желаемой консистенции. Если хотите более жидкую кашу, добавьте немного жидкости.
- В конце приготовления добавьте сахар по вкусу и тщательно перемешайте.
Подавайте кашу горячей, украсив свежими фруктами, орехами или ложечкой меда. Такой завтрак не только вкусный, но и питательный, что делает его отличным началом дня. Приятного аппетита!
Фото: Oatmeal, Part 2 by Rachel Hathaway.
Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека
В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом
В последние годы правда о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом, к сожалению, начала подвергаться сомнению. Эта тенденция коснулась и Словакии. Однако, как отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в стране всё ещё есть политики, которые твёрдо помнят и отстаивают эту важную истину.
За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза
С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла
Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.