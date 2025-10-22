Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с патчами от прыщей
Девушка с патчами от прыщей
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Прыщ выдавлен, но битва не закончена: как избежать воспаления и пятен

Эксперт Mount Sinai предупредил: спирт и кислоты замедляют заживление ран после прыщей

Если вы только что выдавили прыщ и теперь на лице осталась ранка, не паникуйте. Такое случается с каждым, кто хоть раз поддался желанию "помочь коже". Важно не усугубить ситуацию: чем быстрее вы обеспечите правильный уход, тем меньше шансов на воспаление и следы.

Почему выдавливание прыщей опасно

Кажется, что стоит лишь слегка нажать — и проблема решена. Но на деле всё наоборот: чрезмерное давление повреждает кожу, а вместе с тем увеличивает риск занести инфекцию.

"Люди часто используют слишком много силы, из-за чего травмируют наружный слой кожи", — сказал дерматолог, директор отдела косметических и клинических исследований Mount Sinai Medical Center Джошуа Цайхнер.

Он поясняет, что в таких случаях кожа получает микротравму, а через открытую ранку легко проникают бактерии. Результат — воспаление, отёк, боль и даже шрам.

Если вы уже выдавили прыщ и на его месте появилось покраснение или ранка, действовать нужно быстро, но аккуратно. Ниже — три шага, которые помогут коже восстановиться.

1. Остановитесь и не трогайте

Главное правило — прекратить любые попытки "додавить". Даже если кажется, что внутри осталась часть содержимого, лучше не рисковать.

"Многие уверены, что почти "достали" прыщ, но важно вовремя остановиться, иначе можно причинить коже гораздо больший вред", — отметил Джошуа Цайхнер.

Прикосновения грязными пальцами только увеличивают шанс занести инфекцию. Кроме того, каждое давление вызывает микровоспаление, а кожа реагирует выработкой меланина — отсюда тёмные пятна и неровный тон.

2. Защитите ранку и увлажните

После очищения кожи мягким средством (без спирта и кислот) аккуратно промокните повреждённое место чистой салфеткой. Затем нанесите плотный слой вазелина или другого средства на основе петролатума. Это создаст влажную среду, которая помогает заживлению.

"Открытые раны лучше восстанавливаются во влажных условиях", — пояснил Джошуа Цайхнер.

Под вазелин можно добавить тонкий слой аптечной мази с антибиотиком — например, бацитрацином. Он поможет уничтожить бактерии и ускорить заживление. Если ранка глубокая, можно использовать неоспорин, но стоит помнить, что у некоторых людей на его компоненты (неомицин) бывает аллергическая реакция.

Сверху заклейте место обычным маленьким пластырем. Он защитит кожу от пыли и микробов, а также не даст средству стереться. Меняйте пластырь и обновляйте мазь дважды в день. Уже через пару суток отёк и покраснение обычно начинают спадать.

3. Попробуйте гидроколлоидный пластырь

Если хочется избавиться от воспаления как можно быстрее, подойдёт современная альтернатива — гидроколлоидные патчи для прыщей. Они сделаны из материала, который впитывает жидкость из раны и вытягивает остатки гноя, ускоряя заживление.

"Гидроколлоид — это суперабсорбирующее вещество, которое вытягивает жидкость из повреждения", — отметил Джошуа Цайхнер.

Такие наклейки не только уменьшают отёк, но и защищают кожу от прикосновений. Лучше выбирать простые варианты без активных кислот и ретиноидов — для свежей ранки они слишком агрессивны.

Если нужно ускорить процесс, можно чередовать: днём носить гидроколлоидный пластырь, а ночью — обычный вазелин под повязкой.

Таблица сравнения

Средство Что делает Когда использовать
Вазелин или петролатум Увлажняет, защищает от микробов Сразу после очищения
Антибактериальная мазь Борется с бактериями, ускоряет заживление При глубокой или кровоточащей ранке
Гидроколлоидный пластырь Вытягивает жидкость, уменьшает воспаление Когда ранка подсыхает и нужно сократить отёк

Уход шаг за шагом

  1. Тщательно вымойте руки и лицо.

  2. Промокните кожу мягкой салфеткой.

  3. Нанесите вазелин или мазь.

  4. Заклейте пластырем.

  5. Меняйте повязку дважды в день.

  6. Не трогайте ранку и не наносите декоративную косметику, пока не начнёт заживать.

Ошибки и последствия

  • Ошибка: обрабатываете ранку спиртом или перекисью.
    Последствие: кожа пересушивается, замедляется заживление.
    Альтернатива: мягкое очищающее средство и вазелин.

  • Ошибка: наносите салициловую кислоту или бензоилпероксид.
    Последствие: ожог и шелушение.
    Альтернатива: гидроколлоидный пластырь без активов.

  • Ошибка: пытаетесь скрыть ранку тональным кремом.
    Последствие: забитые поры и воспаление.
    Альтернатива: небольшой пластырь, который и защитит, и спрячется под макияжем.

А что если шрам всё-таки останется?

Если после заживления кожа потемнела, не спешите расстраиваться. Через 2-3 недели можно добавить в уход средства с ниацинамидом или витамином С. Они осветляют следы и выравнивают тон. Главное — использовать их только на полностью зажившей коже.

Также обязательно наносите солнцезащитный крем: ультрафиолет усиливает пигментацию и делает пятна заметнее.

Плюсы и минусы популярных средств

Средство Плюсы Минусы
Вазелин Безопасен, подходит для чувствительной кожи Может быть липким
Бацитрацин Предотвращает инфицирование Возможна аллергия
Гидроколлоидный патч Быстро уменьшает отёк, почти незаметен Требует регулярной замены

FAQ

Как быстро заживает ранка после выдавленного прыща?
Обычно 3-5 дней при правильном уходе. Глубокие повреждения — до недели.

Можно ли использовать масла или кремы с кислотами?
Нет, пока кожа не восстановится. Они раздражают и могут вызвать ожог.

Что делать, если ранка воспаляется и болит?
Если появляется гной или усиливается покраснение, обратитесь к дерматологу — возможно, присоединилась инфекция.

Мифы и правда

  • Миф: прыщи нужно обязательно выдавливать, иначе они не пройдут.
    Правда: кожа сама справляется с воспалением, если её не травмировать.

  • Миф: перекись — лучший антисептик.
    Правда: она разрушает клетки и замедляет заживление.

  • Миф: пластырь мешает коже "дышать".
    Правда: современные гидроколлоидные патчи пропускают воздух и создают идеальные условия для восстановления.

3 факта о заживлении кожи

  1. Влажная среда сокращает время регенерации почти вдвое.

  2. Кожа быстрее восстанавливается ночью — не забывайте наносить средства перед сном.

  3. После заживления стоит обновить чехлы подушек и полотенца, чтобы избежать повторного воспаления.

