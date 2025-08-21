Студень из свиной головы: экономичный и вкусный способ накормить семью

Задумывались ли вы, как создать поистине восхитительное блюдо, которое покорит сердца ваших гостей? Студень холодец из свиной головы — это не просто еда, а настоящая кулинарная находка. Он обладает насыщенным вкусом и ароматом, который сложно забыть. Давайте разберемся, как его приготовить!

Ингредиенты

Свиная голова — 3 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Вода — 2.5 л

Перец горошком (черный) — 5 шт.

Соль (без горки) — 1.5 ст. л.

Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с тщательной подготовки свиной головы. Используйте жесткую щетку или нож, чтобы удалить загрязнения, особенно в области ушей и рта. Удалите глаза и тщательно промойте голову в холодной воде. Отрежьте уши и пятачок.

Срежьте с головы лишний жир и кожу. Разделите голову на куски и удалите мозг, чтобы избежать мутного бульона. Поместите куски в глубокую кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на 6-7 часов, меняя воду каждые 2 часа.

Очистите морковь и лук. Лук не очищайте от шелухи — это придаст бульону красивый золотистый цвет. Чеснок также очистите и промойте. В кастрюлю с кусками головы добавьте лук, морковь и воду. Немного посолите и добавьте горошки черного перца. Доведите до кипения, снимите пену и варите на минимальном огне в течение 4-5 часов, пока мясо не начнет отходить от костей.

Процедите бульон через мелкое сито и марлю. Попробуйте на соль и при необходимости добавьте. Если бульон жирный, охладите его и уберите в холодильник, чтобы удалить жир. Отделите мясо от костей и тщательно переберите его, удаляя мелкие косточки. Мелко порежьте мясо и добавьте тертый чеснок и 100 мл остывшего бульона.

На дно формы положите зелень и кусочки отварной моркови. Сверху аккуратно выложите мясную массу и залейте бульоном. Можно также смешать мясо с бульоном и переложить в форму. Поставьте форму в холодильник на 4-8 часов до полного застывания. Готовый студень аккуратно выньте из формы, нарежьте и подавайте.