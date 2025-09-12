Быстрый маковый бисквит: меньше хлопот, больше вкуса в торте

Представьте себе десерт, который сочетает нежность классического бисквита с пикантным вкусом мака. Это не просто выпечка — это лакомство, которое делает любой крем неповторимым! Он получается воздушным благодаря маслу и молоку, и даже без начинки станет отличным угощением.

Ингредиенты

Яйца (общий вес не менее 200 г): 4 шт.

Сахар: 120 г

Ванильный сахар: 1 ч. л.

Молоко: 40 г

Сливочное масло: 30 г

Пищевой мак: 30 г

Разрыхлитель: 6 г

Соль: щепотка

Пшеничная мука: 130 г

Пошаговое приготовление

Отмерьте всё нужное. Если яйца крупные, достаточно трёх. Мойте их тщательно. Муку просейте с разрыхлителем для насыщения кислородом — это сделает выпечку пышной. Добавьте мак и перемешайте. Подробности о муке и разрыхлителе — после рецепта.

Нагрейте масло с молоком до горячего состояния, чтобы масло растворилось. Соедините яйца с сахаром и ванильным сахаром. Взбивайте на высокой скорости миксера 8-10 минут до пышной светлой массы. Ванилин как альтернатива? Читайте в статье по ссылке.

Влейте молоко с маслом в яичную массу, перемешивая на низких оборотах. Частями всыпьте мучную смесь, аккуратно перемешивая снизу вверх. Разогрейте духовку до 170-180°C.

Оно должно быть однородным, как густая сметана. Застелите дно пергаментом (диаметр формы 20 см). Не смазывайте. Выложите тесто, разровняйте. Выпекайте 30-35 минут до румяности. Проверьте готовность шпажкой — она должна быть сухой. Остудите перед извлечением. Разрежьте на коржи и прослоите кремом.