По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Имена, которые десятилетиями звучали в домах и дворах, сегодня формируют портрет старшего поколения страны. Статистика показывает устойчивые предпочтения, сложившиеся задолго до современных трендов. Об этом сообщил Социальный фонд России.

Самые распространённые мужские имена

Соцфонд опубликовал данные о наиболее популярных именах среди пенсионеров-мужчин. Лидером списка оказался Владимир — его носят 8,9% представителей старшего поколения. Практически наравне с ним идёт Александр — 8,8%, за ним следует Сергей с показателем 8,1%.

Также в пятёрку самых распространённых вошли Николай (6,2%) и Виктор (4,9%).

Женские имена-лидеры

Среди женщин первое место занимает имя Татьяна, которым названы 7,8% пенсионерок. Следом идут Валентина и Галина — по 6,0% каждая. В пятёрку также вошли Людмила (5,4%) и Елена (5,1%).

Имена вне первой пятёрки и смена моды

В ведомстве уточнили, что в десятку популярных мужских имён также входят Юрий, Анатолий, Михаил, Алексей и Валерий. Среди женщин за пределами топ-5 остаются Ольга, Наталья, Надежда, Светлана и Лидия.

Соцфонд обратил внимание на любопытную динамику. Имя Александр сохраняет популярность как среди пенсионеров, так и среди новорождённых, подтверждая свою вневременность. При этом Михаил, ранее занимавший восьмую позицию, сегодня возглавляет рейтинг имён для мальчиков, что говорит о возвращении моды на это имя. В то же время Сергей, входящий в тройку лидеров у пенсионеров, уже не попадает в топ-10 современных имён для мальчиков. Аналогичная ситуация наблюдается с женскими именами Татьяна и Галина, которые утратили актуальность среди молодых родителей.