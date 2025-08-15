Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта

Хотите удивить гостей необычным десертом? Этот маковый торт с хрустящим бисквитом, нежным заварным кремом и шоколадной глазурью станет настоящим украшением праздника!

Секреты идеального бисквита

  • Просеивайте муку дважды — это сделает текстуру воздушнее.
  • Взбивайте белки в чистой сухой посуде — иначе не получится пышная масса.
  • Мак можно измельчить в кофемолке для более нежной текстуры.

Заварной крем готовится по особой технологии: сначала прогревается часть молока, затем соединяется с яично-мучной смесью. Это гарантирует идеальную консистенцию без комочков.

Ингредиенты

  • Мука — 150 г
  • Сахар — 120 г
  • Мак — 100 г
  • Яйца — 6 шт.
  • Молоко — 750 мл
  • Желтки — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Горький шоколад — 50 г
  • Какао — 2 ст. л.

Почему стоит попробовать?

  • Необычное сочетание хруста мака и нежности крема.
  • Эффектная подача с шоколадным зеркалом.
  • Можно приготовить за день до праздника.

