Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планшет в руках
Планшет в руках
© unsplash.com by Anna Demianenko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:41

Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress

AliExpress СНГ назвал самые популярные планшеты 2025 года

Планшеты снова переживают пик популярности: устройства уверенно возвращаются в повседневную жизнь, заменяя ноутбуки и смартфоны в путешествиях, на учёбе и в работе. На волне спроса аналитики AliExpress СНГ изучили предпочтения покупателей и составили рейтинг самых востребованных моделей 2025 года. Лидерами стали гаджеты от Xiaomi, Lenovo и Teclast — именно эти бренды предлагают лучшее соотношение цены, производительности и комфорта.

Тренд на универсальность и автономность

Покупатели всё чаще выбирают устройства с диагональю 11 дюймов — это золотая середина между компактностью и удобством просмотра фильмов, онлайн-уроков или игр. Важным критерием стала и плавность изображения: модели с частотой 90-144 Гц дают ощущение лёгкости и скорости даже при активной прокрутке страниц.

Не меньшую роль играет автономность. В 2025 году пользователи массово обращают внимание на батареи от 8000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Этого хватает, чтобы смотреть сериалы, читать и играть без постоянной привязки к розетке.

Лидеры продаж: от базовых до флагманов

Рейтинг AliExpress СНГ возглавил Redmi Pad SE — недорогой, но сбалансированный планшет с 11-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 680 и аккумулятором 8000 мАч. Модель получила четыре динамика Dolby Atmos, что делает её особенно привлекательной для фильмов и музыки.

На втором месте оказался POCO Pad, а замыкает тройку Lenovo Xiaoxin Pad 2024 — практичный вариант для учёбы и путешествий. Эти устройства показывают, что даже бюджетные планшеты могут быть функциональными, если грамотно настроить софт и подобрать аксессуары вроде клавиатуры-чехла или стилуса.

С четвёртого по шестое места расположились:

  1. Xiaomi Pad 7 — 11,2 дюйма, чип Snapdragon 7+ Gen 3, премиальное исполнение.

  2. Lenovo XiaoXin Pad Pro — 12,7-дюймовый дисплей OLED и процессор Dimensity 8300.

  3. Teclast T60 — модель на Unisoc T620 с 12-дюймовым экраном, подходящая для офисных задач.

Завершают десятку Teclast P85T, Teclast T50 Plus, Chuwi Hi10 X и игровой Lenovo Legion Y700 (2025) с 8,8-дюймовым дисплеем 165 Гц и топовым Snapdragon 8 Gen 3.

Сравнение популярных моделей

Модель Диагональ Процессор Ёмкость батареи Особенности
Redmi Pad SE 11″ Snapdragon 680 8000 мАч Dolby Atmos, 4 динамика
POCO Pad 11″ Snapdragon 695 8600 мАч Металлический корпус
Lenovo Xiaoxin Pad 2024 11″ Snapdragon 6 Gen 1 8400 мАч Поддержка стилуса
Xiaomi Pad 7 11,2″ Snapdragon 7+ Gen 3 8840 мАч 144 Гц, Wi-Fi 7
Lenovo XiaoXin Pad Pro 12,7″ Dimensity 8300 10200 мАч OLED-панель
Teclast T60 12″ Unisoc T620 8000 мАч Доступная цена

Как выбрать планшет

  1. Определите цель покупки. Для фильмов и чтения подойдёт средний уровень — Redmi Pad SE или Teclast T60.

  2. Проверьте наличие сертификации и гарантий. Официальные продавцы AliExpress СНГ предлагают гарантийный ремонт и бесплатную доставку.

  3. Оценивайте экран. Частота 90-120 Гц и яркость не менее 400 нит — оптимум для глаз.

  4. Уделяйте внимание памяти. Минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — комфортный объём.

  5. Не забывайте об аксессуарах. Чехол-подставка, защитное стекло и адаптер быстрой зарядки продлят срок службы устройства.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Ошибка: покупка без учёта типа процессора.
    Последствие: медленная работа в играх и при многозадачности.
    Альтернатива: выбирайте модели с Snapdragon 7+ Gen 3 или Dimensity 8300 — они обеспечивают запас мощности на будущее.

  • Ошибка: игнорирование обновлений Android.
    Последствие: падение производительности и уязвимости безопасности.
    Альтернатива: проверяйте политику поддержки бренда — Xiaomi и Lenovo предлагают до трёх лет апдейтов.

  • Ошибка: экономия на ёмкости батареи.
    Последствие: постоянная зависимость от розетки.
    Альтернатива: ищите аккумуляторы 8000 мАч и выше, а также поддержку Quick Charge или PD.

А что если использовать планшет как ноутбук?

Современные устройства легко превращаются в рабочую станцию. Достаточно подключить клавиатуру и беспроводную мышь — и планшет заменит ноутбук для офисных задач. В некоторых моделях, как Xiaomi Pad 7 или Lenovo Pad Pro, есть специальный "десктопный" режим с оконным интерфейсом, поддержкой HDMI и внешних накопителей.

FAQ

Сколько стоит флагманский планшет в 2025 году?
Средняя цена — от 35 до 60 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма памяти.

Что лучше — Android-планшет или iPad?
iPad традиционно дороже, но устройства на Android быстрее обновляются и чаще имеют слот для карты памяти, что удобно для пользователей AliExpress.

Можно ли использовать планшет для игр?
Да, Lenovo Legion Y700 и Xiaomi Pad 7 справляются с мобильными играми уровня Genshin Impact и Call of Duty Mobile без просадок FPS.

Мифы и правда о планшетах

  • Миф: планшеты устарели и уступают смартфонам.
    Правда: модели 2025 года получили топовые чипы и плавные дисплеи — по мощности они близки к ноутбукам.

  • Миф: большие планшеты нужны только для дизайнеров.
    Правда: широкий экран удобен для видеоконференций, рисования и чтения документов.

Исторический контекст

Первый планшет, вышедший на мировой рынок в современном виде, — iPad 2010 года. Тогда устройство воспринималось как дополнение к смартфону, а не замена ноутбуку. С тех пор рынок прошёл долгий путь: появились тонкие рамки, мощные чипы и поддержка стилусов. Сегодня планшеты становятся самостоятельной категорией гаджетов, способной заменить целый компьютер — особенно в форм-факторе 2-в-1.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженсен Хуанг: Nvidia оплатит все расходы сотрудников по визам H-1B после реформ Трампа сегодня в 13:16
Америка поднимает цену за мечту: Трамп ставит барьеры, а Google и Nvidia их перешагивают

Дженсен Хуанг пообещал, что Nvidia продолжит оплачивать визы H-1B для сотрудников, несмотря на указ Трампа о повышении пошлины до 100 000 долларов. Почему компания защищает иммиграцию?

Читать полностью » Financial Times: бывший банкир Morgan Stanley Энтони Армстронг стал CFO xAI Илона Маска сегодня в 12:18
Маск готовит новую финансовую атаку: в xAI пришёл банкир, который помог купить Twitter

xAI Илона Маска назначила нового финансового директора. Почему именно банкир с Уолл-стрит должен стабилизировать компанию и что это значит для X?

Читать полностью » Стартап Allium Engineering разработал арматуру с нержавеющим слоем для защиты мостов от коррозии сегодня в 11:16
Мосты трещат, а бетон ржавеет: стартап придумал способ продлить их жизнь в три раза

Стартап Allium придумал, как продлить жизнь мостов в три раза, не разоряя бюджеты. Их арматура с нержавеющим покрытием обещает навсегда победить ржавчину.

Читать полностью » Anthropic выходит на индийский рынок и готовит сотрудничество с телеком-гигантом Reliance Jio сегодня в 10:16
Миллиард пользователей, один ИИ: зачем создатели Claude летят в Индию с чемоданом амбиций

Anthropic открывает офис в Индии и ведёт переговоры с Reliance Industries. Что стоит за новым шагом стартапа и почему Индия становится ареной для ИИ-гигантов?

Читать полностью » ICE закупила автомобили с устройствами для перехвата мобильных сигналов на $1 млн сегодня в 9:17
Переодетый шпион: как служебные авто превращаются в ловушки для каждого мобильного

ICE снова закупает автомобили, оснащённые технологиями для слежки за телефонами. Что скрывается за «имитаторами вышек» и почему они вызывают столько споров?

Читать полностью » OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch сегодня в 8:27
OpenAI покупает чипы не деньгами, а акциями: схема, которая может принести $100 миллиардов на ровном месте

OpenAI купит мощности AMD, но заплатит не деньгами, а акциями самой компании. Почему этот шаг может изменить рынок графических процессоров и усилить конкуренцию с Nvidia?

Читать полностью » Минэнерго США планирует сократить гранты на чистую энергетику на $500 млн — TechCrunch сегодня в 7:27
Станет ли Китай лидером навсегда? США рушит собственные планы по "зелёной" революции

Вашингтон готовит крупнейшее сокращение энергетических грантов: под удар попадают автогиганты и инновационные стартапы. Почему это решение может изменить будущее «зелёных» технологий?

Читать полностью » Международный институт IEEE утвердил основу регулирования гуманоидной робототехники сегодня в 6:36
Машины среди нас: гуманоиды получают свой первый свод правил

IEEE впервые представила структуру стандартов для гуманоидных роботов, которая может стать фундаментом для безопасного внедрения человекоподобных машин.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
По данным Гарвардской медицины, папайя и ананас облегчают вздутие после еды
Дом
Эксперты назвали безопасные средства для очистки индукционных панелей — уксус и микрофибра
Наука
В Германии археологи обнаружили 100 древних металлургических печей
Спорт и фитнес
После пандемии офисные сотрудники стали тренироваться чаще, чем на удалёнке
Туризм
Юристы напомнили: загранпаспорт теряет силу через 6 месяцев после смены фамилии
Еда
Гастроэнтеролог Сергей Вялов: два десерта в день — безопасная норма сладкого
Наука
Детёнышам горбатых китов нужно в 38 раз больше энергии после рождения
Питомцы
Ветеринар Панопулу рассказала, почему стерилизация продлевает жизнь кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet