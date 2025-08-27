Стейки из свинины: простое блюдо, которое может стать звездой вашего стола

Задумывались ли вы, как можно сделать каждый день праздником? Стейки из свинины с сыром и помидорами, запеченные в духовке, — это идеальный способ добавить яркие вкусы в ваше меню. Это простое и сытное блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Свинина — 400 г

Помидоры — 2 шт.

Твёрдый сыр — 70 г

Майонез — 2 столовые ложки

Растительное масло — 10 г

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выберите любую часть свинины без костей — вырезку, окорок или карбонат. Нарежьте мясо на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Накройте куски мяса пленкой и аккуратно отбейте их кухонным молоточком. Это предотвратит разбрызгивание и сохранит целостность мяса.

Возьмите жаропрочную форму — стеклянную, металлическую или керамическую. Смажьте её растительным маслом и выложите подготовленные кусочки мяса. Смажьте их майонезом (или сметаной) и посыпьте солью и специями по вкусу. Помидоры тщательно промойте, нарежьте кружочками и разложите их сверху на мясо.

Натрите сыр на терке и равномерно посыпьте им каждый кусочек мяса с помидорами. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте форму с мясом на 30-35 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Когда стейки приобретут аппетитный румяный цвет, а сыр расплавится, извлеките блюдо из духовки. Подавайте горячими и наслаждайтесь.