Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Как посчитать свою дозу: безопасный предел алкоголя для мужчин и женщин

Врач рассказал, сколько алкоголя безопасно пить мужчине и женщине в день

Алкоголь может стать причиной множества проблем со здоровьем, особенно когда его потребление выходит за безопасные пределы. Важно понимать, какая доза алкоголя считается опасной для здоровья. Как пояснил доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, для женщин опасной дозой является 20 граммов чистого этанола в день, а для мужчин — 30 граммов.

Что такое стандартная доза алкоголя?

Для оценки уровня потребления алкоголя используется термин "стандартная доза" (СтД). Одна стандартная доза равна 10 граммам этанола, что соответствует:

  • 30 миллилитрам крепких напитков (например, водка или коньяк),
  • 100 миллилитрам 12% вина,
  • 250 миллилитрам 5% пива.

Таким образом, опасной дозой для мужчин считается 30 граммов чистого этанола (3 СтД) в сутки, а для женщин — 20 граммов (2 СтД).

Примеры опасных доз

Три стандартные дозы — это примерно 75 миллилитров водки (крепость 40%), 300 миллилитров сухого вина (крепость 10%) или 600 миллилитров пива (крепость 5%). Для женщин же опасной дозой будет 2 СтД, то есть примерно 50 миллилитров водки или 200 миллилитров вина.

Что в содержимом бутылки?

Карпенко также отметил, что в половине литра водки содержится около 16 стандартных доз, а в полулитровой бутылке пива крепостью 5% — примерно две стандартные дозы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой сегодня в 22:44

Гораздо опаснее, чем сиденье: где в туалете прячутся настоящие микробы

Общественные туалеты не так страшны, как кажутся. Узнайте, чему стоит опасаться, а что на самом деле не передаётся через унитазы. Мойте руки и все будет в порядке!

Читать полностью » 5 минут в день для защиты мозга: метод доктора Мур против болезни Альцгеймера сегодня в 16:50

Умственная растяжка против деменции: что делать утром, чтобы мозг не подводил вечером

Всего 5 минут в день умственных упражнений — таких как головоломки, изучение новых слов или обсуждение незнакомых тем — могут снизить риск деменции. Эксперты NHS и Alderberry Care объясняют, как создать «когнитивный резерв» для защиты мозга.

Читать полностью » Чтобы снизить холестерин, врачи рекомендуют тренироваться не менее 4 раз в неделю сегодня в 16:22

Таблетки не справляются? Эта активность снижает холестерин лучше лекарств

Физическая активность помогает снизить плохой холестерин и повысить хороший. Узнай, какие упражнения работают лучше всего для сердца.

Читать полностью » Первый утренний кофе повышает дофамин на 80% — новые исследования сегодня в 16:48

Не просто бодрость: секрет, почему кофе делает вас счастливее по утрам

Исследование выявило: первая утренняя чашка кофе повышает уровень дофамина, улучшая настроение на 2,5 часа. Учёные объяснили связь кофеина с эмоциями и предостерегли от зависимости. Подробности — в материале.

Читать полностью » Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут сегодня в 15:14

Баночка свежести без химии: натуральный дезодорант, который приятно готовить

Три простых ингредиента — и готов дезодорант без химии. Рассказываем, как сделать его дома, сохранить свежесть и избежать раздражения кожи.

Читать полностью » Врач Акулов: при диабете арбуз можно есть только в малых порциях и с контролем сахара сегодня в 14:37

Арбуз полезен, но не всем: сколько можно есть без вреда

Эндокринолог объяснил, сколько арбуза можно есть без вреда. Здоровым людям допустимо до 500 граммов в день, а при ожирении или сахарном диабете — лучше ограничиться 300–400 граммами и контролировать уровень глюкозы.

Читать полностью » Растительная диета: диетолог раскрыла роль в лечении болезни почек сегодня в 14:14

Удивительное открытие диетологов: растительная диета против болезни почек – почему это работает на самом деле

Диетолог Нурия Дианова рассказала о роли растительной диеты в профилактике и лечении хронической болезни почек (ХБП). Сокращение животных белков и упор на растительную пищу снижают риск и замедляют прогрессирование ХБП.

Читать полностью » Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции сегодня в 13:33

Соль крадёт память: как привычка пересаливать влияет на мозг

Диетолог напомнила, что избыток соли в рационе ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск сосудистой деменции. Почему это происходит и как сократить ежедневное потребление соли — советы для тех, кто заботится о здоровье.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют документы: что необходимо показывать водителям
Спорт и фитнес

Врач-эндокринолог объяснила, почему мониторинг сахара полезен и без диабета
Еда

Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления
Туризм

Тревел-блогер: итальянские визовые центры в регионах России работают с разной скоростью
Авто и мото

Автомобили с автоматической коробкой: как избежать ошибок при вождении, по данным автоэкспертов
Красота и здоровье

Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом
Питомцы

В Британии мужчина скончался после укуса экзотического паука, купленного в интернете
ЮФО

КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru