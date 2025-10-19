Пора переходить на оранжевую сторону: почему нутрициологи называют тыкву осенним супергероем

Осенью на прилавках появляется главный символ сезона — тыква. Яркая, ароматная, универсальная: она подходит для супов, каш, запеканок и даже десертов. Но главное — тыква невероятно полезна. Нутрициолог Катерина Гузман рассказала, почему именно осенью этот овощ стоит включить в рацион и какие тонкости нужно учитывать, чтобы получить от него максимум пользы.

"Тыква — это настоящий суперфуд, который содержит огромное количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Она богата витамином А, который способствует улучшению зрения, а также витаминами C и E, укрепляющими иммунитет", — сказала нутрициолог Катерина Гузман в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Чем полезна тыква

Тыква — чемпион среди овощей по содержанию бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он улучшает зрение, состояние кожи и слизистых. Также в ней есть калий, железо, магний, цинк и клетчатка, способствующая здоровью кишечника.

"Тыква благоприятно влияет на пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови за счёт содержания клетчатки", — отметила Гузман.

Этот овощ полезен для сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ и способствует мягкому выведению токсинов.

Сравнение

Компонент Тыква Картофель Морковь Калорийность (на 100 г) ~26 ккал ~77 ккал ~41 ккал Витамин А Высокое содержание Среднее Очень высокое Клетчатка 2 г 1,5 г 2,8 г Содержание сахаров 3-4 г 0,8 г 4,7 г Гликемический индекс 65 70 35

Тыква низкокалорийна, но имеет средний гликемический индекс, поэтому людям с диабетом стоит соблюдать умеренность.

Советы шаг за шагом

Выбирайте зрелую тыкву. Кожура должна быть твёрдой, без трещин, а плодоножка — сухой. Храните в прохладном месте. Оптимальная температура — +10-15 °C. Готовьте щадящими способами. Варите на пару, запекайте или добавляйте в каши — так сохраняется максимум витаминов. Комбинируйте с жирами. Витамин А усваивается только с жирами, поэтому добавляйте немного масла или сливок. Следите за реакцией организма. При чувствительном желудке выбирайте мягкие блюда — пюре или суп-крем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть слишком много сырой тыквы.

Последствие: раздражение слизистой и вздутие.

Альтернатива: запечь или приготовить пюре.

Ошибка: готовить на высоком огне с маслом.

Последствие: теряются антиоксиданты и повышается калорийность.

Альтернатива: запекание при 180 °C или готовка на пару.

Ошибка: употреблять при диабете без контроля.

Последствие: скачки уровня сахара в крови.

Альтернатива: небольшие порции в сочетании с белком (например, творогом).

А что если…

Что если тыква кажется слишком сладкой или безвкусной? Попробуйте необычные сочетания:

запечь с розмарином и чесноком;

приготовить крем-суп с кокосовым молоком;

добавить в кашу с орехами и корицей;

сделать смузи с яблоком и имбирём.

Эти варианты помогут оценить вкус овоща с новой стороны и избежать "приторности".

Плюсы и минусы тыквы

Плюсы Минусы Низкокалорийна и богата витаминами Может повышать сахар у диабетиков Улучшает работу ЖКТ Возможны аллергические реакции Поддерживает зрение и иммунитет Не всем подходит сырая форма Универсальна в кулинарии Требует правильного хранения

FAQ

Можно ли есть тыкву каждый день?

Да, но в умеренном количестве — 150-200 г в день достаточно.

Можно ли при похудении?

Да, благодаря низкой калорийности и клетчатке тыква помогает дольше сохранять чувство сытости.

Как сохранить пользу при готовке?

Лучше всего запекать в духовке или готовить на пару — жарка разрушает витамины.

Какие сорта самые полезные?

Мускатная и витаминная — они содержат максимум каротина и сахаров при мягком вкусе.

Мифы и правда

Миф: тыква повышает вес из-за сахара.

Правда: калорийность низкая, а сахара в ней меньше, чем в яблоках.

Миф: можно есть сырую тыкву без ограничений.

Правда: сырая тыква подходит не всем, особенно людям с гастритом.

Миф: тыква теряет витамины при хранении.

Правда: в прохладе и темноте она сохраняет питательные вещества до 4 месяцев.

Исторический контекст

Тыква — одно из древнейших культурных растений. Родом она из Южной Америки и упоминается ещё у индейцев майя. В Европу её завезли в XVI веке, а в России она стала популярна благодаря неприхотливости и питательности. В народной медицине тыкву использовали при простудах, бессоннице и нарушениях пищеварения.

"Тыква — универсальный продукт. Она помогает укрепить иммунитет и поддержать организм в межсезонье, но важно помнить о мере", — подчеркнула Катерина Гузман.

Три интересных факта