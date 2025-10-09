Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress
Планшеты снова переживают пик популярности: устройства уверенно возвращаются в повседневную жизнь, заменяя ноутбуки и смартфоны в путешествиях, на учёбе и в работе. На волне спроса аналитики AliExpress СНГ изучили предпочтения покупателей и составили рейтинг самых востребованных моделей 2025 года. Лидерами стали гаджеты от Xiaomi, Lenovo и Teclast — именно эти бренды предлагают лучшее соотношение цены, производительности и комфорта.
Тренд на универсальность и автономность
Покупатели всё чаще выбирают устройства с диагональю 11 дюймов — это золотая середина между компактностью и удобством просмотра фильмов, онлайн-уроков или игр. Важным критерием стала и плавность изображения: модели с частотой 90-144 Гц дают ощущение лёгкости и скорости даже при активной прокрутке страниц.
Не меньшую роль играет автономность. В 2025 году пользователи массово обращают внимание на батареи от 8000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Этого хватает, чтобы смотреть сериалы, читать и играть без постоянной привязки к розетке.
Лидеры продаж: от базовых до флагманов
Рейтинг AliExpress СНГ возглавил Redmi Pad SE — недорогой, но сбалансированный планшет с 11-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 680 и аккумулятором 8000 мАч. Модель получила четыре динамика Dolby Atmos, что делает её особенно привлекательной для фильмов и музыки.
На втором месте оказался POCO Pad, а замыкает тройку Lenovo Xiaoxin Pad 2024 — практичный вариант для учёбы и путешествий. Эти устройства показывают, что даже бюджетные планшеты могут быть функциональными, если грамотно настроить софт и подобрать аксессуары вроде клавиатуры-чехла или стилуса.
С четвёртого по шестое места расположились:
-
Xiaomi Pad 7 — 11,2 дюйма, чип Snapdragon 7+ Gen 3, премиальное исполнение.
-
Lenovo XiaoXin Pad Pro — 12,7-дюймовый дисплей OLED и процессор Dimensity 8300.
-
Teclast T60 — модель на Unisoc T620 с 12-дюймовым экраном, подходящая для офисных задач.
Завершают десятку Teclast P85T, Teclast T50 Plus, Chuwi Hi10 X и игровой Lenovo Legion Y700 (2025) с 8,8-дюймовым дисплеем 165 Гц и топовым Snapdragon 8 Gen 3.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Диагональ
|Процессор
|Ёмкость батареи
|Особенности
|Redmi Pad SE
|11″
|Snapdragon 680
|8000 мАч
|Dolby Atmos, 4 динамика
|POCO Pad
|11″
|Snapdragon 695
|8600 мАч
|Металлический корпус
|Lenovo Xiaoxin Pad 2024
|11″
|Snapdragon 6 Gen 1
|8400 мАч
|Поддержка стилуса
|Xiaomi Pad 7
|11,2″
|Snapdragon 7+ Gen 3
|8840 мАч
|144 Гц, Wi-Fi 7
|Lenovo XiaoXin Pad Pro
|12,7″
|Dimensity 8300
|10200 мАч
|OLED-панель
|Teclast T60
|12″
|Unisoc T620
|8000 мАч
|Доступная цена
Как выбрать планшет
-
Определите цель покупки. Для фильмов и чтения подойдёт средний уровень — Redmi Pad SE или Teclast T60.
-
Проверьте наличие сертификации и гарантий. Официальные продавцы AliExpress СНГ предлагают гарантийный ремонт и бесплатную доставку.
-
Оценивайте экран. Частота 90-120 Гц и яркость не менее 400 нит — оптимум для глаз.
-
Уделяйте внимание памяти. Минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — комфортный объём.
-
Не забывайте об аксессуарах. Чехол-подставка, защитное стекло и адаптер быстрой зарядки продлят срок службы устройства.
Ошибка → последствие → альтернатива
-
Ошибка: покупка без учёта типа процессора.
Последствие: медленная работа в играх и при многозадачности.
Альтернатива: выбирайте модели с Snapdragon 7+ Gen 3 или Dimensity 8300 — они обеспечивают запас мощности на будущее.
-
Ошибка: игнорирование обновлений Android.
Последствие: падение производительности и уязвимости безопасности.
Альтернатива: проверяйте политику поддержки бренда — Xiaomi и Lenovo предлагают до трёх лет апдейтов.
-
Ошибка: экономия на ёмкости батареи.
Последствие: постоянная зависимость от розетки.
Альтернатива: ищите аккумуляторы 8000 мАч и выше, а также поддержку Quick Charge или PD.
А что если использовать планшет как ноутбук?
Современные устройства легко превращаются в рабочую станцию. Достаточно подключить клавиатуру и беспроводную мышь — и планшет заменит ноутбук для офисных задач. В некоторых моделях, как Xiaomi Pad 7 или Lenovo Pad Pro, есть специальный "десктопный" режим с оконным интерфейсом, поддержкой HDMI и внешних накопителей.
FAQ
Сколько стоит флагманский планшет в 2025 году?
Средняя цена — от 35 до 60 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма памяти.
Что лучше — Android-планшет или iPad?
iPad традиционно дороже, но устройства на Android быстрее обновляются и чаще имеют слот для карты памяти, что удобно для пользователей AliExpress.
Можно ли использовать планшет для игр?
Да, Lenovo Legion Y700 и Xiaomi Pad 7 справляются с мобильными играми уровня Genshin Impact и Call of Duty Mobile без просадок FPS.
Мифы и правда о планшетах
-
Миф: планшеты устарели и уступают смартфонам.
Правда: модели 2025 года получили топовые чипы и плавные дисплеи — по мощности они близки к ноутбукам.
- Миф: большие планшеты нужны только для дизайнеров.
Правда: широкий экран удобен для видеоконференций, рисования и чтения документов.
Исторический контекст
Первый планшет, вышедший на мировой рынок в современном виде, — iPad 2010 года. Тогда устройство воспринималось как дополнение к смартфону, а не замена ноутбуку. С тех пор рынок прошёл долгий путь: появились тонкие рамки, мощные чипы и поддержка стилусов. Сегодня планшеты становятся самостоятельной категорией гаджетов, способной заменить целый компьютер — особенно в форм-факторе 2-в-1.
