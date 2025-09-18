Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушёная свинина
Тушёная свинина
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:13

Нежная свинина за 60 минут: фольга и специи — комбо, которое делает мясо тающим и ароматным

Шашлык из свинины в фольге в духовке получается сочным по традиционному методу

Шашлык — это символ дружеских встреч и пикников. Но что делать, если нет возможности выбраться на природу с мангалом? Отличная альтернатива — приготовить сочный шашлык в духовке. Благодаря фольге мясо получается мягким и ароматным, а процесс занимает минимум усилий.

Почему именно в фольге

Фольга сохраняет влагу и не даёт мясу пересохнуть. В итоге свинина выходит нежной, буквально тающей во рту. При этом специи и маринад раскрывают вкус особенно ярко, а аромат мало чем отличается от классического шашлыка на углях.

Такой вариант особенно удобен зимой или когда нет возможности разжечь костёр.

Сравнение способов приготовления

Способ Вкус Сложность Время
На мангале С дымком, насыщенный Средняя 1-1,5 ч
В духовке без фольги Более сухой Низкая 1 ч
В духовке с фольгой Сочный, мягкий Низкая 1 ч
В мультиварке Тушёный Низкая 1,5-2 ч

Советы шаг за шагом

  1. Выберите мясо. Лучший вариант — свиной ошеек с тонкими жировыми прожилками.
  2. Нарежьте крупными кусочками.
  3. Добавьте лук кольцами, томатную пасту, горчицу, масло, соль и специи. Хорошо перемешайте.
  4. Замаринуйте минимум на 2-3 часа, лучше — на ночь.
  5. Выложите мясо с луком в форму, застеленную фольгой, и накройте сверху.
  6. Запекайте при 200 °С 30 минут.
  7. Убавьте температуру до 180 °С, снимите верхний слой фольги и готовьте ещё полчаса до румяной корочки.
  8. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять слишком постное мясо.
    → Последствие: шашлык получается сухим.
    → Альтернатива: использовать ошеек или лопатку.

  • Ошибка: пересолить маринад.
    → Последствие: вкус теряет баланс.
    → Альтернатива: учитывать состав готовых смесей специй.

  • Ошибка: запекать всё время под фольгой.
    → Последствие: нет красивой корочки.
    → Альтернатива: последние 30 минут готовить без верхнего слоя.

А что если…

Хотите более пряный вкус? Добавьте в маринад кориандр и паприку.
Нужен диетический вариант? Возьмите индейку или курицу вместо свинины.
Любите кислинку? Используйте гранатовый сок или кефир в качестве маринада.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сохраняет сочность Нет аромата костра
Легко готовить дома Нужно время на маринад
Подходит для любого времени года Требует духовки и фольги
Вкус почти как у классического шашлыка Калорийность выше средней

FAQ

Какая часть свинины лучше всего подходит?
Ошеек — сочный и мягкий. Можно взять лопатку или карбонат, но он будет суше.

Можно ли готовить без горчицы?
Да, её можно заменить кефиром или соевым соусом — мясо получится не менее мягким.

Сколько хранится шашлык после приготовления?
В холодильнике до 2 суток. Перед подачей лучше разогреть в духовке.

Мифы и правда

  • Миф: шашлык в духовке не настоящий.
    Правда: вкус отличается от мангала, но благодаря специям и маринаду мясо получается не хуже.

  • Миф: свинина всегда жирная.
    Правда: можно выбрать части с умеренным количеством жира, чтобы сохранить баланс вкуса.

  • Миф: маринад обязательно должен быть сложным.
    Правда: достаточно пары специй, лука и масла, чтобы мясо стало мягким.

Интересные факты

  1. Первые упоминания о шашлыке встречаются ещё в XV веке в Османской империи.
  2. На Кавказе мясо для шашлыка мариновали исключительно в вине или гранатовом соке.
  3. В СССР популярным маринадом был уксус с луком — быстро и доступно.

Исторический контекст

В древности мясо запекали на костре, нанизывая куски на прутья. В XIX веке шашлык стал популярным блюдом в русских трактирах. Сегодня существуют десятки вариаций: от классики на углях до запекания в духовке и даже на электрогриле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с сельдереем и куриной грудкой получается легким и питательным сегодня в 13:26

Сельдерей в салате оказался не жёстким, а хрустящим — вот как добиться идеальной консистенции

Салат с куриной грудкой и сельдереем — лёгкий и полезный вариант с ананасами и огурцом. Узнайте, как приготовить его вкусно и без лишних калорий.

Читать полностью » Фаршированный болгарский перец с сыром и зеленью стал популярной холодной закуской на фуршетах сегодня в 12:54

Перец с начинкой, что удивит даже тех, кто не любит овощи: праздничный рецепт с секретом

Фаршированный перец как холодная закуска — яркое, полезное и вкусное блюдо. Лёгкий рецепт, который станет украшением любого стола.

Читать полностью » Томатный суп с морепродуктами сохраняет баланс вкуса и питательности сегодня в 12:21

Томатный суп с морепродуктами взорвёт вашу кухню: повара раскрыли секрет идеального баланса вкуса

Томатный суп с морепродуктами — ароматное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить дома за 40 минут. Яркий вкус Средиземноморья в вашей тарелке.

Читать полностью » Эксперты по выпечке перечислили основные ошибки при приготовлении торта Захер и их последствия сегодня в 11:49

Ошибки в рецепте Захера, которые убивают вкус: вот как избежать провала на кухне

Шоколадный торт Захер — классика австрийской кухни. Узнайте секреты его приготовления, вариации и историю одного из самых известных десертов.

Читать полностью » Киш с сёмгой и брокколи сочетает рыбу и овощи в заливке сегодня в 11:16

Хотите киш, как в ресторане? Добавьте сёмгу и брокколи — и вот он, домашний шедевр на вашем столе

Нежный киш с сёмгой и брокколи — идеальное сочетание рыбы, овощей и сливочной заливки. Узнайте секреты приготовления и варианты подачи.

Читать полностью » Творог в десертах без выпечки обеспечивает пользу для костей сегодня в 10:34

Творожный десерт, от которого дети в восторге: забудьте о желатине и выпечке — готовьте за 10 минут

Быстрый творожный десерт без выпечки и желатина — идеальный вариант для всей семьи. Узнайте секреты приготовления и неожиданные вариации.

Читать полностью » Рулетики из ветчины с начинками из корнишонов и сыра получаются солоноватыми сегодня в 10:11

Рулетики из ветчины с ананасом и сыром удивляют гостей своим необычным вкусом

Эта закуска поражает простотой и изяществом: рулетики из ветчины с разными начинками легко приготовить, но результат всегда впечатляет гостей.

Читать полностью » Говядина с черносливом в духовке сочетает мясо и овощи сегодня в 9:36

Чернослив в мясе: как получить сочность и аромат без лишних усилий

Говядина с черносливом в духовке — рецепт, где простота приготовления соединяется с ресторанным вкусом. Узнайте секрет нежного и ароматного мяса.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ошибки в выборе одежды для собак зимой и как их избежать
Красота и здоровье

Американские исследования показали, что пневмония и инфекции стали главными причинами смертности при COVID-19
Красота и здоровье

Елена Малышева раскритиковала отказ пациента принимать статины при высоком холестерине
Спорт и фитнес

Депутат Дмитрий Свищев предложил сделать Фёдора Смолова амбассадором кодекса этики
Технологии

iOS 26: Apple представила систему с единым дизайном для всей экосистемы
Культура и шоу-бизнес

Variety: в семи городах США пройдут концерты с цифровым голосом Уитни Хьюстон
Еда

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом готовится быстро и просто
Туризм

Сбер запустил совместный проект с индийским кошельком Cheq для туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet