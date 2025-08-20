Как посчитать свою дозу: безопасный предел алкоголя для мужчин и женщин

Алкоголь может стать причиной множества проблем со здоровьем, особенно когда его потребление выходит за безопасные пределы. Важно понимать, какая доза алкоголя считается опасной для здоровья. Как пояснил доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, для женщин опасной дозой является 20 граммов чистого этанола в день, а для мужчин — 30 граммов.

Что такое стандартная доза алкоголя?

Для оценки уровня потребления алкоголя используется термин "стандартная доза" (СтД). Одна стандартная доза равна 10 граммам этанола, что соответствует:

30 миллилитрам крепких напитков (например, водка или коньяк),

100 миллилитрам 12% вина,

250 миллилитрам 5% пива.

Таким образом, опасной дозой для мужчин считается 30 граммов чистого этанола (3 СтД) в сутки, а для женщин — 20 граммов (2 СтД).

Примеры опасных доз

Три стандартные дозы — это примерно 75 миллилитров водки (крепость 40%), 300 миллилитров сухого вина (крепость 10%) или 600 миллилитров пива (крепость 5%). Для женщин же опасной дозой будет 2 СтД, то есть примерно 50 миллилитров водки или 200 миллилитров вина.

Что в содержимом бутылки?

Карпенко также отметил, что в половине литра водки содержится около 16 стандартных доз, а в полулитровой бутылке пива крепостью 5% — примерно две стандартные дозы.