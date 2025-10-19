Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тыквы хоккайдо
тыквы хоккайдо
© commons.wikimedia by otogoocom is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:32

Пора переходить на оранжевую сторону: почему нутрициологи называют тыкву осенним супергероем

Тыква помогает контролировать уровень сахара и улучшает пищеварение — нутрициолог Катерина Гузман

Осенью на прилавках появляется главный символ сезона — тыква. Яркая, ароматная, универсальная: она подходит для супов, каш, запеканок и даже десертов. Но главное — тыква невероятно полезна. Нутрициолог Катерина Гузман рассказала, почему именно осенью этот овощ стоит включить в рацион и какие тонкости нужно учитывать, чтобы получить от него максимум пользы.

"Тыква — это настоящий суперфуд, который содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витамином А, который способствует улучшению зрения, а также витаминами C и E, укрепляющими иммунитет", — сказала нутрициолог Катерина Гузман в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Чем полезна тыква

Тыква — чемпион среди овощей по содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он улучшает зрение, состояние кожи и слизистых. Также в ней есть калий, железо, магний, цинк и клетчатка, способствующая здоровью кишечника.

"Тыква благоприятно влияет на пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови за счёт содержания клетчатки", — отметила Гузман.

Этот овощ полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и способствует мягкому выведению токсинов.

Сравнение

Компонент Тыква Картофель Морковь
Калорийность (на 100 г) ~26 ккал ~77 ккал ~41 ккал
Витамин А Высокое содержание Среднее Очень высокое
Клетчатка 2 г 1,5 г 2,8 г
Содержание сахаров 3-4 г 0,8 г 4,7 г
Гликемический индекс 65 70 35

Тыква низкокалорийна, но имеет средний гликемический индекс, поэтому людям с диабетом стоит соблюдать умеренность.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте зрелую тыкву. Кожура должна быть твёрдой, без трещин, а плодоножка — сухой.

  2. Храните в прохладном месте. Оптимальная температура — +10-15 °C.

  3. Готовьте щадящими способами. Варите на пару, запекайте или добавляйте в каши — так сохраняется максимум витаминов.

  4. Комбинируйте с жирами. Витамин А усваивается только с жирами, поэтому добавляйте немного масла или сливок.

  5. Следите за реакцией организма. При чувствительном желудке выбирайте мягкие блюда — пюре или суп-крем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть слишком много сырой тыквы.
    Последствие: раздражение слизистой и вздутие.
    Альтернатива: запечь или приготовить пюре.

  • Ошибка: готовить на высоком огне с маслом.
    Последствие: теряются антиоксиданты и повышается калорийность.
    Альтернатива: запекание при 180 °C или готовка на пару.

  • Ошибка: употреблять при диабете без контроля.
    Последствие: скачки уровня сахара в крови.
    Альтернатива: небольшие порции в сочетании с белком (например, творогом).

А что если…

Что если тыква кажется слишком сладкой или безвкусной? Попробуйте необычные сочетания:

  • запечь с розмарином и чесноком;

  • приготовить крем-суп с кокосовым молоком;

  • добавить в кашу с орехами и корицей;

  • сделать смузи с яблоком и имбирём.

Эти варианты помогут оценить вкус овоща с новой стороны и избежать "приторности".

Плюсы и минусы тыквы

Плюсы Минусы
Низкокалорийна и богата витаминами Может повышать сахар у диабетиков
Улучшает работу ЖКТ Возможны аллергические реакции
Поддерживает зрение и иммунитет Не всем подходит сырая форма
Универсальна в кулинарии Требует правильного хранения

FAQ

Можно ли есть тыкву каждый день?
Да, но в умеренном количестве — 150-200 г в день достаточно.

Можно ли при похудении?
Да, благодаря низкой калорийности и клетчатке тыква помогает дольше сохранять чувство сытости.

Как сохранить пользу при готовке?
Лучше всего запекать в духовке или готовить на пару — жарка разрушает витамины.

Какие сорта самые полезные?
Мускатная и витаминная — они содержат максимум каротина и сахаров при мягком вкусе.

Мифы и правда

  • Миф: тыква повышает вес из-за сахара.
    Правда: калорийность низкая, а сахара в ней меньше, чем в яблоках.

  • Миф: можно есть сырую тыкву без ограничений.
    Правда: сырая тыква подходит не всем, особенно людям с гастритом.

  • Миф: тыква теряет витамины при хранении.
    Правда: в прохладе и темноте она сохраняет питательные вещества до 4 месяцев.

Исторический контекст

Тыква — одно из древнейших культурных растений. Родом она из Южной Америки и упоминается ещё у индейцев майя. В Европу её завезли в XVI веке, а в России она стала популярна благодаря неприхотливости и питательности. В народной медицине тыкву использовали при простудах, бессоннице и нарушениях пищеварения.

"Тыква — универсальный продукт. Она помогает укрепить иммунитет и поддержать организм в межсезонье, но важно помнить о мере", — подчеркнула Катерина Гузман.

Три интересных факта

  • В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А для взрослого человека.

  • Тыквенные семечки — природный источник цинка, полезного для кожи и волос.

  • В Японии к празднику осеннего равноденствия подают сладкую пасту из тыквы как символ здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Малышева предупредила, что повторяющиеся кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем сегодня в 13:46
Кошмары каждую ночь? Малышева рассказала, какие болезни они могут предвещать

Елена Малышева предупредила: частые ночные кошмары могут быть сигналом проблем с печенью или почками. Какие анализы нужно сдать и как отличить стресс от болезни — в материале.

Читать полностью » Врач Анастасия Якимова рассказала, чем опасен дефицит меди для организма сегодня в 13:43
Постоянная усталость и ломкие ногти? Врач рассказала, чего не хватает вашему организму

Врач Анастасия Якимова предупредила: нехватка меди вызывает усталость, ухудшение памяти и ломкость волос. Почему этот микроэлемент так важен и как восполнить дефицит — читайте в материале.

Читать полностью » В Саратове напомнили о рисках гиподинамии и важности диспансеризации сегодня в 13:04
Комфорт делает нас больными: врачи назвали главный риск XXI века

Главный врач Римма Яхина рассказала, почему технологии делают людей малоподвижными, как избежать последствий «прогресса» и зачем каждому россиянину нужен портал "Так здорово".

Читать полностью » Певица Любовь Успенская рассказала о травме и успешном восстановлении после операции сегодня в 12:49
Любовь Успенская перенесла сложную операцию: врачи были шокированы её рентгеном

Любовь Успенская впервые рассказала правду о переломе, который потряс даже врачей. Как прошла операция, что говорят медики и когда певица вернётся к работе — читайте в материале.

Читать полностью » В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек сегодня в 12:35
Без скальпеля и швов: в Самаре врачи разрушили камни в почках за несколько минут

В клинике СамГМУ успешно удалили почечные камни с помощью лазера. Новая малоинвазивная методика помогает избавляться даже от самых плотных образований без осложнений и длительного восстановления.

Читать полностью » Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи сегодня в 12:31
Не только у бабушек: почему гипертония всё чаще выбирает молодых

Гипертония не приговор — с ней можно жить активно и долго. Узнайте, как распознать болезнь, держать давление под контролем и избежать осложнений.

Читать полностью » Врач из России заявил, что Жанна Кальман могла быть не самой долгоживущей сегодня в 12:10
Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Российский геронтолог Валерий Новосёлов поставил под сомнение рекорд долголетия Жанны Кальман. Почему учёный считает, что вместо матери жила дочь, и как это меняет взгляды на предел человеческой жизни — в материале.

Читать полностью » В Воронежской области врачи успешно довели сложную беременность с хориоангиомой плаценты до безопасного срока сегодня в 11:45
Редчайшая беременность закончилась чудом: врачи Перми спасли мать и ребёнка

Совместная работа врачей ВОКБ №1 и специалистов НМИЦ имени В. И. Кулакова спасла жизнь матери и ребёнка. Беременность с редкой сосудистой патологией плаценты удалось довести до безопасного срока и завершить без осложнений.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Номер China Mobile с шестью шестерками продан на аукционе Alibaba за 2,75 млн юаней
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина рассказала, как подтянуть руки без наращивания мышечной массы
Красота и здоровье
Главный оториноларинголог Минздрава Татарстана Марат Гилялов рассказал о кадровом дефиците в отрасли
Туризм
Путешествие по Твери за 8579 рублей: маршрут и впечатления туристки
Авто и мото
Продажи Solaris в России в сентябре выросли до 4028 автомобилей — данные дилеров
Садоводство
Современные сорта лука позволяют получить крупные луковицы за лето — агроном Игорь Костин
Спорт и фитнес
Павел Очеретин объяснил, как простая офисная гимнастика предотвращает боли в шее и плечах
Наука
Смартфонное отслеживание выявило скрытую структуру транспортных привычек горожан — Наиль Башан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet