Пять глэмпингов в Росии: где можно проснуться с видом на горы или море

Глэмпинг — это способ отдохнуть на природе, не отказываясь от удобств. В России этот формат становится всё популярнее: уютные шатры, купола и домики устанавливают в горах, на берегах озёр и у моря. Здесь можно спать под звёздами, слушать пение птиц и при этом наслаждаться мягкой кроватью, горячим душем и авторской кухней.

Почему глэмпинги стали трендом

Это отдых для тех, кто хочет быть ближе к природе, но не готов к трудностям обычного кемпинга. Глэмпинги сочетают экологичность, красивую локацию и высокий уровень сервиса.

5 самых популярных глэмпингов в России

Eco Village (Карелия) — купольные дома с панорамными окнами на берегу Ладожского озера. Altai Glamping (Республика Алтай) — комфортные шатры в горах с видом на долину Катунь. Baikal View Glamping (Иркутская область) — прозрачные купола на берегу Байкала, где рассветы и закаты кажутся бесконечными. Volga Dream (Ярославская область) — домики и шатры у воды, с возможностью рыбалки и прогулок на катере. Black Sea Dome (Краснодарский край) — купольные глэмпинги с видом на море, недалеко от винодельческих хозяйств.

Как выбрать глэмпинг

Локация: определитесь, хотите ли вы горы, море или лес.

Сезон: многие глэмпинги работают с мая по сентябрь, но есть и круглогодичные.

Активности: йога, сплавы, мастер-классы и экскурсии — всё это может входить в программу.

Для кого подходит такой отдых

Для пар, ищущих романтику, семей с детьми и тех, кто хочет сделать перерыв от городской суеты, но не готов отказаться от комфорта.

Природа без компромиссов

Глэмпинг — это возможность увидеть звёздное небо без городской засветки, услышать тишину и при этом спать в тепле и уюте. Такой отдых не просто расслабляет, он возвращает ощущение гармонии.