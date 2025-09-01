Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:11

Рецепт венгерского гуляша: древняя традиция в современной сковороде

Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде

Представьте: ароматный гуляш из свинины, который тает во рту и наполняет кухню неповторимым запахом! Это блюдо идеально для уютного семейного ужина или праздничного стола. Сегодня я расскажу, как приготовить его на сковороде с густой подливкой, чтобы он получился невероятно нежным и вкусным. Подавать такой гуляш можно с любым гарниром — от риса до картофельного пюре.

Ингредиенты

Для приготовления нам понадобятся простые продукты. Вот список:

  • Свинина — 450 г (выбирайте нежирное мясо для лучшего результата).
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт. (если хотите, можно обойтись без неё).
  • Пшеничная мука — 1 десертная ложка.
  • Томатная паста — 1 столовая ложка.
  • Соль — по вкусу.
  • Вода — 2 стакана.
  • Смесь молотых перцев — по вкусу.
  • Паприка — по вкусу.
  • Острый стручковый перец — по вкусу.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Шаги приготовления

Теперь перейдём к самому интересному — готовке! Я перечислю шаги, но с небольшими советами, чтобы процесс был лёгким и приятным. Начнём с подготовки. Соберите все ингредиенты. Если морковь не любите, смело пропустите её - блюдо всё равно выйдет отличным.

Свинину нарежьте небольшими кусочками. Это важно для равномерного приготовления. Разогрейте растительное масло на сковороде и быстро обжарьте мясо со всех сторон. Это "запечатает" сок внутри, и свинина останется сочной.

Пока мясо жарится, очистите и нарежьте лук кубиками, а морковь — небольшими брусочками. Чтобы лук не щипал глаза, обмойте его и нож холодной водой перед нарезкой. Добавьте лук и пряности к мясу (без соли на этом этапе). Перемешайте и дайте луку немного потомиться вместе со свининой.

Теперь добавьте морковь. Всё перемешайте и тушите, пока овощи не станут полуготовыми. Посыпьте содержимое мукой тонким слоем и сразу вмешайте её, чтобы избежать комочков. Муку лучше просеять заранее для равномерности.

Введите томатную пасту — она придаст гуляшу насыщенный вкус. Залейте всё горячей водой. Не используйте холодную, иначе мясо станет жёстким и придётся готовить дольше.

Перемешайте, посолите, добавьте лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне около 30 минут. Чем дольше тушите, тем нежнее получится — но следите, чтобы не пригорело!

Готово! Разложите по тарелкам, украсьте зеленью и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

