Планшетная лихорадка охватила 2025-й: какие модели сметают с витрин AliExpress

Планшеты снова переживают пик популярности: устройства уверенно возвращаются в повседневную жизнь, заменяя ноутбуки и смартфоны в путешествиях, на учёбе и в работе. На волне спроса аналитики AliExpress СНГ изучили предпочтения покупателей и составили рейтинг самых востребованных моделей 2025 года. Лидерами стали гаджеты от Xiaomi, Lenovo и Teclast — именно эти бренды предлагают лучшее соотношение цены, производительности и комфорта.

Тренд на универсальность и автономность

Покупатели всё чаще выбирают устройства с диагональю 11 дюймов — это золотая середина между компактностью и удобством просмотра фильмов, онлайн-уроков или игр. Важным критерием стала и плавность изображения: модели с частотой 90-144 Гц дают ощущение лёгкости и скорости даже при активной прокрутке страниц.

Не меньшую роль играет автономность. В 2025 году пользователи массово обращают внимание на батареи от 8000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Этого хватает, чтобы смотреть сериалы, читать и играть без постоянной привязки к розетке.

Лидеры продаж: от базовых до флагманов

Рейтинг AliExpress СНГ возглавил Redmi Pad SE — недорогой, но сбалансированный планшет с 11-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 680 и аккумулятором 8000 мАч. Модель получила четыре динамика Dolby Atmos, что делает её особенно привлекательной для фильмов и музыки.

На втором месте оказался POCO Pad, а замыкает тройку Lenovo Xiaoxin Pad 2024 — практичный вариант для учёбы и путешествий. Эти устройства показывают, что даже бюджетные планшеты могут быть функциональными, если грамотно настроить софт и подобрать аксессуары вроде клавиатуры-чехла или стилуса.

С четвёртого по шестое места расположились:

Xiaomi Pad 7 — 11,2 дюйма, чип Snapdragon 7+ Gen 3, премиальное исполнение. Lenovo XiaoXin Pad Pro — 12,7-дюймовый дисплей OLED и процессор Dimensity 8300. Teclast T60 — модель на Unisoc T620 с 12-дюймовым экраном, подходящая для офисных задач.

Завершают десятку Teclast P85T, Teclast T50 Plus, Chuwi Hi10 X и игровой Lenovo Legion Y700 (2025) с 8,8-дюймовым дисплеем 165 Гц и топовым Snapdragon 8 Gen 3.

Сравнение популярных моделей

Модель Диагональ Процессор Ёмкость батареи Особенности Redmi Pad SE 11″ Snapdragon 680 8000 мАч Dolby Atmos, 4 динамика POCO Pad 11″ Snapdragon 695 8600 мАч Металлический корпус Lenovo Xiaoxin Pad 2024 11″ Snapdragon 6 Gen 1 8400 мАч Поддержка стилуса Xiaomi Pad 7 11,2″ Snapdragon 7+ Gen 3 8840 мАч 144 Гц, Wi-Fi 7 Lenovo XiaoXin Pad Pro 12,7″ Dimensity 8300 10200 мАч OLED-панель Teclast T60 12″ Unisoc T620 8000 мАч Доступная цена

Как выбрать планшет

Определите цель покупки. Для фильмов и чтения подойдёт средний уровень — Redmi Pad SE или Teclast T60. Проверьте наличие сертификации и гарантий. Официальные продавцы AliExpress СНГ предлагают гарантийный ремонт и бесплатную доставку. Оценивайте экран. Частота 90-120 Гц и яркость не менее 400 нит — оптимум для глаз. Уделяйте внимание памяти. Минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — комфортный объём. Не забывайте об аксессуарах. Чехол-подставка, защитное стекло и адаптер быстрой зарядки продлят срок службы устройства.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: покупка без учёта типа процессора.

Последствие: медленная работа в играх и при многозадачности.

Альтернатива: выбирайте модели с Snapdragon 7+ Gen 3 или Dimensity 8300 — они обеспечивают запас мощности на будущее.

Ошибка: игнорирование обновлений Android.

Последствие: падение производительности и уязвимости безопасности.

Альтернатива: проверяйте политику поддержки бренда — Xiaomi и Lenovo предлагают до трёх лет апдейтов.

Ошибка: экономия на ёмкости батареи.

Последствие: постоянная зависимость от розетки.

Альтернатива: ищите аккумуляторы 8000 мАч и выше, а также поддержку Quick Charge или PD.

А что если использовать планшет как ноутбук?

Современные устройства легко превращаются в рабочую станцию. Достаточно подключить клавиатуру и беспроводную мышь — и планшет заменит ноутбук для офисных задач. В некоторых моделях, как Xiaomi Pad 7 или Lenovo Pad Pro, есть специальный "десктопный" режим с оконным интерфейсом, поддержкой HDMI и внешних накопителей.

FAQ

Сколько стоит флагманский планшет в 2025 году?

Средняя цена — от 35 до 60 тысяч рублей в зависимости от модели и объёма памяти.

Что лучше — Android-планшет или iPad?

iPad традиционно дороже, но устройства на Android быстрее обновляются и чаще имеют слот для карты памяти, что удобно для пользователей AliExpress.

Можно ли использовать планшет для игр?

Да, Lenovo Legion Y700 и Xiaomi Pad 7 справляются с мобильными играми уровня Genshin Impact и Call of Duty Mobile без просадок FPS.

Мифы и правда о планшетах

Миф: планшеты устарели и уступают смартфонам.

Правда: модели 2025 года получили топовые чипы и плавные дисплеи — по мощности они близки к ноутбукам.

Миф: большие планшеты нужны только для дизайнеров.

Правда: широкий экран удобен для видеоконференций, рисования и чтения документов.

Исторический контекст

Первый планшет, вышедший на мировой рынок в современном виде, — iPad 2010 года. Тогда устройство воспринималось как дополнение к смартфону, а не замена ноутбуку. С тех пор рынок прошёл долгий путь: появились тонкие рамки, мощные чипы и поддержка стилусов. Сегодня планшеты становятся самостоятельной категорией гаджетов, способной заменить целый компьютер — особенно в форм-факторе 2-в-1.