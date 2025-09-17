София и Михаил снова в топе: кого чаще всего называют в Пензе в 2025 году

По данным портала "Реестр ЗАГС" на 16 сентября, лидерами среди имён для новорождённых в регионе остаются София и Михаил. Эти варианты стабильно занимают первые позиции и на федеральном уровне.

Лидеры 2025 года

С начала года в Пензенской области появилось:

110 девочек по имени София ;

138 мальчиков по имени Михаил.

Топ-5 имён для девочек

София Варвара Василиса Ева Анна

В целом по России список схожий, но вместо Василисы чаще выбирают имя Мария.

Топ-5 имён для мальчиков

Михаил Матвей Артём Максим Тимофей

На федеральном уровне набор почти тот же, но имя Максим уступает место Александру.

Редкие имена

Среди необычных вариантов, зарегистрированных в Пензенской области в этом году: