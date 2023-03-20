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  • Опубликована сегодня в 18:24

Дуглас Макгрегор: Вашингтон желает дистанцироваться от грядущего провала на Украине

В последнее время в американских СМИ участились критические материалы в адрес президента Украины Владимира Зеленского, что можно объяснить желанием Вашингтона дистанцироваться от грядущего провала на Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, в Белом доме чаще начинают говорить, что на Украине все идет наперекосяк и страна постепенно разваливается. Таким образом, через СМИ, простых американцев пытаются плавно подвести к мысли о грядущих переменах, объяснил военный, передает РИА "Новости".

Макгрегор отмечает, что на основании последних публикаций в New York Times и Washington Post об огромных потерях в рядах ВСУ и неудачных военных операциях ВСУ можно сделать вывод, что Украина "не готова побеждать", а Вашингтон не может вечно спонсировать прокси-войну против РФ.

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