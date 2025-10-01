Любите сало с хлебом? Это сочетание может перегрузить организм до предела

Сало прочно вошло в русскую кухню и считается традиционным продуктом, который любят в разных регионах. Его жарят, солят, коптят, подают с хлебом и чесноком. Однако врачи напоминают: как и любой животный жир, этот продукт требует умеренности. Чрезмерное употребление способно навредить здоровью и привести к серьезным проблемам.

"Для здорового человека суточной нормой сала является 20-30 граммов в день, детям старше 7 лет — 10-15 граммов", — отметила гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Чем опасен избыток сала

Основная проблема сала в том, что в его составе преобладают насыщенные животные жиры. При их избыточном поступлении повышается уровень "плохого" холестерина, сосуды теряют эластичность, развивается атеросклероз.

Еще одно негативное последствие — нагрузка на печень и желчный пузырь. Жирная пища стимулирует выработку желчи и может стать причиной воспалительных процессов.

Если сало часто употребляется в сочетании с хлебом из белой муки и соленьями, это перегружает желудочно-кишечный тракт и усиливает риски.

Сравнение: польза и вред сала