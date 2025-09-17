Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Младенец
Младенец
© commons.wikimedia.org by Martin Falbisoner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

София и Михаил снова в топе: кого чаще всего называют в Пензе в 2025 году

София и Михаил лидируют среди имён новорождённых в регионе и по России — данные ЗАГС

По данным портала "Реестр ЗАГС" на 16 сентября, лидерами среди имён для новорождённых в регионе остаются София и Михаил. Эти варианты стабильно занимают первые позиции и на федеральном уровне.

Лидеры 2025 года

С начала года в Пензенской области появилось:

  • 110 девочек по имени София;

  • 138 мальчиков по имени Михаил.

Топ-5 имён для девочек

  1. София

  2. Варвара

  3. Василиса

  4. Ева

  5. Анна

В целом по России список схожий, но вместо Василисы чаще выбирают имя Мария.

Топ-5 имён для мальчиков

  1. Михаил

  2. Матвей

  3. Артём

  4. Максим

  5. Тимофей

На федеральном уровне набор почти тот же, но имя Максим уступает место Александру.

Редкие имена

Среди необычных вариантов, зарегистрированных в Пензенской области в этом году:

  • для девочек - Райенахон, Алекса, Айбика, Розия, Бела;

  • для мальчиков - Иосия, Абраам, Маркелл, Ризван, Акбар.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Индивидуальное строительство в Пензенской области упало на 11,7% — Пензастат сегодня в 19:11

Строительный спад: почему в регионе не сдаются дома, как раньше

В Пензенской области за январь–август 2025 года объёмы строительства жилья снизились почти на треть, но в отдельных районах отмечен рост.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора сегодня в 18:16

Учёба началась — маски готовьте: в Пензенской области ОРВИ идёт вразнос

В Пензенской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло на треть. Особенно часто болеют дети, но случаев гриппа пока не выявлено.

Читать полностью » Пензенская область снизила уровень безработицы до 1,6% во II квартале 2025 года — РИА сегодня в 17:11

Работа становится ближе: Пензенская область входит в число регионов с лучшей динамикой занятости

Во 2-м квартале 2025 года безработица в Пензенской области снизилась до 1,6%. Регион поднялся в рейтинге и вошёл в топ-25 по стране.

Читать полностью » В Пензенской области проведут штабные учения по гражданской обороне сегодня в 16:11

Громко, массово, по плану: зачем в Пензе снова запускают сирены

1–2 октября в Пензенской области пройдут штабные учения по гражданской обороне. Жителей просят не паниковать при включении сирен.

Читать полностью » Сиротам в Пензенской области могут предоставлять квартиры до 50 кв. м — проект закона сегодня в 15:18

Квартира выросла до 50 "квадратов": для детей-сирот готовят важное изменение

В Пензенской области готовят законопроект: сиротам могут увеличить максимальную площадь жилья с 40 до 50 кв. м. Решение примут уже в сентябре.

Читать полностью » В центре Пензы неожиданно появился мобильный интернет после полуторамесячного отключения сегодня в 14:22

Интернет вернулся — но не всем: что происходит с мобильной связью в Пензе

В центре Пензы неожиданно появился мобильный интернет. Но вернулся ли он надолго или это лишь краткая передышка для горожан?

Читать полностью » В Пензенской области 2,5% родителей полностью отказались от вакцинации детей — Минздрав сегодня в 13:28

Сами переболеют: в Пензе и окрестностях растёт число отказов от детских прививок

В Пензенской области часть родителей отказывается от прививок детям. Почему именно в отдельных районах число отказов выше нормы?

Читать полностью » Двух амурских тигрят перевезли из Хабаровского края в Казань для размещения в зооботсаду вчера в 10:12

Когти, камни и 168 миллионов: как в Казани встречают диких гостей с характером

В Казань привезли двух амурских тигрят, спасённых в Хабаровском крае. Пока они на карантине, но в будущем для них построят вольер за 168 млн рублей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки спят в ногах у хозяина, потому что ищут тепло и чувствуют себя там в безопасности
УрФО

Арт-объект "Клавиатура" убрали с набережной Екатеринбурга
Садоводство

Чеснок, как только что с грядки: 5 простых шагов к идеальному хранению без погреба
Культура и шоу-бизнес

"Холодное сердце 3" выйдет 24 ноября 2027 года с королевской свадьбой Анны и Кристоффа — Disney
Спорт и фитнес

ABL-тренировки: упражнения для живота, бёдер и ягодиц в домашних условиях
Еда

Спортивный диетолог Дон Джексон Блатнер назвала креатин полезным для выносливости и гидратации
Дом

Простая паста из соды и пудры уничтожает колонии муравьёв без химии
Наука

Эндрес: сложность клеток указывает на внеземное вмешательство в возникновение жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet