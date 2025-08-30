Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кекс с маковой начинкой
Кекс с маковой начинкой
© commons.wikimedia.org by Katrin Morenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:30

Не просто выпечка: скрытый смысл формы, превращающий обычный пирог в кулинарный шедевр

Рецепт макового пирога с дрожжевым тестом: советы от шеф-поваров

Вы когда-нибудь пробовали пирог, который выглядит как произведение искусства и тает во рту? Маковый пирог — это не просто выпечка, а настоящее украшение праздника. Слоёное дрожжевое тесто, нежная маковая начинка и эффектная форма в виде цветка не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты

  • Молоко — 150 мл
  • Сухие дрожжи — 4 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 3 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 35 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 35 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Мак пищевой — 60 г
  • Сахар — 35 г
  • Сливочное масло — 35 г
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Слегка подогрейте молоко, добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Просейте муку, взбейте до однородности. Оставьте на 20 минут в тепле. Взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавьте опару, растопленное остывшее масло и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, дайте подойти 1-1,5 часа.

Разделите тесто на 3 части. Раскатайте каждую в круг, смажьте маслом, посыпьте сахаром и маком. Сложите слоями. Наметьте центр, разрежьте тесто на 16 сегментов. Каждые два сегмента скрутите и защипните. Дайте пирогу подойти 15-20 минут. Смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°C около 25 минут до золотистого цвета.

Советы

  • Муку обязательно просеивайте для пышности.
  • Количество сахара в начинке регулируйте по вкусу.
  • Духовку разогревайте заранее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайваньские рынки предлагают культовый напиток — папайевое молоко сегодня в 3:38

В Нью-Йорке такого не найти: почему местные возвращаются на Тайвань ради одного стакана

Тайваньский культовый напиток, который затмевает даже чай с пузырьками. Почему папайевое молоко стало символом острова и можно ли приготовить его дома?

Читать полностью » Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной за 30 минут сегодня в 2:37

Секретный ингредиент для идеального салата: что скрывается за простотой рецепта

Откройте секрет идеального лёгкого салата! Всего 30 минут, и на вашем столе — хрустящее сочетание пекинской капусты, ветчины и огурца. Вкусно, быстро, универсально.

Читать полностью » Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению сегодня в 2:31

Кулинарная магия: как курица и морковь превращаются в прозрачный бриллиант на вашем столе

Узнайте, как приготовить эффектное заливное из курицы с желатином. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола на любом празднике!

Читать полностью » Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт сегодня в 2:16

Кулинарный трюк: щепотка соли и горсть трав превращаются во вкусовую пыль для любого блюда

Травяная соль сохраняет свежесть зелени на месяцы вперёд и превращается в универсальную приправу для блюд — от мяса и рыбы до хлеба и даже попкорна.

Читать полностью » Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Гордон Рамзи рассказал, как сделать омлет мягким и ароматным сегодня в 1:22

Омлет по-новому: одна простая хитрость делает его в разы вкуснее

Обычный омлет превращается в изысканное блюдо, если добавить всего один ингредиент. Этот секрет удивил TikTok и изменит ваш завтрак.

Читать полностью » Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко подготовить. Узнайте, как разнообразить свой стол с помощью этого рецепта!

Читать полностью » Шеф Дебби Тео: лакса в Малайзии превратилась в гастрономическую роскошь сегодня в 1:17

Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Карри-лакса — суп с лапшой, который называют гастрономической легендой. Его острый, насыщенный вкус покорил Азию и теперь завоёвывает Европу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йогатерапевт Дженни Клайн рекомендует Львиное дыхание для расслабления в конце практики
Дом

Что нужно знать, чтобы постель пахла чистотой дольше
Садоводство

Эксперты назвали растения, семена которых лучше собирать осенью: георгины, тыквы, подсолнухи
Красота и здоровье

Нутрициолог развеяла миф о пользе утреннего вина для здоровья
Дом

Шторы после стирки: почему я всегда занимаюсь измерением длины
Красота и здоровье

Утро со смартфоном приводит к дофаминовому голоду: советы нейробиологов
Авто и мото

Opel пересмотрел планы по переходу на электромобили и выбрал мультиэнергетическую стратегию
Наука и технологии

Коралловые рифы под угрозой: 50% уже исчезло — как глобальное потепление разрушает океаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru