Почему в ресторанах не подают такую поджарку? Домашний рецепт с изюминкой

Хотите порадовать близких вкусным и сытным блюдом? Поджарка из свинины с подливкой — это отличное решение для любого повода! Она не только проста в приготовлении, но и прекрасно сочетается с различными гарнирами. Давайте разберемся, как сделать это аппетитное блюдо.

Ингредиенты

Свинина (мякоть) — 500 г

Мясной бульон — 350 мл

Томатная паста — 100 г

Растительное масло — 3 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Лук — 1 шт.

Пошаговое приготовление

Используйте свинину без костей — это может быть окорок или вырезка. Можно взять уже нарезанное мясо. Для дополнительного вкуса в томатную пасту добавьте ½ ч. л. аджики. Не забудьте про специи для свинины, но внимательно читайте состав, чтобы не пересолить блюдо.

Свинину вымойте, обсушите и нарежьте на средние кусочки. Нарежьте лук — можно кубиками или ломтиками, как вам больше нравится. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне. Выложите свинину и обжарьте до золотистой корочки. Когда мясо начнет румяниться, добавьте лук и жарьте еще несколько минут.

Убавьте огонь до среднего и добавьте томатную пасту. Потушите все вместе 3-5 минут. Влейте горячий мясной бульон и добавьте лавровые листья. Доведите до кипения, затем тушите на слабом огне около 20 минут. Если хотите больше подливки, добавьте еще стакан бульона.

В конце добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и тушите еще 2 минуты. Разложите готовую свинину по тарелкам, посыпьте зеленью и подайте с гарниром.