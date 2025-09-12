Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:41

Россияне голосуют рублём: новые авто до 5 млн вытеснили привычные бюджетники

Рейтинг "Авто.ру": топ-10 новых иномарок в России с ценой от 3 до 5 млн рублей

Средний ценник на новые иномарки в России уверенно перешагнул отметку в 3,5 миллиона рублей, и именно этот сегмент сегодня вызывает наибольший интерес у покупателей. Эксперты сервиса "Авто.ру" изучили статистику просмотров объявлений и звонков, чтобы понять, какие модели востребованы сильнее всего. Оказалось, что именно машины стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей стали ядром рынка: более 45% всех предложений о продаже новых иномарок приходилось на этот диапазон, а к сентябрю доля выросла до 47%.

Китайские кроссоверы захватили сегмент

Спрос в указанной ценовой категории практически полностью сформирован кроссоверами из Китая. При этом значительная часть автомобилей произведена совсем недавно — в 2024 году. Это объясняется тем, что китайские бренды быстро наращивают присутствие, предлагая широкий выбор комплектаций, современный дизайн и технологии, которые в прежние годы ассоциировались только с премиальным сегментом.

Десятка лидеров

Первое место в рейтинге занимает Jaecoo J7 со средней ценой около 3,44 миллиона рублей. Эта модель заинтересовала покупателей сочетанием доступной цены и набора функций, привычных для более дорогих автомобилей.

На втором месте — GAC GS8, который стоит в среднем 4,59 миллиона. Это один из самых дорогих кроссоверов в списке, но его востребованность объясняется солидными размерами и богатым оснащением.

Третья позиция досталась Jetour T2 с ценником примерно 4,25 миллиона рублей. Далее идут Geely Monjaro (4,81 миллиона) и Geely Atlas (3,85 миллиона). Шестую строчку занял Chery Tiggo 7 Pro Max — самая доступная модель рейтинга с ценой 3,17 миллиона рублей.

Завершают список сразу четыре модели: Tank 300 (4,73 миллиона), Haval F7 (3,35 миллиона), седан Changan Uni-V (3,16 миллиона) и Haval Dargo (3,52 миллиона).

