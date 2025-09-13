Без костей и хлопот: рецепт карбоната с майонезом, который все делают, а вы ещё нет

Представьте: сочные кусочки мяса, обжаренные до золотистой корочки, с расплавленным сыром внутри и ароматом, который разносится по кухне. Это блюдо готовится всего за 40 минут и идеально подойдет для семейного обеда или праздничного стола. А начинка? Здесь можно фантазировать: добавьте зелень, специи, овощи или орехи по своему вкусу.

Ингредиенты

Свинина: 700 г (лучше карбонат, без костей)

Твердый сыр: 100 г

Майонез: 2 ст. л.

Горчица: 1 ч. л.

Чеснок: 2 зубчика

Растительное масло: 20 г

Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговый рецепт

Соберите все продукты. Для мяса подойдет любая часть свинины без костей, но карбонат — самый удобный. Сыр выбирайте тот, что нравится вам: он задаст основной вкус блюда. Нарежьте свинину на порционные кусочки и отбейте с двух сторон молотком. Посыпьте солью и специями, но помните: майонез тоже соленый, так что не переусердствуйте.

В миске смешайте майонез, горчицу и измельченный чеснок. Намажьте этим соусом мясо тонким слоем. Нарежьте сыр брусочками и положите на край каждого кусочка мяса. Заверните в рулет. Если кусочки маленькие, закрепите зубочистками — у меня они держались сами.

На широкой сковороде разогрейте масло до горячего состояния. Выложите рулетики швом вниз и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон, переворачивая. Добавьте немного горячей воды и тушите под крышкой 15-20 минут. Сыр внутри расплавится, часть вытечет в сковороду — и рулетики пропитаются этим вкусом. Готовые рулетики переложите на тарелку.