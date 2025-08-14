Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:04

Вкус детства: шницель из свинины, который вернёт вас в беззаботные дни

Шницель из свинины в духовке: время и температура запекания

Что может быть более аппетитным, чем сочный запеченный кусок мяса? Шницель из свинины в духовке — это не только вкусно, но и полезнее, чем жареный вариант. Приготовить его просто, и результат обязательно порадует всех!

Ингредиенты

  • Свинина (карбонат) — 800 г
  • Майонез — 50 г (можно заменить горчицей или соевым соусом)
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 0,5 стакана
  • Панировочные сухари — 0,5 стакана
  • Соль и специи — по вкусу

Пошаговая инструкция

Начнем с подготовки ингредиентов. Свинину лучше брать без костей, чтобы её было удобно нарезать. Нарежьте мясо поперек волокон на кусочки толщиной 1,5-2 см. Это обеспечит равномерное приготовление.

Каждый кусок мяса необходимо аккуратно отбить. Для этого положите его на доску, накройте пленкой и используйте кулинарный молоток. Пленка защитит от брызг и предотвратит разрыв мяса. Смажьте отбитые куски мяса с обеих сторон небольшим количеством майонеза и оставьте на 30 минут для маринования. Это сделает мясо более нежным и ароматным.

Приготовьте три миски: в одну насыпьте муку, в другую — панировочные сухари, а в третью вбейте яйца с добавлением соли и специй. Легко перемешайте, не взбивая. Каждый кусок мяса обваляйте в муке, затем окуните в яйца и обваляйте в панировочных сухарях.

Застелите противень пергаментом и выложите на него куски мяса. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте противень на 40 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Готовые шницели должны приобрести золотистый цвет. Если вы хотите, чтобы они были более поджаренными, переверните их в процессе запекания. Подавайте горячими с овощным салатом или соусом.

