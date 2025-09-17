София и Михаил снова в топе: кого чаще всего называют в Пензе в 2025 году
По данным портала "Реестр ЗАГС" на 16 сентября, лидерами среди имён для новорождённых в регионе остаются София и Михаил. Эти варианты стабильно занимают первые позиции и на федеральном уровне.
Лидеры 2025 года
С начала года в Пензенской области появилось:
-
110 девочек по имени София;
-
138 мальчиков по имени Михаил.
Топ-5 имён для девочек
-
София
-
Варвара
-
Василиса
-
Ева
-
Анна
В целом по России список схожий, но вместо Василисы чаще выбирают имя Мария.
Топ-5 имён для мальчиков
-
Михаил
-
Матвей
-
Артём
-
Максим
-
Тимофей
На федеральном уровне набор почти тот же, но имя Максим уступает место Александру.
Редкие имена
Среди необычных вариантов, зарегистрированных в Пензенской области в этом году:
-
для девочек - Райенахон, Алекса, Айбика, Розия, Бела;
-
для мальчиков - Иосия, Абраам, Маркелл, Ризван, Акбар.
