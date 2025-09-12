Быстрый маковый бисквит: меньше хлопот, больше вкуса в торте
Представьте себе десерт, который сочетает нежность классического бисквита с пикантным вкусом мака. Это не просто выпечка — это лакомство, которое делает любой крем неповторимым! Он получается воздушным благодаря маслу и молоку, и даже без начинки станет отличным угощением.
Ингредиенты
- Яйца (общий вес не менее 200 г): 4 шт.
- Сахар: 120 г
- Ванильный сахар: 1 ч. л.
- Молоко: 40 г
- Сливочное масло: 30 г
- Пищевой мак: 30 г
- Разрыхлитель: 6 г
- Соль: щепотка
- Пшеничная мука: 130 г
Пошаговое приготовление
Отмерьте всё нужное. Если яйца крупные, достаточно трёх. Мойте их тщательно. Муку просейте с разрыхлителем для насыщения кислородом — это сделает выпечку пышной. Добавьте мак и перемешайте. Подробности о муке и разрыхлителе — после рецепта.
Нагрейте масло с молоком до горячего состояния, чтобы масло растворилось. Соедините яйца с сахаром и ванильным сахаром. Взбивайте на высокой скорости миксера 8-10 минут до пышной светлой массы. Ванилин как альтернатива? Читайте в статье по ссылке.
Влейте молоко с маслом в яичную массу, перемешивая на низких оборотах. Частями всыпьте мучную смесь, аккуратно перемешивая снизу вверх. Разогрейте духовку до 170-180°C.
Оно должно быть однородным, как густая сметана. Застелите дно пергаментом (диаметр формы 20 см). Не смазывайте. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте 30-35 минут до румяности. Проверьте готовность шпажкой — она должна быть сухой. Остудите перед извлечением. Разрежьте на коржи и прослоите кремом.
