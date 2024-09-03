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Продукты, провоцирующие инсульт: советы эксперта
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Попов выделил продукты, провоцирующие инсульт: торт и хлеб в спике

Продукты, провоцирующие инсульт: советы эксперта

Доктор медицинских наук и профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов поделился с РИА Новости информацией о продуктах, которые могут увеличить риск инсульта.

Попов отметил, что продукты, содержащие скрытую соль и сахар, представляют серьезную опасность. Соль повышает артериальное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют хроническому воспалению и атеросклеротическому повреждению сосудов.

Эксперт рекомендует ограничить потребление сладких газированных напитков, тортов, пирожных, готовых десертов, майонеза, кетчупа, салатных заправок, белого хлеба и пакетированных соков, так как частое употребление этих продуктов значительно повышает риск инсульта.

Он также советует избегать полуфабрикатов и фастфуда, которые содержат большое количество соли, сахара, трансжиров, эмульгаторов, загустителей, искусственных ароматизаторов и других добавок. К таким продуктам относятся чипсы, сухарики, готовые завтраки, картофель фри, гамбургеры, наггетсы, замороженная пицца и консервы.

Попов рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая считается одной из лучших для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эта диета включает большое количество овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, бобовых и молочных продуктов, а также оливковое масло и орехи, при этом ограничивается красное мясо.

Средиземноморская диета богата омега-3 жирными кислотами, растворимой клетчаткой и водорастворимыми полисахаридами, которые улучшают пищеварение, регулируют уровень глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, она способствует разнообразию и активности полезной кишечной микробиоты, что положительно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта и всего организма.

Фото: unsplash. com/Dan Gold danielcgold (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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