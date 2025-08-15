Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Жаркое из говядины с репой и кедровыми орехами
Жаркое из говядины с репой и кедровыми орехами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:49

Секретный ингредиент, который сделает ваше жаркое из свинины незабываемым

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы

Ищете идеальный рецепт для ужина? Жаркое из свинины с картошкой в духовке — это не только вкусно, но и просто! Это блюдо отлично подходит как для повседневного питания, так и для особых случаев, когда нужно удивить гостей.

Преимущества рецепта

  • Простота готовки: минимальные усилия — максимальный результат.
  • Сохранение сочности: запекание позволяет мясу оставаться нежным, а овощам — ароматными.
  • Универсальность: подходит для любого повода.

Ингредиенты

  • Свинина — 500 г
  • Картошка — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Горчица (по вкусу) — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выберите свинину с небольшим количеством жира. Если мясо заморожено, разморозьте его в холодильнике или в микроволновке. Овощи тщательно помойте и обсушите. Включите духовку и установите температуру на 200°C. Мясо нарежьте кубиками, приправьте солью и перцем, добавьте любимые специи. В форму для запекания налейте немного масла и выложите мясо. Добавьте немного воды, чтобы она покрыла дно.

Поставьте форму в духовку и запекайте 20 минут, чтобы свинина почти приготовилась. Выньте мясо из духовки и добавьте горчицу, тщательно перемешайте. Нарежьте морковь соломкой и добавьте в форму. Лук мелко нарежьте и также добавьте к мясу.

Нарежьте помидоры крупными кубиками и добавьте в форму. Чеснок мелко порубите и добавьте к остальным ингредиентам. Приправьте по вкусу. Очистите и нарежьте картошку. Выложите её на овощи, посолите и поперчите. Уменьшите температуру до 180-190°C и запекайте ещё 40-50 минут, пока картошка не станет мягкой.

Выньте жаркое из духовки, перемешайте и разложите по тарелкам. Подавайте горячим.

