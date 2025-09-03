Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:36

Запекание свинины — парадокс: обыденное мясо становится звездой стола, вопреки здравому смыслу

Свинина в пакете для запекания: метод приготовления от кулинаров

Хотите удивить гостей или порадовать близких вкусным и сочным мясом? Свинина, запечённая в пакете для запекания, — отличный выбор для праздничного стола и повседневного ужина. Это блюдо универсально: его можно подавать как горячее второе, использовать в качестве закуски или добавлять в салаты и бутерброды.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Свинина (мякоть без костей) — 1 кг
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Вымойте свинину и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Сделайте глубокие проколы ножом по всей поверхности куска.

Очистите чеснок и разрежьте крупные зубчики вдоль на лепестки. Посолите и поперчите мясо, смажьте растительным маслом с помощью кисточки, стараясь попасть и в разрезы. Нашпигуйте свинину чесноком.

Оставьте мясо мариноваться на 1-2 часа. Если время меньше часа — можно держать при комнатной температуре (если в помещении не слишком жарко). При более длительном мариновании поставьте в холодильник.

Поместите свинину в пакет для запекания, смажьте остатками масла внутри пакета и плотно закройте клипсой. Положите пакет на противень и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 1,5 часа. Важно, чтобы пакет не порвался — это поможет сохранить сочность мяса.

Готовое мясо аккуратно выньте из пакета, нарежьте ломтиками. Украсьте блюдо листьями салата и помидорами черри. На следующий день свинина в холодном виде не менее вкусна — её можно использовать для бутербродов и сэндвичей.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Простота и доступность ингредиентов
  • Минимум хлопот — мясо готовится в пакете, не пригорает и остаётся сочным
  • Универсальность подачи — горячее, холодное, как самостоятельное блюдо или ингредиент
  • Возможность варьировать специи по вкусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый рецепт крабового салата с сухариками без майонеза сегодня в 5:51

Салат, который готовится за полчаса и покоряет гостей с первого укуса

Откройте для себя новый способ приготовления крабового салата — с хрустящими сухариками! Быстрый и сытный рецепт для повседневного и праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт запеченной радужной форели от шеф-повара сегодня в 5:18

Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте нежную форель, запеченную в духовке с лимоном и травами. Простой рецепт для гурманов и тех, кто следит за фигурой — море вкуса без лишних калорий!

Читать полностью » Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса сегодня в 4:45

Неожиданный союз: капуста и ананас – салат, где простота скрывает тропический бунт вкусов

Хрустящий салат Cole Slaw с ананасом: простой, сочный и пикантный. Открытие для любителей свежих вкусов — попробуйте этот тропический твист!

Читать полностью » Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Узнайте, как приготовить сочную курицу с картошкой в мультиварке с необычным секретным ингредиентом, который придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Читать полностью » Стейк из красной рыбы: как правильно готовить сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочный и ароматный стейк из красной рыбы с золотистой корочкой — простой рецепт, который сделает ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Шеф Евгений Клопотенко назвал пропорции воды и крупы для идеального риса сегодня в 3:38

Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

Узнайте секреты, как из обычной крупы приготовить идеальный рис: рассыпчатый для гарниров или клейкий для суши — без лишних ошибок.

Читать полностью » Королевские креветки варят в панцире без разморозки сегодня в 3:08

Варка креветок — простой процесс с неожиданным секретом вкуса

Узнайте, как правильно варить королевские креветки замороженные в панцире, чтобы сохранить их сочность и аромат. Простые советы для идеальной закуски и блюд с морепродуктами.

Читать полностью » Рецепт салата с блинами и курицей сегодня в 2:54

Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Откройте для себя необычное сочетание вкусов в салате с блинами и курицей! Легкий в приготовлении, он станет звездой вашего праздничного стола и порадует близких свежестью и нежностью.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Еда

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Садоводство

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме
Еда

Рецепт ватрушек с повидлом: используйте дрожжевое тесто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet