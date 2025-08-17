Лук и лимон вместо кетчупа: неожиданный способ сделать мясо мягким
Кто сказал, что идеальный шашлык требует сложного маринада? Достаточно лимона, лука и правильного подхода — и свинина получится невероятно нежной, ароматной и сочной.
Выбираем мясо и ингредиенты
- Свиная шея — с небольшими прослойками жира.
- Окорок — если предпочитаете более постное мясо.
На 4 кг свинины понадобится:
- 1 кг лука,
- 1 лимон,
- соль и специи по вкусу.
Готовим маринад
Мясо нарежьте на равные куски (слишком крупные не прожарятся, мелкие — пересохнут). Лук порежьте полукольцами и разомните руками, чтобы он дал сок. Лимон вымойте и выдавите сок прямо в мясо. Добавьте специи (черный перец, паприку или готовую смесь для шашлыка).
Не солите сразу! Соль добавляйте за час до жарки, иначе мясо станет жестким.
Если времени мало (3-5 часов), оставьте при комнатной температуре. Для лучшего результата — уберите в холодильник на ночь. Периодически перемешивайте, чтобы маринад распределялся равномерно.
Нанизывайте мясо плотно, но без сильного сжатия. Жарьте на раскаленных углях, постоянно поворачивая шампуры. Подавайте с овощами, зеленью и соусом.
Совет: если лук вызывает слезы, перед нарезкой охладите его и нож в ледяной воде.
