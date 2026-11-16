Сырым вяжет рот, а с мясом творит чудеса: свиной окорок запекают с неожиданным фруктом
Свиной окорок и айва — классический союз, где плотное, жирное мясо встречается с терпкостью фрукта. Айва в сыром виде почти непригодна для еды из-за вяжущего вкуса и жесткой структуры, но при долгом томлении она преображается, становясь мягкой, ароматной и способной уравновесить насыщенность свинины. В этом рецепте за баланс отвечает еще и гранатовый сок, который придает блюду благородный темный оттенок и необходимую кислинку.
Ингредиенты
- свиной окорок без кости — 2,5 кг
- айва — 3 шт.
- морковь — 1 шт.
- черешки сельдерея — 2 шт.
- луковицы — 2 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- гранатовый сок — 1 стакан
- сливочное масло — 1 ст. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- молотая паприка — 2 ч. л.
- молотый черный перец — 1 ч. л.
- молотая корица — щепотка
- молотый душистый перец — щепотка
- лавровый лист — 2 шт.
- соль — 1,5 ч. л. (и по вкусу)
Приготовление
- Смешать соль, паприку, корицу, черный и душистый перцы. Тщательно натереть этой смесью свинину, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 3-4 часа.
- В большой кастрюле разогреть сливочное и растительное масла. Обжарить окорок со всех сторон до появления румяной корочки (около 10 минут), после чего временно переложить мясо на блюдо.
- Подготовить овощи и фрукты: очистить айву, лук, морковь и чеснок; промыть сельдерей. Айву нарезать на 8 ломтиков, остальные овощи измельчить.
- В той же кастрюле, где жарилось мясо, на среднем огне обжарить ломтики айвы в течение 7 минут, перевернув один раз. Выложить айву в отдельную миску.
- В кастрюлю добавить лук, морковь и сельдерей, готовить 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1 минуту.
- Влить гранатовый сок, довести до кипения. Вернуть в кастрюлю айву, добавить лавровые листья и свинину.
- Накрыть емкость крышкой и отправить в разогретую до 160°С духовку на 2 часа.
- Готовое мясо вместе с айвой и овощами переложить на блюдо, полить соком от тушения, накрыть фольгой и дать "отдохнуть" 15 минут перед нарезкой.
Если гранатового сока под рукой нет, его можно заменить вишневым или клюквенным — здесь принципиально наличие кислого компонента, который расщепляет тяжесть жира. Интересно было бы попробовать заменить сельдерей на корень пастернака: его сливочная сладость могла бы создать еще более глубокий контраст с кислым соком и терпкой айвой.
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