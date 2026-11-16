Сырым вяжет рот, а с мясом творит чудеса: свиной окорок запекают с неожиданным фруктом

Свиной окорок и айва — классический союз, где плотное, жирное мясо встречается с терпкостью фрукта. Айва в сыром виде почти непригодна для еды из-за вяжущего вкуса и жесткой структуры, но при долгом томлении она преображается, становясь мягкой, ароматной и способной уравновесить насыщенность свинины. В этом рецепте за баланс отвечает еще и гранатовый сок, который придает блюду благородный темный оттенок и необходимую кислинку.

Ингредиенты

свиной окорок без кости — 2,5 кг

айва — 3 шт.

морковь — 1 шт.

черешки сельдерея — 2 шт.

луковицы — 2 шт.

чеснок — 3 зубчика

гранатовый сок — 1 стакан

сливочное масло — 1 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

молотая паприка — 2 ч. л.

молотый черный перец — 1 ч. л.

молотая корица — щепотка

молотый душистый перец — щепотка

лавровый лист — 2 шт.

соль — 1,5 ч. л. (и по вкусу)

Приготовление

Смешать соль, паприку, корицу, черный и душистый перцы. Тщательно натереть этой смесью свинину, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 3-4 часа. В большой кастрюле разогреть сливочное и растительное масла. Обжарить окорок со всех сторон до появления румяной корочки (около 10 минут), после чего временно переложить мясо на блюдо. Подготовить овощи и фрукты: очистить айву, лук, морковь и чеснок; промыть сельдерей. Айву нарезать на 8 ломтиков, остальные овощи измельчить. В той же кастрюле, где жарилось мясо, на среднем огне обжарить ломтики айвы в течение 7 минут, перевернув один раз. Выложить айву в отдельную миску. В кастрюлю добавить лук, морковь и сельдерей, готовить 10 минут. В конце добавить измельченный чеснок и обжаривать еще 1 минуту. Влить гранатовый сок, довести до кипения. Вернуть в кастрюлю айву, добавить лавровые листья и свинину. Накрыть емкость крышкой и отправить в разогретую до 160°С духовку на 2 часа. Готовое мясо вместе с айвой и овощами переложить на блюдо, полить соком от тушения, накрыть фольгой и дать "отдохнуть" 15 минут перед нарезкой.

Если гранатового сока под рукой нет, его можно заменить вишневым или клюквенным — здесь принципиально наличие кислого компонента, который расщепляет тяжесть жира. Интересно было бы попробовать заменить сельдерей на корень пастернака: его сливочная сладость могла бы создать еще более глубокий контраст с кислым соком и терпкой айвой.