Почему свиные рёбрышки в рукаве всегда получаются идеальными

Хотите приготовить идеальные свиные ребрышки без лишних хлопот? Этот рецепт гарантирует нежное, ароматное и сочное мясо, которое понравится всей семье. Главное — правильно замариновать и запечь в рукаве, чтобы сохранить все соки.

Ингредиенты

Соевый соус — 4 ст. л.

Растительное масло — 100 мл

Зернистая горчица — 2 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Специи: кориандр, паприка, прованские травы, сухая аджика — по вкусу.

Приготовление

Смешайте всё в миске, добавьте рёбрышки и хорошо перемешайте руками. Оставьте мариноваться 2 часа при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на ночь.

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите ребрышки в рукав для запекания в один слой. Завяжите концы, сделайте несколько проколов для выхода пара. Готовьте 1 час. За 15 минут до конца разрежьте рукав, чтобы мясо подрумянилось.

Подача и советы