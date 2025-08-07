Шикарное блюдо для ужина: свинина с грибами и сливочным соусом, которое покорит всех

Хотите удивить гостей или просто побаловать семью? Запечённая свинина с грибами и сыром — идеальный вариант! Мясо получается нежным, а ароматный соус из шампиньонов и сладкого перца под золотистой сырной корочкой делает блюдо по-настоящему праздничным.

Что понадобится

Свинина (800 г)

Шампиньоны (400 г)

Сливки 20-30% (250 мл)

Твёрдый сыр (70 г, например, Гауда)

Болгарский перец (2 шт., лучше разных цветов)

Петрушка (15 г)

Растительное масло, мука, соль, перец

Как приготовить

Нарежьте свинину на ломти толщиной 1,5-2 см, промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки, посолите и поперчите. Шампиньоны нарежьте на четвертинки, перец — соломкой. Обжарьте грибы до испарения сока, затем добавьте перец и готовьте ещё 5 минут.

Влейте сливки, добавьте муку и петрушку, перемешайте до однородности. Если соус слишком густой, разбавьте сливками. Выложите мясо в форму, полейте соусом, посыпьте сыром. Запекайте 30 минут при 200°C (с конвекцией) или 35-40 минут при 175°C (без конвекции).

Готовое блюдо подавайте горячим — сочная свинина с грибами и сыром не оставит никого равнодушным.