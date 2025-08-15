Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день
Ищете сытное и ароматное блюдо на обед или ужин? Этот гуляш из свинины с морковью и луком станет отличным вариантом! Мясо получается нежным, а соус — насыщенным и аппетитным. А главное — приготовление займёт меньше часа!
Ингредиенты
- Свинина (без костей) — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры (или томатная паста) — 2 шт. (или 2 ст. л.)
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Масло растительное — 20 г
- Вода — 200 мл
- Соль, специи (перец, паприка) — по вкусу
Как приготовить
Промойте свинину, обсушите и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до румяной корочки (7-10 минут). Посыпьте мясо мукой, перемешайте. Добавьте нарезанный лук и тёртую морковь, обжаривайте ещё 2-3 минуты.
Нарежьте помидоры кубиками (или добавьте томатную пасту), отправьте в сковороду. Тушите 3-5 минут, пока помидоры не размягчатся. Добавьте соль, специи, влейте горячую воду. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 20-30 минут, пока мясо не станет мягким.
Готовый гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или макаронами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru