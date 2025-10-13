Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная свинина с черносливом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:46

Советский рецепт поджарки вернулся с новым вкусом: современные повара добавили изюминку

Свиная поджарка на сковороде приобретает золотистую корочку

Поджарка из свинины — блюдо, которое мгновенно вызывает ассоциации с домашней кухней. Простое, ароматное и невероятно сытное, оно было одним из столпов советского меню. Подавали его повсюду — от столовых до ресторанов. Сегодня этот рецепт переживает второе рождение: готовится быстро, требует минимум ингредиентов, но при этом выглядит и пахнет по-настоящему по-домашнему.

Почему поджарка всегда в фаворе

Секрет поджарки в её универсальности. Основу составляет мягкая мякоть свинины, нарезанная тонкими брусочками и обжаренная до золотистой корочки. Дальше — простая магия: немного лука, ложка томатной пасты, кипяток и специи. Всего несколько шагов, и вы получаете блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром — от картошки до гречки.

Главное — выбрать правильный кусок мяса. Подойдёт вырезка, лопатка, шея или карбонад. От жира зависит вкус и сочность, поэтому не берите слишком постное мясо — поджарка получится суховатой.

Основные ингредиенты

  • свинина (мякоть) — 500 г;

  • лук — 1 шт.;

  • томатная паста — 3 ст. л.;

  • кипяток — 150 мл;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • специи для свинины — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу.

Из специй можно использовать паприку, кориандр, немного сушёного чеснока, черный перец и лавровый лист — это классическая "мясная база", которая усиливает вкус блюда.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Подготовьте ингредиенты.
    Мясо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте брусочками или кубиками одинакового размера — так оно прожарится равномерно.

  2. Нарежьте лук.
    Очистите и нарежьте полукольцами. Если лук крупный, разделите кольца пополам — при жарке он должен мягко распадаться.

  3. Обжарьте мясо.
    В разогретой сковороде с маслом выложите свинину и жарьте на среднем огне, периодически помешивая. Когда появится мясной сок — добавьте соль и специи.

  4. Томите мясо.
    Уменьшите огонь и жарьте 15-20 минут, пока свинина не станет румяной и мягкой.

  5. Добавьте лук.
    Положите его к мясу и обжарьте ещё 5 минут до прозрачности. Лук должен пропитаться соком и маслом.

  6. Вмешайте томатную пасту.
    Добавьте её прямо в сковороду, размешайте и тушите 3-5 минут.

  7. Влейте воду.
    Добавьте кипяток, перемешайте, накройте крышкой и тушите ещё 7-10 минут.

  8. Проверьте вкус.
    При необходимости подсолите или добавьте немного сахара, если томатная паста кисловата.

  9. Подача.
    Подавайте горячей, с подливкой. Отлично сочетается с картофельным пюре, варёным рисом, макаронами или гречкой.

Сравнение способов приготовления

Способ Время Особенности Результат
На сковороде ~1 час Классика, быстрая корочка Насыщенный вкус, густая подливка
В мультиварке 1 ч 20 мин Меньше контроля, равномерное тушение Очень мягкое мясо
В духовке 1 ч 30 мин Меньше масла, без поджарки Диетичнее, но менее ароматно

Если хочется золотистой корочки и плотного вкуса — выбирайте сковороду. Для более мягкого результата подойдёт мультиварка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: мясо не обсушили перед жаркой.
    Последствие: выделяется много жидкости, свинина тушится вместо обжарки.
    Альтернатива: тщательно промокните мясо бумажным полотенцем.

  • Ошибка: добавили лук сразу.
    Последствие: он подгорит раньше, чем приготовится мясо.
    Альтернатива: добавляйте лук после появления румяной корочки.

  • Ошибка: перелили воду.
    Последствие: подливка жидкая, вкус размытый.
    Альтернатива: лейте воду постепенно, по мере необходимости.

А что если…

  • …добавить грибы?
    Получится вариант "по-домашнему" — мясо с грибной подливкой.

  • …заменить томатную пасту на сметану?
    Вкус станет мягче и нежнее, поджарка превратится в тушёную свинину по-домашнему.

  • …добавить овощи?
    Морковь и сладкий перец придадут яркость и лёгкую сладость.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Готовится просто и быстро Требует внимания при жарке
Насыщенный вкус Немного масла всё же нужно
Универсальное блюдо Без специй может показаться пресным
Хорошо хранится и разогревается Не диетическое из-за свинины

Мифы и правда

  • Миф: поджарка — слишком жирное блюдо.
    Правда: если брать вырезку или шейку без излишков жира, получится умеренно сытное, но не тяжёлое блюдо.

  • Миф: томатная паста обязательна.
    Правда: можно заменить на свежие помидоры, аджику или даже немного кетчупа — вкус изменится, но останется насыщенным.

  • Миф: поджарка подходит только к картошке.
    Правда: она универсальна — попробуйте с гречкой или булгуром, результат вас удивит.

FAQ

Какое мясо лучше выбрать?
Для сочности — шея, для нежности — вырезка. Лопатка подойдёт для более плотной текстуры.

Можно ли готовить без томата?
Да, просто замените его сметаной или сливками, получится мягкий сливочный соус.

Как сделать подливку гуще?
Добавьте чайную ложку муки или немного крахмала, разведённого в воде.

Сколько хранится готовая поджарка?
До трёх суток в холодильнике, в герметичной посуде.

Можно ли замораживать?
Да, в контейнере или пакете для заморозки — до 2 месяцев без потери вкуса.

3 интересных факта

  1. Поджарка — "родственница" гуляша, но без обязательного добавления муки.

  2. В советских столовых поджарку часто готовили с добавлением маринованных огурцов — для кислинки.

  3. По ГОСТу 1970-х годов она считалась "вторым мясным блюдом №3" и подавалась с пюре или перловкой.

Исторический контекст

Поджарка появилась в русской кухне как упрощённый вариант венгерского гуляша. В советские годы её готовили во всех учреждениях общественного питания: на предприятиях, в армейских столовых, в детсадах. Простая, доступная, питательная — она отвечала главному принципу времени: "вкусно и сытно". Сегодня поджарка возвращается в домашние кухни как блюдо ностальгии и комфорта.

