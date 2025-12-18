Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мошенник
Мошенник
© unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:33

Её цель — стать неинтересной: зачем создательница контента для взрослых учит мужчин любить себя

Создатель контента для взрослых Флора читает сказки вместо откровенных роликов — Metro

В индустрии контента для взрослых редко говорят о выходе из профессии как о попытке помочь аудитории, но в США одна модель решила изменить правила игры. Вместо того чтобы наращивать градус откровенности, она начала перестраивать свой аккаунт так, чтобы снижать зависимость подписчиков от порно и возвращать им интерес к обычной жизни. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на рассказ американской порномодели, выступающей под псевдонимом Флора.

От OnlyFans к переосмыслению работы

Флора рассказала, что начала зарабатывать в конце 2020 года и на первых порах выполняла любые запросы мужчин. Со временем формат стал для неё привычным, а доход — высоким, однако в 2022 году она, по собственным словам, почувствовала, что эта работа перестала приносить удовольствие. Тогда модель решила отказаться от чрезмерно откровенного контента, хотя финансово он оставался выгодным.

Изменение, как следует из её слов, стало не разовым жестом, а поворотом в подходе к подписчикам. Флора заявила, что её внимание сосредоточилось на мужчинах, которые, по её оценке, увлекаются экстремальным порно и застревают в разрушительных привычках.

"Я пытаюсь увлечь людей, застрявших в этом темном, токсичном круге, чтобы дать им то, что им нужно", — добавила модель.

"Осознанный" контент вместо откровенности

По словам Флоры, теперь она учит мужчин получать удовольствие не только от фильмов для взрослых, но и от практик, которые помогают переключать внимание и снижать напряжение. Она перечислила йогу, дыхательные упражнения и медитации как альтернативы, которые предлагает своей аудитории. Такой набор, по её утверждению, должен формировать новые привычки и снижать тягу к экстремальному контенту.

Флора отметила, что формат её материалов заметно изменился: вместо мастурбации на камеру она читает зрителям сказки на ночь. При этом она призналась, что иногда всё же обнажается перед клиентами. По её словам, это делается для того, чтобы переход к "осознанному" контенту не выглядел слишком резким и не отталкивал тех, кто привык к прежнему стилю.

Борьба с одиночеством и цель "стать ненужной"

Модель объяснила свою мотивацию тем, что пытается противостоять эпидемии одиночества. По её словам, мужчины, которые смотрят её контент, не могут быть хорошими романтическими партнёрами в текущем состоянии. В этой логике зависимость от порно подменяет реальные отношения и мешает человеку выстраивать устойчивые социальные связи.

Флора утверждает, что пытается научить подписчиков любить себя и формировать более крепкие контакты с окружающими. Она заявила, что её цель — чтобы мужчины следовали её советам и в итоге отписывались, перестав в ней нуждаться. Такой финал она описывает как желаемый результат своей нынешней модели общения с аудиторией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист сегодня в 4:22
Не только радость, но и штрафы: что грозит за неправильное украшение рабочего места к Новому году

Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам до 15 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности, предупреждают юристы.

Читать полностью » Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал сегодня в 4:22
Ямальские заправки: где бензин АИ-95 подешевел, а где цена достигает 104,5 рубля за литр

На Ямале бензин подешевел на 2,8%, но максимальная цена по-прежнему в Красноселькупском районе — 104,5 рубля за литр.

Читать полностью » Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС сегодня в 3:32
Россия близка к цели: как правительство решает проблему доступности дошкольных учреждений

Правительство доложило Владимиру Путину о доступности детских садов и ясельных групп. В большинстве регионов уже достигнут стопроцентный охват.

Читать полностью » Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС сегодня в 3:32
Законопроект против серых схем: как Россия собирается ужесточить найм мигрантов для иностранных ИП

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит право иностранных ИП нанимать мигрантов без подтвержденного стажа и безупречной репутации.

Читать полностью » Снег в России покрывает 95% территории с колебаниями 1-1,5% — Вильфанд сегодня в 3:32
Зима по всей России, за исключением 5% территории: кто остаётся без снега и почему

По данным Гидрометцентра, 95% территории России покрыто снегом, за исключением южных и некоторых центральных регионов.

Читать полностью » Игорь Шидловский считает, что ЕГЭ сужает возможности для развития аналитического мышления — ТАСС сегодня в 3:31
Запомнить — не значит понять: как ЕГЭ тормозит развитие аналитического мышления у школьников

Заслуженный учитель России Игорь Шидловский заявил, что ЕГЭ ориентирует школьников на заучивание и мешает развитию понимания предмета.

Читать полностью » Дело Долиной может выходить за рамки частного спора — журналист Сапоньков вчера в 16:52
Одна квартира — и пошла паутина трещин: история Долиной неожиданно задела опасную тему

Журналист Роман Сапоньков увидел в деле Ларисы Долиной тревожные исторические параллели и намёк на скрытые механизмы влияния.

Читать полностью » Новые люди предложили единый минимум габаритов ручной клади — ТАСС вчера в 16:22
Ручная кладь по разным правилам: единый стандарт может лишить авиакомпании любимого трюка

Депутаты предложили установить единые габариты ручной клади, чтобы избавить пассажиров от скрытых платежей. Что изменится в правилах перевозки?

Читать полностью »

Новости
Экономика
ИНН станет обязательным для переводов с карты между физлицами — Луговой
Общество
Пенсионные накопления можно получить единоразово в 2026 году — РИАН
Общество
ЛДПР предложила ограничить платежи за ЖКХ 10% от дохода семьи — Слуцкий
Общество
Акцизы на сигареты вырастут с 2026 года — эксперт Федотов
Общество
Минздрав добавит новые лекарства в ОМС с 2026 года — Борисова
Экономика
Рост аренды жилья в России в 2025 году стал минимальным за восемь лет — Мир квартир
Мир
Переговоры ЕС о финансировании Киева из активов РФ зашли в тупик — Politico
Происшествия
В Иркутской области микроавтобус с рабочими врезался в автобетоносмеситель — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet