Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра
Хотите удивить гостей необычным десертом? Этот маковый торт с хрустящим бисквитом, нежным заварным кремом и шоколадной глазурью станет настоящим украшением праздника!
Секреты идеального бисквита
- Просеивайте муку дважды — это сделает текстуру воздушнее.
- Взбивайте белки в чистой сухой посуде — иначе не получится пышная масса.
- Мак можно измельчить в кофемолке для более нежной текстуры.
Заварной крем готовится по особой технологии: сначала прогревается часть молока, затем соединяется с яично-мучной смесью. Это гарантирует идеальную консистенцию без комочков.
Ингредиенты
- Мука — 150 г
- Сахар — 120 г
- Мак — 100 г
- Яйца — 6 шт.
- Молоко — 750 мл
- Желтки — 2 шт.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Горький шоколад — 50 г
- Какао — 2 ст. л.
Почему стоит попробовать?
- Необычное сочетание хруста мака и нежности крема.
- Эффектная подача с шоколадным зеркалом.
- Можно приготовить за день до праздника.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru