Лидер группы "Ногу свело" оспаривает статус иноагента в Верховном суде России

Максим Покровский*, лидер музыкальной группы "Ногу свело", подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации, пытаясь обжаловать решение о включении его в реестр иностранных агентов. В пресс-службе суда подтвердили, что жалоба была получена, но дата судебного заседания пока не определена.

Ранее, в августе прошлого года, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского* к Министерству юстиции РФ, в котором музыкант настаивал на исключении его из этого реестра. Судебные материалы указывали, что Покровский* якобы занимался политической деятельностью, находился под иностранным влиянием и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией.

Кроме того, ему вменялось распространение информации из СМИ, признанных иностранными агентами, а также материалов украинских YouTube-каналов. Решение Замоскворецкого суда было поддержано Мосгорсудом, а позднее - апелляционными и кассационными инстанциями.

Максим Покровский* был внесён в реестр иностранных агентов Министерством юстиции России в конце марта 2023 года. Некоторое время назад музыкант переехал в США, где проживает в настоящее время.

* Лицо, внесенное в список иностранных агентов

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