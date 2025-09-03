Запекание свинины — парадокс: обыденное мясо становится звездой стола, вопреки здравому смыслу

Хотите удивить гостей или порадовать близких вкусным и сочным мясом? Свинина, запечённая в пакете для запекания, — отличный выбор для праздничного стола и повседневного ужина. Это блюдо универсально: его можно подавать как горячее второе, использовать в качестве закуски или добавлять в салаты и бутерброды.

Какие ингредиенты понадобятся?

Свинина (мякоть без костей) — 1 кг

Чеснок — 6 зубчиков

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Вымойте свинину и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Сделайте глубокие проколы ножом по всей поверхности куска.

Очистите чеснок и разрежьте крупные зубчики вдоль на лепестки. Посолите и поперчите мясо, смажьте растительным маслом с помощью кисточки, стараясь попасть и в разрезы. Нашпигуйте свинину чесноком.

Оставьте мясо мариноваться на 1-2 часа. Если время меньше часа — можно держать при комнатной температуре (если в помещении не слишком жарко). При более длительном мариновании поставьте в холодильник.

Поместите свинину в пакет для запекания, смажьте остатками масла внутри пакета и плотно закройте клипсой. Положите пакет на противень и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 1,5 часа. Важно, чтобы пакет не порвался — это поможет сохранить сочность мяса.

Готовое мясо аккуратно выньте из пакета, нарежьте ломтиками. Украсьте блюдо листьями салата и помидорами черри. На следующий день свинина в холодном виде не менее вкусна — её можно использовать для бутербродов и сэндвичей.

Почему стоит попробовать этот рецепт?