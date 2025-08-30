Не просто выпечка: скрытый смысл формы, превращающий обычный пирог в кулинарный шедевр
Вы когда-нибудь пробовали пирог, который выглядит как произведение искусства и тает во рту? Маковый пирог — это не просто выпечка, а настоящее украшение праздника. Слоёное дрожжевое тесто, нежная маковая начинка и эффектная форма в виде цветка не оставят никого равнодушным.
Ингредиенты
- Молоко — 150 мл
- Сухие дрожжи — 4 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 35 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сливочное масло — 35 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Мука пшеничная — 300 г
- Мак пищевой — 60 г
- Сахар — 35 г
- Сливочное масло — 35 г
- Желток яичный — 1 шт.
- Молоко — 1 ст. л.
Приготовление
Слегка подогрейте молоко, добавьте сахар и дрожжи, перемешайте. Просейте муку, взбейте до однородности. Оставьте на 20 минут в тепле. Взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавьте опару, растопленное остывшее масло и постепенно вводите муку. Замесите мягкое тесто, дайте подойти 1-1,5 часа.
Разделите тесто на 3 части. Раскатайте каждую в круг, смажьте маслом, посыпьте сахаром и маком. Сложите слоями. Наметьте центр, разрежьте тесто на 16 сегментов. Каждые два сегмента скрутите и защипните. Дайте пирогу подойти 15-20 минут. Смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°C около 25 минут до золотистого цвета.
Советы
- Муку обязательно просеивайте для пышности.
- Количество сахара в начинке регулируйте по вкусу.
- Духовку разогревайте заранее.
