Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушёная свинина
Тушёная свинина
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:14

Почему в ресторанах не подают такую поджарку? Домашний рецепт с изюминкой

Свиная поджарка с подливкой: рецепт приготовления по ГОСТу

Хотите порадовать близких вкусным и сытным блюдом? Поджарка из свинины с подливкой — это отличное решение для любого повода! Она не только проста в приготовлении, но и прекрасно сочетается с различными гарнирами. Давайте разберемся, как сделать это аппетитное блюдо.

Ингредиенты

  • Свинина (мякоть) — 500 г
  • Мясной бульон — 350 мл
  • Томатная паста — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Лук — 1 шт.

Пошаговое приготовление

Используйте свинину без костей — это может быть окорок или вырезка. Можно взять уже нарезанное мясо. Для дополнительного вкуса в томатную пасту добавьте ½ ч. л. аджики. Не забудьте про специи для свинины, но внимательно читайте состав, чтобы не пересолить блюдо.

Свинину вымойте, обсушите и нарежьте на средние кусочки. Нарежьте лук — можно кубиками или ломтиками, как вам больше нравится. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло на сильном огне. Выложите свинину и обжарьте до золотистой корочки. Когда мясо начнет румяниться, добавьте лук и жарьте еще несколько минут.

Убавьте огонь до среднего и добавьте томатную пасту. Потушите все вместе 3-5 минут. Влейте горячий мясной бульон и добавьте лавровые листья. Доведите до кипения, затем тушите на слабом огне около 20 минут. Если хотите больше подливки, добавьте еще стакан бульона.

В конце добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте и тушите еще 2 минуты. Разложите готовую свинину по тарелкам, посыпьте зеленью и подайте с гарниром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод сегодня в 13:35

Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Хотите приготовить необычное домашнее вино? Боярышник придаст ему тонкий вкус и пользу. Узнайте, как сделать напиток, который удивит даже гурманов!

Читать полностью » Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак сегодня в 12:46

Секретный рецепт смузи, который заменит утренний кофе

Узнайте, как за 10 минут приготовить вкусный и полезный фруктовый смузи с кефиром! Идеальный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.

Читать полностью » Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Раскрываем секрет идеального макового торта: хрустящий бисквит, тающий крем и шоколадная глазурь. Пошаговый рецепт, который сделает ваш праздник незабываемым.

Читать полностью » Рецепт кекса с кабачком: пошаговая инструкция сегодня в 11:38

Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце

Нежный кекс с лимонной глазурью, в котором спрятан неожиданный ингредиент — кабачок! Он делает выпечку сочной, но совершенно не чувствуется. Попробуйте — никто не догадается!

Читать полностью » Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления сегодня в 11:21

Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Ароматный гуляш из свинины с морковью и луком — простое, но очень вкусное блюдо для повседневного меню. Готовится быстро, а результат порадует даже гурманов!

Читать полностью » Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Лёгкий, сочный и без майонеза! Салат с болгарским перцем и сыром — идеальный летний вариант. Готовится за 25 минут, сочетается с мясом, рыбой или как самостоятельная закуска.

Читать полностью » Рецепт курицы в рукаве: простое блюдо с хрустящей корочкой и сочным мясом сегодня в 10:18

Золотая корочка без хлопот: секрет идеальной курицы из духовки

Узнайте, как быстро и просто запечь курицу в рукаве с хрустящей корочкой! Это идеальное блюдо для любого стола. Простой и вкусный рецепт!

Читать полностью » Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт сегодня в 9:25

Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Нежные свиные ребрышки в рукаве — простое и беспроигрышное блюдо. Узнайте, как правильно замариновать и запечь мясо, чтобы оно получилось сочным и ароматным!

Читать полностью »

Новости
Туризм

РЖД удваивает число скоростных поездов "Аврора" на направлении Москва – Санкт-Петербург
Еда

Диетолог Гадре: двойное отваривание риса снижает содержание мышьяка на 50%
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Красота и здоровье

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Наука и технологии

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru