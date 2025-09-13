Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шницель
© freepik.com by fahrwasser is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:01

Свинина в панировке: как один час маринада превращает обычное мясо в шедевр без лишних хлопот

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса

Представьте: сочная свинина, обжаренная до золотистой корочки, с ароматом сметанного маринада. Это идеальный вариант для обеда или ужина, который готовится быстро и подходит к любому гарниру.

Ингредиенты

  • Свинина (мякоть): 500 г
  • Пшеничная мука: 80 г
  • Яйцо (крупное): 1 шт.
  • Сметана: 3 ст. л.
  • Растительное масло: 2 ст. л.
  • Черный молотый перец: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите мякоть свинины (из вырезки, окорока, шеи или карбонада). Промойте кусок, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками (не толще 1 см). У меня получилось 4-5 штук. Накройте их пленкой и отбейте молоточком, чтобы мясо осталось целым. Совет: нарезайте слегка подмороженное мясо для ровных ломтиков.

Посолите и поперчите ломтики. Залейте сметаной, чтобы они были покрыты со всех сторон. Оставьте при комнатной температуре на 1 час, или дольше в холодильнике — чем больше, тем сочнее результат.

Взбейте яйцо с щепоткой соли в миске. Если яйцо маленькое, добавьте еще одно или 2 ст. л. молока. Просейте муку в тарелку. Обмакните каждый ломтик в яйцо, затем обваляйте в муке со всех сторон. Стряхните лишнее, чтобы не подгорело. Для большего вкуса можно обмакнуть еще раз в яйцо.

Разогрейте масло на среднем огне. Жарьте отбивные по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Если нужно, убавьте огонь и доведите до готовности. Готово! Подавайте горячими с картофелем, рисом, гречкой, макаронами или салатом.

