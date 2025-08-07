Шикарное блюдо для ужина: свинина с грибами и сливочным соусом, которое покорит всех
Хотите удивить гостей или просто побаловать семью? Запечённая свинина с грибами и сыром — идеальный вариант! Мясо получается нежным, а ароматный соус из шампиньонов и сладкого перца под золотистой сырной корочкой делает блюдо по-настоящему праздничным.
Что понадобится
- Свинина (800 г)
- Шампиньоны (400 г)
- Сливки 20-30% (250 мл)
- Твёрдый сыр (70 г, например, Гауда)
- Болгарский перец (2 шт., лучше разных цветов)
- Петрушка (15 г)
- Растительное масло, мука, соль, перец
Как приготовить
Нарежьте свинину на ломти толщиной 1,5-2 см, промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки, посолите и поперчите. Шампиньоны нарежьте на четвертинки, перец — соломкой. Обжарьте грибы до испарения сока, затем добавьте перец и готовьте ещё 5 минут.
Влейте сливки, добавьте муку и петрушку, перемешайте до однородности. Если соус слишком густой, разбавьте сливками. Выложите мясо в форму, полейте соусом, посыпьте сыром. Запекайте 30 минут при 200°C (с конвекцией) или 35-40 минут при 175°C (без конвекции).
Готовое блюдо подавайте горячим — сочная свинина с грибами и сыром не оставит никого равнодушным.
