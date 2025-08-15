Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Свиные ребрышки
© Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:25

Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Свиные рёбрышки в рукаве для запекания: рецепт

Хотите приготовить идеальные свиные ребрышки без лишних хлопот? Этот рецепт гарантирует нежное, ароматное и сочное мясо, которое понравится всей семье. Главное — правильно замариновать и запечь в рукаве, чтобы сохранить все соки.

Ингредиенты

  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Растительное масло — 100 мл
  • Зернистая горчица — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Специи: кориандр, паприка, прованские травы, сухая аджика — по вкусу.

Приготовление

Смешайте всё в миске, добавьте рёбрышки и хорошо перемешайте руками. Оставьте мариноваться 2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ребрышки в рукав для запекания в один слой. Завяжите концы, сделайте несколько проколов для выхода пара. Готовьте 1 час. За 15 минут до конца разрежьте рукав, чтобы мясо подрумянилось.

Подача и советы

  • Дайте мясу отдохнуть 8 минут перед подачей — так соки равномерно распределятся.
  • Подавайте с овощами, зеленью или соусом барбекю.
  • Эти ребрышки можно жарить на мангале — маринад идеален и для шашлыка.

