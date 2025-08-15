Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными
Хотите приготовить идеальные свиные ребрышки без лишних хлопот? Этот рецепт гарантирует нежное, ароматное и сочное мясо, которое понравится всей семье. Главное — правильно замариновать и запечь в рукаве, чтобы сохранить все соки.
Ингредиенты
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Растительное масло — 100 мл
- Зернистая горчица — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Специи: кориандр, паприка, прованские травы, сухая аджика — по вкусу.
Приготовление
Смешайте всё в миске, добавьте рёбрышки и хорошо перемешайте руками. Оставьте мариноваться 2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ребрышки в рукав для запекания в один слой. Завяжите концы, сделайте несколько проколов для выхода пара. Готовьте 1 час. За 15 минут до конца разрежьте рукав, чтобы мясо подрумянилось.
Подача и советы
- Дайте мясу отдохнуть 8 минут перед подачей — так соки равномерно распределятся.
- Подавайте с овощами, зеленью или соусом барбекю.
- Эти ребрышки можно жарить на мангале — маринад идеален и для шашлыка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru