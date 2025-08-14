Не наказывайте за беспорядок: как порядок может стать способом самовыражения подростка

Порядок и подросток — два понятия, которые часто не совпадают. В этом возрасте детям не всегда понятно, почему они должны следить за порядком, особенно если раньше эти обязанности брали на себя родители. Подростки обычно больше заинтересованы в своих увлечениях и социальной жизни, чем в быте. Вопрос: как же помочь им навести порядок в своей комнате, не создавая конфликтов и не мешая их самовыражению?

Советы от эксперта

По мнению Светланы Шишковой, врача-нейропсихолога и руководителя Научно-практического центра "ДОМ", для начала родителям стоит перестать ликвидировать беспорядок за ребёнка. Часто родители, видя хаос, начинают устраивать поиски одежды, канцелярских принадлежностей и других предметов. Однако такие действия лишь усугубляют проблему, так как подросток не понимает, что порядок должен поддерживаться им, а не мамой или бабушкой.

Стратегия борьбы с беспорядком

Обучение уборке. Вместо того чтобы просто наказывать за беспорядок, можно провести несколько мастер-классов, на которых продемонстрировать, как правильно убираться. Покажите, как можно навести порядок за короткое время и как распределить обязанности по уборке. Это поможет подростку понять, как легко поддерживать порядок в комнате.

Разбирайтесь с внутренними проблемами. Если подросток демонстрирует стойкое неприятие порядка и не заботится о своём пространстве, это может быть связано с его душевным состоянием. Хаос в комнате может быть отражением внутреннего беспокойства или желания выразить протест. В таком случае важно разобраться с причинами такого поведения, а не просто требовать убираться.

Заключение

В борьбе с беспорядком в комнате подростка главное — не наказывать, а предложить помощь и обучение. Дайте ребёнку возможность осознать важность порядка и покажите, как легко его поддерживать. И помните, что порядок в комнате — это не только вопрос чистоты, но и эмоционального состояния подростка, к которому нужно подходить с пониманием.