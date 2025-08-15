Секретный ингредиент, который сделает ваше жаркое из свинины незабываемым
Ищете идеальный рецепт для ужина? Жаркое из свинины с картошкой в духовке — это не только вкусно, но и просто! Это блюдо отлично подходит как для повседневного питания, так и для особых случаев, когда нужно удивить гостей.
Преимущества рецепта
- Простота готовки: минимальные усилия — максимальный результат.
- Сохранение сочности: запекание позволяет мясу оставаться нежным, а овощам — ароматными.
- Универсальность: подходит для любого повода.
Ингредиенты
- Свинина — 500 г
- Картошка — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры — 150 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Горчица (по вкусу) — 1 ст. л.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу
Пошаговое приготовление
Выберите свинину с небольшим количеством жира. Если мясо заморожено, разморозьте его в холодильнике или в микроволновке. Овощи тщательно помойте и обсушите. Включите духовку и установите температуру на 200°C. Мясо нарежьте кубиками, приправьте солью и перцем, добавьте любимые специи. В форму для запекания налейте немного масла и выложите мясо. Добавьте немного воды, чтобы она покрыла дно.
Поставьте форму в духовку и запекайте 20 минут, чтобы свинина почти приготовилась. Выньте мясо из духовки и добавьте горчицу, тщательно перемешайте. Нарежьте морковь соломкой и добавьте в форму. Лук мелко нарежьте и также добавьте к мясу.
Нарежьте помидоры крупными кубиками и добавьте в форму. Чеснок мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам. Приправьте по вкусу. Очистите и нарежьте картошку. Выложите её на овощи, посолите и поперчите. Уменьшите температуру до 180-190°C и запекайте ещё 40-50 минут, пока картошка не станет мягкой.
Выньте жаркое из духовки, перемешайте и разложите по тарелкам. Подавайте горячим.
