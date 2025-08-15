Россия под открытым небом: лучшие места для кемпинга

Кемпинг — это не просто ночлег в палатке, это целая философия отдыха. В России развивается сеть кемпинг-лагерей, где можно провести время на свежем воздухе с комфортом, познакомиться с другими путешественниками и открыть для себя новые места.

Почему кемпинги становятся популярными

Они позволяют отдыхать в самых живописных уголках страны, при этом предлагая базовые удобства — от душа и кухни до спортивных площадок. А главное — это доступно и даёт ощущение свободы.

5 популярных кемпинг-лагерей в России

Ольхонский кемпинг (Байкал) — площадки для палаток на берегу озера, кухня, прокат лодок и велосипедов. Кемпинг на Катуни (Алтай) — место для палаток и автодомов с видом на горную реку, зона для костров и баня. Крымский кемпинг "Ласпи" — сосновый лес у моря с оборудованными местами для отдыха и кухней. Кемпинг "Селигер" (Тверская область) — палаточный лагерь на берегу озера, с пляжем и водными развлечениями. Кемпинг в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) — база для туристов и альпинистов с палаточными местами у подножия гор.

Как выбрать кемпинг

Локация: определите, что для вас важнее — вода, горы или лес.

Уровень сервиса: от полностью диких мест до оборудованных баз с электричеством и кухней.

Активности: каякинг, пешие маршруты, рыбалка или просто отдых у костра.

Для кого подходит такой отдых

Для семей, друзей, туристов с автодомами и тех, кто хочет провести отпуск без городской суеты, но с минимальным комфортом.

Природа и свобода в одном месте

Кемпинг — это возможность остаться наедине с природой, но при этом иметь всё необходимое для удобного отдыха. Он даёт чувство лёгкости и позволяет перезагрузиться.