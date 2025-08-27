Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свинина с кабачками в соусе
Свинина с кабачками в соусе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:42

Стейки из свинины: простое блюдо, которое может стать звездой вашего стола

Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию

Задумывались ли вы, как можно сделать каждый день праздником? Стейки из свинины с сыром и помидорами, запеченные в духовке, — это идеальный способ добавить яркие вкусы в ваше меню. Это простое и сытное блюдо подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Свинина — 400 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 70 г
  • Майонез — 2 столовые ложки
  • Растительное масло — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выберите любую часть свинины без костей — вырезку, окорок или карбонат. Нарежьте мясо на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см. Накройте куски мяса пленкой и аккуратно отбейте их кухонным молоточком. Это предотвратит разбрызгивание и сохранит целостность мяса.

Возьмите жаропрочную форму — стеклянную, металлическую или керамическую. Смажьте её растительным маслом и выложите подготовленные кусочки мяса. Смажьте их майонезом (или сметаной) и посыпьте солью и специями по вкусу. Помидоры тщательно промойте, нарежьте кружочками и разложите их сверху на мясо.

Натрите сыр на терке и равномерно посыпьте им каждый кусочек мяса с помидорами. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте форму с мясом на 30-35 минут. Время запекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Когда стейки приобретут аппетитный румяный цвет, а сыр расплавится, извлеките блюдо из духовки. Подавайте горячими и наслаждайтесь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Trader Joe’s представил рецепт свиных отбивных с ананасом и соусом сояки сегодня в 2:15

Секрет идеального ужина в жару: свинина с сюрпризом внутри

Летний ужин с тропическим акцентом: свиные отбивные с прошутто, ананасами и соусом сояки — простой способ удивить гостей на гриле.

Читать полностью » Куриное филе в сметане: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 1:30

Куриное филе в сметане: секрет, который изменит ваш ужин навсегда

Узнайте, как легко и быстро приготовить куриное филе в сметане на сковороде. Это блюдо подойдёт как для будней, так и для праздников!

Читать полностью » Шеф-повара добавляют яйцо в классический рецепт селёдки под шубой сегодня в 1:17

Сельдь под шубой вашего детства была другой: секрет вкуса, который забыли в XXI веке

Узнайте, как приготовить сельдь под шубой с яйцом — без моркови, но с идеальным вкусом. Секреты слоёв, маринованный лук и сочность, которая покорит всех гостей!

Читать полностью » Протеиновые батончики с арахисовой пастой: рецепт за 15 минут сегодня в 1:16

Всего 5 ингредиентов и 15 минут — лакомство выходит нежнее, чем магазинное

Полезные протеиновые батончики с шоколадом и арахисовым маслом: всего 15 минут готовки и минимум ингредиентов. Простое решение для сладкоежек и спортсменов.

Читать полностью » Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта сегодня в 0:27

Сочность и нежность: как свинина с ананасами покоряет сердца

Откройте секрет идеального ужина: свинина, запечённая с ананасами и сыром. Просто, сочно, бесподобно вкусно! Идеально для праздника и будней.

Читать полностью » Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция сегодня в 0:12

Всего один ингредиент превращает обычные манты в кулинарный шедевр

Узнайте, как приготовить невероятно сочные манты с мясом и картошкой! Этот простой рецепт с маленькими хитростями гарантирует, что ваши гости будут в восторге.

Читать полностью » Осенний десерт: пудинг из батата и бриоши с ореховой корочкой сегодня в 0:12

Всего горсть орехов пекан и щепотка корицы — и семья в восторге

Пудинг из сладкого картофеля и пекана с кленовым сиропом и бурбоном — десерт, в котором уютная простота встречается с изысканным вкусом.

Читать полностью » El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения вчера в 23:26

Не просто десерт: этот шоколад работает как суперфуд для сердца и мозга

Кардиолог объясняет, почему темный шоколад — это не просто десерт, а настоящий помощник для сердца, мозга и даже похудения. Как выбрать правильный и сколько можно есть — в материале.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Пензенская область обошла Мордовию, Саратовскую и Тамбовскую области по доле высоких зарплат
Садоводство

Лилии под угрозой: как защитить цветы от жуков народными средствами – советы садоводов
Еда

Как приготовить куриный холодец: пошаговая инструкция с ингредиентами и временем приготовления
Спорт и фитнес

Упражнения для укрепления ягодиц и квадрицепсов рекомендовали врачи
ПФО

Роспотребнадзор сообщил о 954 случаях ОРВИ в регионе за неделю
Наука и технологии

Учёные обнаружили кислород без света: как тёмный кислород меняет науку
Садоводство

Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов
Культура и шоу-бизнес

Зои Кравиц и Гарри Стайлс гуляли за руку по Риму — Page Six
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru