Легкий способ удивить гостей: секреты идеального гуляша на каждый день

Ищете сытное и ароматное блюдо на обед или ужин? Этот гуляш из свинины с морковью и луком станет отличным вариантом! Мясо получается нежным, а соус — насыщенным и аппетитным. А главное — приготовление займёт меньше часа!

Ингредиенты

Свинина (без костей) — 500 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры (или томатная паста) — 2 шт. (или 2 ст. л.)

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Масло растительное — 20 г

Вода — 200 мл

Соль, специи (перец, паприка) — по вкусу

Как приготовить

Промойте свинину, обсушите и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до румяной корочки (7-10 минут). Посыпьте мясо мукой, перемешайте. Добавьте нарезанный лук и тёртую морковь, обжаривайте ещё 2-3 минуты.

Нарежьте помидоры кубиками (или добавьте томатную пасту), отправьте в сковороду. Тушите 3-5 минут, пока помидоры не размягчатся. Добавьте соль, специи, влейте горячую воду. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 20-30 минут, пока мясо не станет мягким.

Готовый гуляш отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или макаронами.