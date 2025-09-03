От простой свинины до настоящего гастрономического праздника — как это возможно

Хотите приготовить сытное и ароматное блюдо, которое станет украшением любого стола? Жаркое из свинины с картошкой и грибами, приготовленное в керамических горшочках, — отличный выбор как для будней, так и для праздника. Простые ингредиенты и особый способ готовки делают его невероятно вкусным и наваристым.

Ингредиенты для жаркого

Свинина — 400 г

Картофель — 400 г

Шампиньоны — 150 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 20 г

Соль и сухие специи — по вкусу

Вода — 300 мл

Как приготовить жаркое в горшочках: пошаговая инструкция

Выберите свинину с минимальным количеством жира — это сделает бульон более прозрачным и насыщенным. Грибы можно заменить любыми другими по вкусу. Овощи очистите и тщательно промойте.

Нарежьте свинину небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте мясо на сильном огне 2-3 минуты до изменения цвета. Посолите и добавьте специи.

Важно: предварительное обжаривание мяса помогает избежать слипания при запекании, сохраняя аппетитную структуру.

Выложите обжаренное мясо на дно керамических горшочков. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на той же сковороде пару минут. Затем добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте вместе 3-5 минут, слегка посолив.

Сверху на мясо положите овощи с грибами, а затем нарезанный картофель. Влейте в каждый горшочек примерно половину объема воды — не больше, чтобы не выкипало.

Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Включите её на 180 °C и готовьте около часа. Такой способ нагрева предотвращает трещины на горшочках.

После запекания выключите духовку и оставьте горшочки внутри с приоткрытой дверцей на 20-30 минут. Жаркое можно подавать прямо в горшочках или аккуратно переложить на тарелки.

Полезные советы