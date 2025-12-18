Её цель — стать неинтересной: зачем создательница контента для взрослых учит мужчин любить себя

В индустрии контента для взрослых редко говорят о выходе из профессии как о попытке помочь аудитории, но в США одна модель решила изменить правила игры. Вместо того чтобы наращивать градус откровенности, она начала перестраивать свой аккаунт так, чтобы снижать зависимость подписчиков от порно и возвращать им интерес к обычной жизни. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на рассказ американской порномодели, выступающей под псевдонимом Флора.

От OnlyFans к переосмыслению работы

Флора рассказала, что начала зарабатывать в конце 2020 года и на первых порах выполняла любые запросы мужчин. Со временем формат стал для неё привычным, а доход — высоким, однако в 2022 году она, по собственным словам, почувствовала, что эта работа перестала приносить удовольствие. Тогда модель решила отказаться от чрезмерно откровенного контента, хотя финансово он оставался выгодным.

Изменение, как следует из её слов, стало не разовым жестом, а поворотом в подходе к подписчикам. Флора заявила, что её внимание сосредоточилось на мужчинах, которые, по её оценке, увлекаются экстремальным порно и застревают в разрушительных привычках.

"Я пытаюсь увлечь людей, застрявших в этом темном, токсичном круге, чтобы дать им то, что им нужно", — добавила модель.

"Осознанный" контент вместо откровенности

По словам Флоры, теперь она учит мужчин получать удовольствие не только от фильмов для взрослых, но и от практик, которые помогают переключать внимание и снижать напряжение. Она перечислила йогу, дыхательные упражнения и медитации как альтернативы, которые предлагает своей аудитории. Такой набор, по её утверждению, должен формировать новые привычки и снижать тягу к экстремальному контенту.

Флора отметила, что формат её материалов заметно изменился: вместо мастурбации на камеру она читает зрителям сказки на ночь. При этом она призналась, что иногда всё же обнажается перед клиентами. По её словам, это делается для того, чтобы переход к "осознанному" контенту не выглядел слишком резким и не отталкивал тех, кто привык к прежнему стилю.

Борьба с одиночеством и цель "стать ненужной"

Модель объяснила свою мотивацию тем, что пытается противостоять эпидемии одиночества. По её словам, мужчины, которые смотрят её контент, не могут быть хорошими романтическими партнёрами в текущем состоянии. В этой логике зависимость от порно подменяет реальные отношения и мешает человеку выстраивать устойчивые социальные связи.

Флора утверждает, что пытается научить подписчиков любить себя и формировать более крепкие контакты с окружающими. Она заявила, что её цель — чтобы мужчины следовали её советам и в итоге отписывались, перестав в ней нуждаться. Такой финал она описывает как желаемый результат своей нынешней модели общения с аудиторией.