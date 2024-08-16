В ООН указали на проблему Украины на пути к восстановлению страны

Резкое снижение численности населения Украины создаёт значительную проблему для данной страны. Об этом информировал американский новостной журнал Newsweek представитель фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения на Украине Массимо Диана.
По словам Массимо Диана, убыль населения государства в Восточной и Центральной Европе по причине плохого уровня рождаемости создаёт преграду для восстановления страны. Он также добавил, что, как правило, больше внимания акцентируется на восстановлении материального характера. По его мнению, уменьшение численности украинского населения — это весьма большая проблема для данного государства.
Не так давно украинская организация "Опендатабот", предоставляющая доступ к государственным сведениям из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, информировала, что статистический показатель, который оценивает количество смертей на Украине, больше показателя деторождения в три раза.
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