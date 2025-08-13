Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:36

Праздничный ужин за 30 минут: медальоны, которые покорят сердца

Рецепт медальонов из свинины с томатным соусом за 30 минут от шеф-повара

Как насчет того, чтобы удивить своих близких изысканным блюдом, которое можно приготовить всего за 30 минут? Медальоны из свинины, обжаренные на сковороде гриль, — это отличный выбор для романтического ужина или любого другого праздника. Они получаются сочными и ароматными, а в сочетании со свежим томатным соусом просто незабываемы!

Ингредиенты

  • Свиная вырезка — 400 г
  • Белое сухое вино — 50 мл
  • Небольшие помидоры — 4 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Горчица — 1 ч. ложка
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое руководство по приготовлению

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Выбирайте свиную вырезку с умеренным количеством жира, чтобы медальоны были более сочными. Промойте вырезку и обсушите её. Нарежьте на медальоны толщиной около 4 см и слегка прижмите их, чтобы они стали более плоскими.

Помидоры нужно вымыть и нарезать половинками. Лучше всего использовать крепкие, но спелые помидоры. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Красный лук можно заменить на обычный репчатый или шалот. Разогрейте сковороду гриль на сильном огне. Если ваша сковорода чугунная, смажьте её оливковым маслом. Выложите медальоны на сковороду и обжаривайте около 4 минут до золотистой корочки.

Переверните медальоны и жарьте еще 3 минуты. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Учтите, что свинину не стоит подавать с кровью. После этого добавьте помидоры и лук, жарьте ещё 3 минуты. Переложите медальоны на тарелку и накройте фольгой, чтобы они не остыли. В оставшийся сок на сковороде добавьте горчицу, белое вино и оливковое масло. Уваривайте соус на медленном огне, помешивая, пока он не загустеет.

Разложите медальоны по тарелкам, добавьте лук и помидоры, полейте соусом. Для украшения можно использовать веточки базилика или рукколу.

