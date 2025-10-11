Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Симит, Стамбул, Турция
Симит, Стамбул, Турция
© commons.wikimedia.org by Andrey Filippov 安德烈 is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:37

Один укус — и вы в Стамбуле: почему симит покоряет мир сильнее, чем круассан

Турецкий симит занял второе место в рейтинге самых популярных завтраков

Завтрак давно перестал быть просто первым приёмом пищи — сегодня это культурный маркер, отражение привычек, истории и вкусов целых народов. Именно поэтому команда сети отелей Premier Inn решила изучить, какие блюда чаще всего ищут пользователи Google, чтобы определить самые популярные завтраки мира. В результате анализа более 150 национальных блюд были выявлены безусловные лидеры — и результаты удивили даже кулинарных экспертов.

Первое место заняла яркая и полезная бразильская чаша асаи, а на второе — уверенно вышел турецкий симит, простой с виду, но обожаемый миллионами. Замыкает тройку утончённый французский круассан, вечный символ европейского завтрака.

Сравнение популярных завтраков мира

Место

Блюдо

Страна происхождения

Среднее количество поисков в год

Особенности

1

Чаша асаи

Бразилия

31 млн

Полезный десерт из ягод асаи, фруктов и мюсли

2

Симит

Турция

27 млн

Кунжутный бублик — хрустящий снаружи, мягкий внутри

3

Круассан

Франция

22 млн

Слоёная выпечка с маслом, подаётся с кофе

4

Онигири

Япония

19 млн

Треугольный рисовый шарик с водорослями

5

Чипа

Аргентина

14 млн

Сырные булочки из маниоковой муки

Почему симит стал символом турецких утр

Турция издавна славится своими завтраками. Их называют kahvaltı - буквально "до кофе". На столе здесь всегда есть сыр, оливки, яйца, овощи, варенья, свежий хлеб и, конечно, симит. Его можно купить в любой пекарне, на базаре или прямо на улице у тележки с красным зонтиком.

Секрет его популярности — в сочетании простоты и вкуса. Кунжутная корочка хрустит при каждом укусе, а внутри тесто остаётся мягким и чуть сладковатым. Симит идеально сочетается с сыром фета, оливками и стаканом чая в стеклянном бокале.

Советы шаг за шагом: как приготовить симит дома

  1. Замесите тесто: мука, вода, дрожжи, сахар, соль и немного растительного масла.
  2. Сформируйте кольца: разделите тесто на кусочки, скатайте жгуты и соедините их в бублики.
  3. Окуните в сироп и кунжут: традиционно используют смесь воды и патоки (pekmez).
  4. Выпекайте при 220 °C до золотистой корки.
  5. Подавайте с сыром, оливками и свежими овощами.

Современные хозяйки часто готовят симит в домашних печах с конвекцией — получается не хуже, чем на улицах Стамбула.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать только белую муку высшего сорта.
    Последствие: Выпечка получается плотной и теряет воздушность.
    Альтернатива: Смешайте пшеничную муку с цельнозерновой — структура станет мягче, вкус насыщеннее.
  • Ошибка: Пренебречь кунжутом или заменить его семечками.
    Последствие: Пропадает аутентичность вкуса.
    Альтернатива: Используйте слегка обжаренный кунжут — он раскрывает аромат при запекании.

Плюсы и минусы популярных завтраков

Завтрак

Плюсы

Минусы

Симит

Простота, насыщенный вкус, удобство в дороге

Может быть калорийным при добавлении сыра и масла

Асаи

Полезный, богат антиоксидантами

Дорогие ингредиенты вне Бразилии

Круассан

Лёгкий и ароматный

Высокое содержание масла

Онигири

Сытный и недорогой

Быстро черствеет

Чипа

Без глютена, сытный

Непросто найти маниоковую муку

FAQ

Какой завтрак считается самым полезным?
С точки зрения питательной ценности, лидирует чаша асаи — она содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты.

Можно ли купить настоящий симит за пределами Турции?
Да, пекарни с турецкой выпечкой есть во многих странах. Главное — выбирать те, где используют кунжут и патоку.

Что лучше: круассан или симит?
Зависит от предпочтений. Круассан — идеален с кофе, симит — с чаем. Первый лёгкий и маслянистый, второй питательный и сытный.

Мифы и правда

Миф: Симит — просто турецкая версия бублика.
Правда: Хотя внешне они похожи, технология и вкус разные: симит готовят с патокой и кунжутом, а тесто не отваривают.

Миф: Он всегда сладкий.
Правда: Симит скорее нейтральный — лёгкая сладость лишь оттеняет солёные добавки.

Миф: Это уличная еда низкого качества.
Правда: В Турции симит — часть гастрономической культуры, и его подают даже в дорогих кафе.

Три интересных факта

  • Первые упоминания о симите встречаются в османских хрониках XVI века.
  • В Стамбуле продаётся около 2,5 миллионов симитов в день.
  • В 2010-х симит попал в меню Starbucks под названием Turkish Bagel.

Исторический контекст

Симит появился в Османской империи как доступная альтернатива дорогим сладостям. Его продавали на улицах Константинополя вместе с чаем и медом. Со временем симит стал не просто едой — символом повседневной жизни.

Сегодня он так же популярен, как французский круассан или итальянский капучино. Турки часто шутят, что без симита утро не начинается, ведь запах свежеиспечённого теста слышен в каждом квартале.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свияжск - древний город-крепость, построенный по приказу Ивана Грозного за один месяц сегодня в 10:53
Остров-град, построенный Иваном Грозным: почему стоит посетить Свияжск

Свияжск — остров-град, построенный за месяц по приказу Ивана Грозного. Сегодня это музей под открытым небом, где оживает история древней Руси.

Читать полностью » Саратов - старинный купеческий город и культурный центр Поволжья сегодня в 9:49
Купеческие особняки, старинные усадьбы и запах Волги: прогулка по Саратову

Саратов — город на Волге, где купеческие особняки соседствуют с древними степями. Узнайте, почему он до сих пор остаётся сердцем Поволжья.

Читать полностью » Сахалин: Главные достопримечательности, история и природные богатства острова сегодня в 8:45
От мыса Великана до Тюленьего острова: 15 чудес Сахалина

Сахалин — край вулканов, маяков и горячих источников. Узнайте, почему этот дикий остров стал меккой для путешественников и местом силы на краю России.

Читать полностью » Санкт-Петербург: от основания Петром I до современного города-музея сегодня в 7:43
От Эрмитажа до Медного всадника: 10 символов Петербурга, без которых невозможно понять Россию

Северная Пальмира, культурная столица и город белых ночей — Санкт-Петербург поражает красотой и масштабом. Узнайте, как увидеть его душу за три дня.

Читать полностью » Самара: история, достопримечательности и значение города на Волге сегодня в 6:40
Три дня в Самаре: что посмотреть в столице Поволжья

Самара — город на Волге, где соседствуют купеческие особняки, заводы и легенды. Узнайте, чем живёт сердце Поволжья и почему сюда возвращаются снова.

Читать полностью » Ростов-на-Дону: путеводитель по достопримечательностям и районам города сегодня в 5:37
Город пяти морей: чем удивит путешественников Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону — город, где торговая слава прошлого сочетается с южным темпераментом и современным ритмом. Путеводитель по купеческой столице юга.

Читать полностью » Ростов Великий: один из древнейших городов России и центр Золотого кольца сегодня в 4:34
Главные чудеса Ростова Великого: от Сарского городища до блеска ростовской финифти

Ростов Великий — город, где древность не ушла, а просто замерла во времени. Узнайте, чем живёт один из старейших центров Руси и что в нём стоит увидеть.

Читать полностью » Ржев: мемориал Советскому солдату и достопримечательности города на Волге сегодня в 3:32
Тихий город с громким прошлым: что посмотреть в Ржеве за один день

Ржев — город, где древняя торговля, старообрядческие традиции и военная история переплелись в единую легенду. Что увидеть и чем вдохновиться — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Наука
Биоуголь с легирующими элементами снижает содержание свинца в почве на 60%
Спорт и фитнес
Исследователи отметили пользу 24-минутных тренировок формата EMOM и Табата для выносливости
Садоводство
Гладиолусы, георгины и канны нужно выкопать до заморозков
Авто и мото
Импорт новых автомобилей в Россию сократился на 67% — данные "Автостата"
Красота и здоровье
Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление
Авто и мото
Турбированные двигатели позволяют китайским автомобилям соответствовать нормам по выбросам
Красота и здоровье
Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем
Спорт и фитнес
Тренировка по методике EMOM и табаты улучшает тонус и выносливость — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet