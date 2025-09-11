Контраст в блюде: свинина в духовке как алхимия — из обычных ингредиентов выходит магия маринада

Представьте: нежная свинина, пропитанная сладко-острым ароматом меда и горчицы, запеченная до совершенства в духовке. Это блюдо — идеальный выбор для семейного ужина или праздничного стола. А теперь давайте разберемся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы результат был просто потрясающим.

Ингредиенты

Свиная шейка — 2 кг

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 200 г

Чеснок — 1 головка (около 30 г)

Коньяк — 100 мл

Мед — 60 г

Горчица зернистая — 40 г

Смесь дробленых перцев — 20 г

Соль — по вкусу

Лимоны — 1 шт.

Тимьян или чабрец — 5-6 веточек (около 18 г)

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты по списку. Вместо свинины можно взять филе индейки или говядины, но учтите, что калории и время изменятся. Если мясо заморожено, разморозьте его правильно — на нижней полке холодильника.

Промойте и обсушите свиную шею. Натрите солью со всех сторон. Подойдет и другая часть туши, например, окорок или карбонад. Снимите цедру с лимона теркой, затем выжмите сок из половинок.

В миске соедините горчицу, мед, смесь перцев, лимонный сок и цедру. На дно формы выложите веточки тимьяна, сверху — мясо, полейте маринадом. Оставьте в холодильнике на 6-8 часов, переворачивая время от времени.

Разогрейте духовку до 200°C. В рукав для запекания положите мясо, влейте маринад и коньяк, добавьте тимьян. По бокам разложите овощи: морковь брусочками, лук половинками (можно фиолетовый или шалот), чеснок пополам. Завяжите рукав.

Переложите на противень, поставьте в духовку на 15-20 минут при 200°C, затем снизьте до 160°C и готовьте еще 40 минут. Время зависит от духовки. Разрежьте рукав, полейте соком, верните в духовку при 180°C до румяной корочки (режим верх+низ). Проверьте готовность ножом: сок должен быть светлым. Оставьте в выключенной духовке на 10-15 минут.

Нарежьте ломтиками, подайте с овощами и зеленью.