Русская кухня в шоке: этот холодец перевернёт ваше представление о праздничном столе
Когда на улице холодает, а в доме пахнет мясным бульоном и чесноком, трудно найти что-то уютнее и душевнее, чем настоящий домашний студень. Приготовленный из свиной головы, он получается особенно густым, ароматным и плотным, без добавления желатина — только натуральное желе, которое застывает само по себе. Это блюдо требует времени, но вознаграждает результатом: вкус — насыщенный, структура — шелковистая, а каждый кусочек тает во рту.
Что делает студень из свиной головы особенным
В отличие от вариантов на мясе или с добавлением желатина, холодец из головы свиньи содержит большое количество природного коллагена, который отвечает за густоту и прозрачность бульона. Уши, пятачок и хрящи во время длительной варки выделяют желирующие вещества, благодаря которым бульон застывает без всяких добавок.
Такой студень не только вкусен, но и полезен — в нем много белка и аминокислот, поддерживающих суставы, кожу и связки. Поэтому это блюдо часто относят к традиционной "зимней аптечке" народной кухни.
Подготовка ингредиентов
Для шести порций понадобится:
|Продукт
|Количество
|Комментарий
|Свиная голова
|3 кг
|Можно заменить двумя половинками
|Лук репчатый
|1 шт.
|В шелухе — для цвета
|Морковь
|1 шт.
|Средняя
|Чеснок
|6 зубчиков
|Свежий
|Вода
|2,5 л
|Фильтрованная
|Перец черный горошком
|5 шт.
|Можно добавить лавровый лист
|Соль
|1,5 ст. л.
|Без горки
|Зелень
|по вкусу
|Петрушка, укроп для украшения
Энергетическая ценность — около 114 ккал на 100 г готового блюда.
Советы шаг за шагом (HowTo)
-
Подготовка головы. Свиную голову тщательно вымойте, удалите щетину, глаза и остатки копоти. Отрежьте уши и пятачок — их удобнее варить отдельно.
-
Замачивание. Разделите голову на части, промойте и залейте холодной водой на 6-7 часов, меняя воду каждые 2 часа — так выйдет лишняя кровь, и бульон останется прозрачным.
-
Подготовка овощей. Морковь почистите, крупную разрежьте пополам. Лук не очищайте от шелухи — она придаст золотистый цвет.
-
Варка. Сложите мясо и овощи в глубокую кастрюлю, добавьте перец и соль. Доведите до кипения, снимите пену, уменьшите огонь и варите без крышки 4-5 часов, пока мясо не станет мягким.
-
Фильтрация. Процедите бульон через марлю. Если он слишком жирный, остудите и снимите верхний слой сала.
-
Разбор мяса. Отделите хрящи, мясо и кожу от костей, нарежьте мелко.
-
Заправка. Добавьте измельчённый чеснок и чуть остывший бульон, перемешайте.
-
Формование. На дно формы положите зелень и морковь, сверху — мясную массу, затем аккуратно залейте бульоном.
-
Остывание. Уберите студень в холод на 8 часов — он должен полностью застыть.
-
Подача. Перед подачей нарежьте порционно, украсьте зеленью и подавайте с горчицей или хреном.
А что если…
Нет свиной головы? Можно использовать ножки и рульку — они тоже содержат коллаген.
Хотите более диетический вариант? Возьмите индейку или курицу, но добавьте немного свиных ножек — иначе не застынет.
Боитесь запаха? Перед варкой обдайте мясо кипятком, а в бульон добавьте корень сельдерея или гвоздику.
Плюсы и минусы блюда
|Плюсы
|Минусы
|Натуральное застывание без желатина
|Долгое приготовление (до 8 часов)
|Богат коллагеном и белком
|Требует больших кастрюль
|Прекрасно хранится в холоде до 5 дней
|Высокая жирность при использовании сала
|Универсальная закуска к празднику
|Нужна тщательная чистка мяса
FAQ
Как выбрать свиную голову?
Выбирайте свежую, без неприятного запаха и слизистых пятен. Хороший признак — розоватый оттенок и упругая кожа.
Сколько хранится готовый студень?
В холодильнике — до 5 дней. Можно заморозить в контейнере — до 1 месяца без потери вкуса.
Можно ли ускорить застывание?
Да, поставьте формы в морозильник на 30 минут, затем переставьте в холодильник. Но не замораживайте полностью — вкус изменится.
Как сделать бульон прозрачным?
После закипания снимайте пену, не допускайте сильного кипения и процеживайте через несколько слоёв марли.
С чем подавать студень?
Классика — хрен, горчица и черный хлеб. Можно подать с маринованными огурцами или хрустящими тостами.
Мифы и правда
Миф 1. Холодец вреден из-за жира.
Правда. Большая часть жира удаляется после охлаждения. В умеренном количестве студень полезен суставам и коже.
Миф 2. Без желатина студень не застынет.
Правда. При длительной варке свиной головы коллагена достаточно, чтобы бульон загустел естественным образом.
Миф 3. Холодец — только зимнее блюдо.
Правда. Его можно готовить круглый год — в летнюю жару он служит отличной холодной закуской.
Исторический контекст
Студень — одно из старейших блюд русской кухни. Его готовили еще в XV веке в поместьях, где после праздников оставшиеся части туш использовали для густого мясного бульона. Сначала холодец считался крестьянской пищей, но со временем стал украшением и дворянских столов.
В европейской традиции похожее блюдо — aspic - часто подавали с курятиной или рыбой, но русская версия из свинины до сих пор остается самой популярной на праздничных столах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru