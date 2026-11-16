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Запеченный свиной окорок
Запеченный свиной окорок
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Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 11:06

Сырым вяжет рот, а с мясом творит чудеса: свиной окорок запекают с неожиданным фруктом

Свиной окорок и айва — классический союз, где плотное, жирное мясо встречается с терпкостью фрукта. Айва в сыром виде почти непригодна для еды из-за вяжущего вкуса и жесткой структуры, но при долгом томлении она преображается, становясь мягкой, ароматной и способной уравновесить насыщенность свинины. В этом рецепте за баланс отвечает еще и гранатовый сок, который придает блюду благородный темный оттенок и необходимую кислинку.

Ингредиенты

  • свиной окорок без кости — 2,5 кг
  • айва — 3 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • черешки сельдерея — 2 шт.
  • луковицы — 2 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • гранатовый сок — 1 стакан
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • молотая паприка — 2 ч. л.
  • молотый черный перец — 1 ч. л.
  • молотая корица — щепотка
  • молотый душистый перец — щепотка
  • лавровый лист — 2 шт.
  • соль — 1,5 ч. л. (и по вкусу)

Приготовление

  1. Смешать соль, паприку, корицу, черный и душистый перцы. Тщательно натереть этой смесью свинину, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 3-4 часа.
  2. В большой кастрюле разогреть сливочное и растительное масла. Обжарить окорок со всех сторон до появления румяной корочки (около 10 минут), после чего временно переложить мясо на блюдо.
  3. Подготовить овощи и фрукты: очистить айву, лук, морковь и чеснок; промыть сельдерей. Айву нарезать на 8 ломтиков, остальные овощи измельчить.
  4. В той же кастрюле, где жарилось мясо, на среднем огне обжарить ломтики айвы в течение 7 минут, перевернув один раз. Выложить айву в отдельную миску.
  5. В кастрюлю добавить лук, морковь и сельдерей, готовить 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1 минуту.
  6. Влить гранатовый сок, довести до кипения. Вернуть в кастрюлю айву, добавить лавровые листья и свинину.
  7. Накрыть емкость крышкой и отправить в разогретую до 160°С духовку на 2 часа.
  8. Готовое мясо вместе с айвой и овощами переложить на блюдо, полить соком от тушения, накрыть фольгой и дать "отдохнуть" 15 минут перед нарезкой.

Если гранатового сока под рукой нет, его можно заменить вишневым или клюквенным — здесь принципиально наличие кислого компонента, который расщепляет тяжесть жира. Интересно было бы попробовать заменить сельдерей на корень пастернака: его сливочная сладость могла бы создать еще более глубокий контраст с кислым соком и терпкой айвой.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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