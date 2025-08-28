Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бефстроганов (мясное блюдо)
© commons.wikimedia.org by Eraevsky is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:43

Свинина, которая тает во рту, а не в сковороде: формула идеального ужина в будний день

Как приготовить бефстроганов из свинины: пошаговая инструкция от шеф-повара

Хотите приготовить что-то сытное, ароматное и совсем несложное? Бефстроганов из свинины с подливкой — идеальный вариант! Это блюдо прекрасно сочетает в себе нежность мяса, сливочность сметанного соуса и аппетитный аромат специй. Идеально подходит для будничного ужина в кругу семьи.

Ингредиенты

  • Свинина (без костей, маложирная) — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 3 ст. л.
  • Сметана — 100 г
  • Вода — 200 мл
  • Растительное масло — 20 г
  • Свежая зелень, соль, специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Нарежьте свинину пластинами, слегка отбейте молоточком — так оно станет мягче. Затем нашинкуйте тонкими брусочками. Удобнее всего сложить мясо в пакет, добавить муку и хорошо встряхнуть — так покроется каждый кусочек.

На разогретой сковороде с маслом пару минут пассеруйте нарезанный полукольцами лук до прозрачности. Выложите свинину к луку и обжаривайте вместе, пока мясо не изменит цвет. Разведите сметану в воде, залейте содержимое сковороды. Посолите, добавьте специи (можно лавровый лист для аромата). Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите под крышкой 20-25 минут.

Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью. Отлично сочетается с картофелем, рисом или макаронами.

Совет: количество воды можно регулировать — больше для жидкой подливки, меньше для густой.

