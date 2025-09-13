Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Куриные рулетики с начинкой
Куриные рулетики с начинкой
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:55

Без костей и хлопот: рецепт карбоната с майонезом, который все делают, а вы ещё нет

Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде

Представьте: сочные кусочки мяса, обжаренные до золотистой корочки, с расплавленным сыром внутри и ароматом, который разносится по кухне. Это блюдо готовится всего за 40 минут и идеально подойдет для семейного обеда или праздничного стола. А начинка? Здесь можно фантазировать: добавьте зелень, специи, овощи или орехи по своему вкусу.

Ингредиенты

  • Свинина: 700 г (лучше карбонат, без костей)
  • Твердый сыр: 100 г
  • Майонез: 2 ст. л.
  • Горчица: 1 ч. л.
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Растительное масло: 20 г
  • Соль и сухие специи: по вкусу

Пошаговый рецепт

Соберите все продукты. Для мяса подойдет любая часть свинины без костей, но карбонат — самый удобный. Сыр выбирайте тот, что нравится вам: он задаст основной вкус блюда. Нарежьте свинину на порционные кусочки и отбейте с двух сторон молотком. Посыпьте солью и специями, но помните: майонез тоже соленый, так что не переусердствуйте.

В миске смешайте майонез, горчицу и измельченный чеснок. Намажьте этим соусом мясо тонким слоем. Нарежьте сыр брусочками и положите на край каждого кусочка мяса. Заверните в рулет. Если кусочки маленькие, закрепите зубочистками — у меня они держались сами.

На широкой сковороде разогрейте масло до горячего состояния. Выложите рулетики швом вниз и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон, переворачивая. Добавьте немного горячей воды и тушите под крышкой 15-20 минут. Сыр внутри расплавится, часть вытечет в сковороду — и рулетики пропитаются этим вкусом. Готовые рулетики переложите на тарелку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Основные признаки натурального мёда: аромат, вкус и кристаллизация сегодня в 3:26

Кристаллизация выдала правду: мёд оказался вовсе не тем, что продавали

Фальсификация мёда — проблема, с которой сталкиваются покупатели всё чаще. Но есть простые способы отличить натуральный продукт от подделки.

Читать полностью » Говядина в салате сочетается с грибами и зеленью по рецепту сегодня в 3:19

Простота против роскоши: салат с говядиной и грибами ломает стереотипы

Захватывающий салат с говядиной и грибами: сочный, сытный и простой в приготовлении. Идеален для ужина или праздника — мясо, овощи и аромат в одном!

Читать полностью » Рецепт от кулинаров: крекеры с семенами льна получаются питательными сегодня в 2:30

Меньше работы, больше хруста: рецепт крекеров, который сэкономит вам часы на кухне

Хрустящие крекеры дома — просто и вкусно! Рецепт с семенами льна для идеальной текстуры. Попробуйте, и ваш стол преобразится.

Читать полностью » Рецепт салата с белыми грибами и курицей включает арахис сегодня в 2:13

Салат с грибами и курицей: меньше усилий, больше восторженных взглядов

Хотите удивить гостей? Салат с белыми грибами, курицей и арахисом — гармония вкусов для любого застолья. Лёгкий рецепт с секретом пропитки, который покорит всех!

Читать полностью » Рецепт запечённых спагетти с соусом альфредо и сыром пармезан сегодня в 2:11

Спагетти и немного сыра — результат выглядит как ресторанное блюдо

Запечённые спагетти с соусом альфредо — сливочная альтернатива лазанье. Готовятся быстро, а вкус способен удивить даже самых требовательных.

Читать полностью » Исследование показало, что киви ускоряет маринование мяса для шашлыка сегодня в 1:57

Маринад с киви: почему мясо тает во рту за считанные минуты

Шашлык с киви — оригинальный рецепт сочного мяса с пикантной сладостью экзотического фрукта. Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный маринад!

Читать полностью » Отчёт Ассоциации оленеводов Шотландии: выбросы от 100 г белка оленины составляют 11,9 кг CO2 сегодня в 1:26

Оленина против говядины: цифры выбросов, которые ставят всё с ног на голову

В Шотландии оленей больше, чем когда-либо. Может ли оленина стать экологичной альтернативой говядине и помочь в борьбе с изменением климата?

Читать полностью » Рецепт шницеля из говядины на сковороде от кулинарного специалиста обеспечивает нежность мяса сегодня в 1:24

Шницель как объятия: нежная говядина, которая вернёт вкус детства на вашу сковороду

Хотите нежный шницель из говядины на сковороде? Узнайте простой рецепт с хрустящей панировкой для семейного ужина. Идеально для обеда — вкусно и быстро!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД
Красота и здоровье

Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Авто и мото

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера
Садоводство

Формирование куста пиона: как обрезка влияет на качество цветения
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования
Наука

Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет
Технологии

NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet