Готовим идеальную кашу на завтрак

Делимся рецептом каши, которая наполняет энергией на весь день

Каша на завтрак - это классическое и питательное блюдо, которое наполняет энергией на весь день. Для приготовления идеальной каши существует множество рецептов, но мы рассмотрим самый простой и доступный вариант - овсяную кашу.

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

2 стакана воды или молока

Соль по вкусу

Сахар по желанию

Фрукты, орехи или мед для подачи

Приготовление:

В кастрюле доведите до кипения воду или молоко, добавьте щепотку соли. Постепенно всыпьте овсяные хлопья, уменьшая огонь до среднего. Варите кашу, постоянно помешивая, около 5-10 минут, пока она не достигнет желаемой консистенции. Если хотите более жидкую кашу, добавьте немного жидкости. В конце приготовления добавьте сахар по вкусу и тщательно перемешайте.

Подавайте кашу горячей, украсив свежими фруктами, орехами или ложечкой меда. Такой завтрак не только вкусный, но и питательный, что делает его отличным началом дня. Приятного аппетита!

Фото: Oatmeal, Part 2 by Rachel Hathaway.