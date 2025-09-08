Быстрый семейный ужин: рецепт отбивных с помидорами и сыром для занятых

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и просто приготовить вкусный ужин, который порадует всю семью? Отбивные из свинины с помидорами и сыром, запечённые в духовке, — именно такой вариант. Это блюдо не только невероятно аппетитное, но и занимает всего около получаса на приготовление. Идеально для тех, кто хочет быстро накормить близких, не жертвуя вкусом и качеством.

Ингредиенты для отбивных

Свинина (карбонат) — 600 г

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Помидоры — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Сметана — 3 ст. л.

Растительное масло — 20 г

Соль и сухие специи — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка мяса. Нарежьте свинину на порционные кусочки и аккуратно отбейте их кухонным молоточком, чтобы мясо стало мягче и нежнее.

Приготовление кляра. В миске взбейте яйца с мукой до однородной массы без комочков — это позволит отбивным получиться с лёгкой хрустящей корочкой после обжарки.

Обжарка. Обмакните каждый кусочек мяса в кляр и обжарьте на разогретой сковороде по минуте с каждой стороны до лёгкой золотистости.

Запекание. Выложите обжаренные отбивные на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждый кусочек сметаной, посолите и приправьте специями — например, сухим чесноком и паприкой.

Добавление овощей и сыра. Нарежьте помидоры кружочками и разложите их поверх мяса. Затем щедро посыпьте всё тёртым твёрдым сыром.

В духовку! Запекайте при температуре 180 °C около 15-20 минут. За это время мясо полностью приготовится, а сыр расплавится, образуя аппетитную корочку.

Как подавать и с чем сочетать

Готовые отбивные лучше всего подавать с овощными салатами или лёгким гарниром — например, с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Такой ужин будет не только сытным, но и полезным.

Этот простой и быстрый рецепт — отличный пример того, как из обычных продуктов можно создать настоящее кулинарное произведение. Попробуйте приготовить отбивные с помидорами и сыром на ужин, и вы убедитесь, что вкусное и красивое блюдо не обязательно требует много времени и усилий.