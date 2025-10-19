Пора переходить на оранжевую сторону: почему нутрициологи называют тыкву осенним супергероем
Осенью на прилавках появляется главный символ сезона — тыква. Яркая, ароматная, универсальная: она подходит для супов, каш, запеканок и даже десертов. Но главное — тыква невероятно полезна. Нутрициолог Катерина Гузман рассказала, почему именно осенью этот овощ стоит включить в рацион и какие тонкости нужно учитывать, чтобы получить от него максимум пользы.
"Тыква — это настоящий суперфуд, который содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витамином А, который способствует улучшению зрения, а также витаминами C и E, укрепляющими иммунитет", — сказала нутрициолог Катерина Гузман в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Чем полезна тыква
Тыква — чемпион среди овощей по содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он улучшает зрение, состояние кожи и слизистых. Также в ней есть калий, железо, магний, цинк и клетчатка, способствующая здоровью кишечника.
"Тыква благоприятно влияет на пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови за счёт содержания клетчатки", — отметила Гузман.
Этот овощ полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и способствует мягкому выведению токсинов.
Сравнение
|Компонент
|Тыква
|Картофель
|Морковь
|Калорийность (на 100 г)
|~26 ккал
|~77 ккал
|~41 ккал
|Витамин А
|Высокое содержание
|Среднее
|Очень высокое
|Клетчатка
|2 г
|1,5 г
|2,8 г
|Содержание сахаров
|3-4 г
|0,8 г
|4,7 г
|Гликемический индекс
|65
|70
|35
Тыква низкокалорийна, но имеет средний гликемический индекс, поэтому людям с диабетом стоит соблюдать умеренность.
Советы шаг за шагом
-
Выбирайте зрелую тыкву. Кожура должна быть твёрдой, без трещин, а плодоножка — сухой.
-
Храните в прохладном месте. Оптимальная температура — +10-15 °C.
-
Готовьте щадящими способами. Варите на пару, запекайте или добавляйте в каши — так сохраняется максимум витаминов.
-
Комбинируйте с жирами. Витамин А усваивается только с жирами, поэтому добавляйте немного масла или сливок.
-
Следите за реакцией организма. При чувствительном желудке выбирайте мягкие блюда — пюре или суп-крем.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: есть слишком много сырой тыквы.
Последствие: раздражение слизистой и вздутие.
Альтернатива: запечь или приготовить пюре.
-
Ошибка: готовить на высоком огне с маслом.
Последствие: теряются антиоксиданты и повышается калорийность.
Альтернатива: запекание при 180 °C или готовка на пару.
-
Ошибка: употреблять при диабете без контроля.
Последствие: скачки уровня сахара в крови.
Альтернатива: небольшие порции в сочетании с белком (например, творогом).
А что если…
Что если тыква кажется слишком сладкой или безвкусной? Попробуйте необычные сочетания:
-
запечь с розмарином и чесноком;
-
приготовить крем-суп с кокосовым молоком;
-
добавить в кашу с орехами и корицей;
-
сделать смузи с яблоком и имбирём.
Эти варианты помогут оценить вкус овоща с новой стороны и избежать "приторности".
Плюсы и минусы тыквы
|Плюсы
|Минусы
|Низкокалорийна и богата витаминами
|Может повышать сахар у диабетиков
|Улучшает работу ЖКТ
|Возможны аллергические реакции
|Поддерживает зрение и иммунитет
|Не всем подходит сырая форма
|Универсальна в кулинарии
|Требует правильного хранения
FAQ
Можно ли есть тыкву каждый день?
Да, но в умеренном количестве — 150-200 г в день достаточно.
Можно ли при похудении?
Да, благодаря низкой калорийности и клетчатке тыква помогает дольше сохранять чувство сытости.
Как сохранить пользу при готовке?
Лучше всего запекать в духовке или готовить на пару — жарка разрушает витамины.
Какие сорта самые полезные?
Мускатная и витаминная — они содержат максимум каротина и сахаров при мягком вкусе.
Мифы и правда
-
Миф: тыква повышает вес из-за сахара.
Правда: калорийность низкая, а сахара в ней меньше, чем в яблоках.
-
Миф: можно есть сырую тыкву без ограничений.
Правда: сырая тыква подходит не всем, особенно людям с гастритом.
-
Миф: тыква теряет витамины при хранении.
Правда: в прохладе и темноте она сохраняет питательные вещества до 4 месяцев.
Исторический контекст
Тыква — одно из древнейших культурных растений. Родом она из Южной Америки и упоминается ещё у индейцев майя. В Европу её завезли в XVI веке, а в России она стала популярна благодаря неприхотливости и питательности. В народной медицине тыкву использовали при простудах, бессоннице и нарушениях пищеварения.
"Тыква — универсальный продукт. Она помогает укрепить иммунитет и поддержать организм в межсезонье, но важно помнить о мере", — подчеркнула Катерина Гузман.
Три интересных факта
-
В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А для взрослого человека.
-
Тыквенные семечки — природный источник цинка, полезного для кожи и волос.
-
В Японии к празднику осеннего равноденствия подают сладкую пасту из тыквы как символ здоровья.
