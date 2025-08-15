Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
суп-гуляш
суп-гуляш
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:21

Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления

Ищете сытное и ароматное блюдо на обед или ужин? Этот гуляш из свинины с морковью и луком станет отличным вариантом! Мясо получается нежным, а соус — насыщенным и аппетитным. А главное — приготовление займёт меньше часа!

Ингредиенты

  • Свинина (без костей) — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры (или томатная паста) — 2 шт. (или 2 ст. л.)
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 20 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль, специи (перец, паприка) — по вкусу

Как приготовить

Промойте свинину, обсушите и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до румяной корочки (7-10 минут). Посыпьте мясо мукой, перемешайте. Добавьте нарезанный лук и тёртую морковь, обжаривайте ещё 2-3 минуты.

Нарежьте помидоры кубиками (или добавьте томатную пасту), отправьте в сковороду. Тушите 3-5 минут, пока помидоры не размягчатся. Добавьте соль, специи, влейте горячую воду. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 20-30 минут, пока мясо не станет мягким.

Готовый гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или макаронами.

