Лук и лимон вместо кетчупа: неожиданный способ сделать мясо мягким

Кто сказал, что идеальный шашлык требует сложного маринада? Достаточно лимона, лука и правильного подхода — и свинина получится невероятно нежной, ароматной и сочной.

Выбираем мясо и ингредиенты

Свиная шея — с небольшими прослойками жира.

Окорок — если предпочитаете более постное мясо.

На 4 кг свинины понадобится:

1 кг лука,

1 лимон,

соль и специи по вкусу.

Готовим маринад

Мясо нарежьте на равные куски (слишком крупные не прожарятся, мелкие — пересохнут). Лук порежьте полукольцами и разомните руками, чтобы он дал сок. Лимон вымойте и выдавите сок прямо в мясо. Добавьте специи (черный перец, паприку или готовую смесь для шашлыка).

Не солите сразу! Соль добавляйте за час до жарки, иначе мясо станет жестким.

Если времени мало (3-5 часов), оставьте при комнатной температуре. Для лучшего результата — уберите в холодильник на ночь. Периодически перемешивайте, чтобы маринад распределялся равномерно.

Нанизывайте мясо плотно, но без сильного сжатия. Жарьте на раскаленных углях, постоянно поворачивая шампуры. Подавайте с овощами, зеленью и соусом.

Совет: если лук вызывает слезы, перед нарезкой охладите его и нож в ледяной воде.