Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:55

Шикарное блюдо для ужина: свинина с грибами и сливочным соусом, которое покорит всех

Рецепт запечённой свинины с грибами и сыром: ингредиенты и пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей или просто побаловать семью? Запечённая свинина с грибами и сыром — идеальный вариант! Мясо получается нежным, а ароматный соус из шампиньонов и сладкого перца под золотистой сырной корочкой делает блюдо по-настоящему праздничным.

Что понадобится

  • Свинина (800 г)
  • Шампиньоны (400 г)
  • Сливки 20-30% (250 мл)
  • Твёрдый сыр (70 г, например, Гауда)
  • Болгарский перец (2 шт., лучше разных цветов)
  • Петрушка (15 г)
  • Растительное масло, мука, соль, перец

Как приготовить

Нарежьте свинину на ломти толщиной 1,5-2 см, промокните бумажным полотенцем. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки, посолите и поперчите. Шампиньоны нарежьте на четвертинки, перец — соломкой. Обжарьте грибы до испарения сока, затем добавьте перец и готовьте ещё 5 минут.

Влейте сливки, добавьте муку и петрушку, перемешайте до однородности. Если соус слишком густой, разбавьте сливками. Выложите мясо в форму, полейте соусом, посыпьте сыром. Запекайте 30 минут при 200°C (с конвекцией) или 35-40 минут при 175°C (без конвекции).

Готовое блюдо подавайте горячим — сочная свинина с грибами и сыром не оставит никого равнодушным.

